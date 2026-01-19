Todos

Fórmula 1

Haas F1 presenta su renovado coche junto a Toyota para 2026

El equipo Haas ha sido el tercero en presentar la decoración (¿el primero en presentar coche?) para la temporada 2026 de F1, con mayor protagonismo a su socio Toyota.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Haas VF-26

Haas VF-26

Foto de: Haas F1 Team

Haas F1 ha presentado este lunes la decoración de su coche para la F1 2026 en una versión del VF-26 que aseguran que es real. El nuevo monoplaza americano mantiene su decoración habitual en blanco y negro, pero con más protagonismo del rojo, el que aporta su socio Toyota, al que se unió en 2025 y que desde este año es su patrocinador principal.

En lugar de hacer un evento público como otros equipos, Haas se ha limitado a una presentación online de su proyecto para el nuevo año, en un 2026 en el que la F1 estrena reglamento aerodinámico y de motores. De hecho, aseguran que este es el audaz diseño con el que afrontarán la nueva normativa, con dimensiones reducidas y neumáticos más estrechos. Ahí, mostraron los dos diseños de sus pilotos, el 31 de Esteban Ocon y el 87 de Oliver Bearman.

 

Hay que aclarar que aunque Haas asegura que estamos ante su coche real, el VF-26 sin embargo no lo veremos realmente hasta que salgan a pista en los test, cuando ya no se podrán esconder las cartas. ¡Y de hecho han admitido que ese coche de los test será muy distinto al de la primera carrera ,en marzo, en Australia! Haas disputará este curso su undécima temporada en F1, y volverá a confiar en el motor Ferrari.

El rojo de Toyota aparece en esta versión del Haas VF-26 en el interior de los endplates del alerón delantero, en el airbox, en el alerón trasero y en una línea que recorre todo el chasis desde el morro hasta la parte de atrás. Destaca la inscripción GR (Gazoo Racing, el programa deportivo de Toyota) en la cubierta motor, ya que la firma japonesa anunció recientemente una nueva estructura separando desde este año Toyota Racing de Gazoo Racing.

Haas VF-26

Foto de: Haas F1 Team

"Como todos los equipos, nos hemos enfrentado al reto de competir en 2025 mientras buscamos diseñar y construir estos monoplazas con la nueva normativa para la temporada 2026", declaró Gene Haas, fundador y propietario de TGR Haas F1 Team (que así es como aparece el equipo en esta lista de inscritos de pilotos y escuderías para 2026).

"La pretemporada será crucial para comprender de qué son capaces estos coches y cómo se adaptan a ellos los pilotos, ingenieros y equipos en general. Al menos tenemos continuidad en cuanto a los pilotos, con Ollie (Bearman) y Esteban (Ocon), así como en nuestros equipos de diseño e ingeniería. La competencia en la zona media de la parrilla la temporada pasada fue de un nivel excepcionalmente alto, fue dura, y necesitamos volver a salir y seguir desarrollando, tanto dentro como fuera de la pista. Personalmente, tendré mucho interés en ver cómo se desarrolla la competencia en la parrilla y qué aporta esta nueva normativa en términos de rendimiento".

El director del equipo, Ayao Komatsu, resaltó cómo el nuevo reglamento y el aumento de test (el Haas VF-26 se estrenará en los primeros test colectivos del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya) ha obligado a haacer una presentación tan pronto. "Resulta casi surrealista presentar un coche nuevo a estas alturas del año, pero no por ello deja de ser emocionante aventurarse en una nueva campaña de F1, especialmente con un cambio de normativa tan grande", declaró.

"Estamos totalmente centrados en estar listos para la semana de pruebas en Barcelona. Ha supuesto un esfuerzo monumental por parte de todos en el equipo trabajar con un plazo de entrega tan ajustado desde el final de la temporada pasada hasta la puesta en pista de los coches en enero. Huelga decir que, después de tanto hablar, estamos deseando ver el rendimiento de estos coches y a qué nos enfrentaremos a medida que avanzamos en nuestros programas de test antes de Australia. El tiempo en pista será crucial en España y Bahrein, y aunque sabemos que habrá retos en el camino, lo hacemos porque nos apasiona la Fórmula 1".

Haas es el tercer equipo que presenta sus colores, después de haberlo hecho el pasado jueves Red Bull y Racing Bulls. Este martes será el turno de Audi.

Galería: el coche de Haas para 2026

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Haas VF-26

Fórmula 1
15
