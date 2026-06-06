Alonso: "Es siempre lo mismo, bastante repetitivo, resulta molesto"

Fernando Alonso cayó en la Q1 del GP de Mónaco, clasificado penúltimo, solo superando a su compañero Lance Stroll, como es costumbre. Esta vez no pudieron ni con el recién llegado Cadillac, y la paciencia del asturiano, a prueba de bombas desde que llegó a Aston Martin, puede empezar a mostrar alguna grieta.

Cuando le preguntaron si había alguna diferencia respecto al viernes, cuando enumeró una serie de problemas en su coche en las calles del Principado, fue claro: "No hay grandes diferencias con respecto a ayer. Ya sabes, hemos cambiado mucho la configuración, pero no es un problema de configuración; hay problemas más fundamentales en el coche que el simple hecho de cambiar un muelle, o una barra delantera o trasera".

Y continuó: "Así que sí, intentamos ser más rápidos o tenemos un poco de esperanza aquí en Mónaco porque es un circuito diferente, pero ayer, ya en la FP1, vimos que aquí también somos lentos. Es lo mismo, es bastante repetitivo, la verdad es que es molesto".

"Cada fin de semana decimos que después del verano no tenemos actualizaciones para el coche y estamos al final de la parrilla. Intentamos ser lo más rápidos posible cada fin de semana. Intento hacer algunas buenas vueltas, y creo que hoy he hecho una buena vuelta aquí en Mónaco con el coche que tenía. Solo hay un coche igual y tratamos de presionarnos mutuamente, pero no hay otra competencia aparte de eso".

Insistiéndole en si no habían mejorado nada desde la primera jornada, volvió a referirse a la caja de cambios, pero también al agarre, tan fundamental en el circuito urbano de Montecarlo, y de más cosas generales: "No, ninguna mejora importante. Las reducciones de marcha son muy difíciles, y las subidas también. Perdemos sincronización cuando vamos lentos en una curva. Nos falta agarre delantero, el eje delantero no está funcionando bien aquí, no agarra. En Mónaco, obviamente, si no tienes la parte delantera fuerte, no puedes conducir el coche y ser preciso cerca de los muros. No teníamos suficiente confianza en el coche, eso es seguro".

Por último, ante la pregunta de si los problemas se deben a las limitaciones actuales del AMR26 o a esta generación de coches, aseguró que la generación actual no se puede cambiar, y que por tanto son ellos los que deben cambiar: "En cuanto a la generación, no hay nada que se pueda hacer. Es el tema que los tendremos hasta 2030 o lo que sea. La generación de estos coches no es buena. Obviamente, no estamos aquí para criticar nada. Algunos de nosotros son más públicos, otros menos. Pero estamos hablando de cambiar el motor para el año que viene y de cambiar el motor para 2030 en la sexta carrera. Eso te dice que nadie está contento con los coches actuales. Si son más públicos o no, es decisión suya".

"Eso es una cosa, pero es el mismo coche para todos hasta 2030. Solo tenemos que hacer que nuestro coche sea el más rápido hasta 2030. Para ello, necesitamos recortar dos o tres segundos. Esos dos o tres segundos son una combinación de motor, caja de cambios, interacción de la recuperación de energía, recuperación en las curvas, pero también un uso eficiente en las rectas, paquetes aerodinámicos y la filosofía del coche. Hay décimas y décimas aquí y allá. Estamos intentando reagruparnos todo lo posible para introducir un paquete después del verano. Y después del verano, con suerte, hablaremos en otro idioma", concluyó.