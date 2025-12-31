Test de la F1 2026: fechas, circuitos y más

Desde hace meses sabemos el calendario completo para el curso 2026, en el que la categoría estrenará nuevas reglas aerodinámicas y de motores. Y precisamente para dar a pilotos y equipos más jornadas de pruebas con ese nuevo reglamento, habrá más test que en los últimos años, hasta tres tandas, con un total de 11 días y el regreso del Circuit de Barcelona-Catalunya como sede de pretemporada.

De hecho Barcelona, como ya se había informado previamente, acogerá la primera tanda de test de pretemporada 2026 de F1 del lunes 26 al viernes 30 de enero, como pistoletazo de salida de las nuevas reglas en lo que la Fórmula 1 ha definido como "test privado" (a puerta cerrada, sin público ni medios).

Luego, habrá dos tandas en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, de tres días cada una, una del 11 al 13 de febrero y la otra del 18 al 20, ambas de miércoles a viernes.

Fechas y circuitos de los test de pretemporada de la F1 2026

Circuito Fechas (días) Circuit de Barcelona-Catalunya Del lunes 26 de enero al viernes 30 de enero Circuito de Bahrein Del miércoles 11 de febrero al viernes 13 de febrero Circuito de Bahrein Del miércoles 18 de febrero al viernes 20 de febrero

¿Y a qué hora serán los test de pretemporada 2026 de F1?

El reglamento obliga a que los test de F1 con coches actuales sean entre las 09:00h y las 18:00h locales, a que los test con coches actuales fuera entre las 09:00h y las 18:00h locales, por lo que la pretemporada en Barcelona se espera que sea a esa hora, con una pausa a mediodía para el almuerzo, lo que supondría que fueran de 01:00h a 10:00h en México o de 04:00h a 13:00h en Argentina.

Por su parte, en Bahrein, al haber una hora más que en España, los test de F1 2026 se espera que empiecen a las 09:00h locales, que serán las 08:00h de España, 00:00h de méxico o 03:00h de Argentina.

Cambio de fecha de día de una carrera de la F1 2026

Además de anunciar las fechas de los test de pretemporada 2026, la Fórmula 1 reveló que, a petición del promotor de Azerbaiyán y de las partes gubernamentales interesadas en esa carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 cambiará del domingo 27 de septiembre al sábado 26 para "dar cabida a un día nacional".

Por tanto, los entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán 2026 serán en jueves, la clasificación el viernes y la carrera, el sábado.

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No es ni mucho menos la primera vez que eso ocurre. De hecho, los entrenamientos de F1 históricamente eran en Mónaco los jueves (recuerda aquí por qué era así y por qué ya no), y en 2024 las dos primeras carreras, para no coincidir con el Ramadán, se celebraron en sábado, como cada año es el GP de Las Vegas, en la noche local del sábado que supone que en España sea a primera hora de la mañana de domingo.