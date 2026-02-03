Williams muestra el aspecto de su inédito FW48 para la F1 2026

Después de presentar una decoración especial para los test de Barcelona, que finalmente no disputaron, Williams reveló este martes el diseño definitivo de su FW48 para la temporada 2026 de F1. Williams ya había presentado un logo retro, y la combinación de colores del FW48 sigue esa tendencia, con un diseño similar al FW28 de 2006, hace justo 20 años. Con este FW48 de llamativos tapacubos y que mantiene la aplaudida "pila" Duracell en la caja de aire, la mítica escudería británica pretende seguir con el rumbo al alza de los últimos cursos, donde tras ser novenos (penúltimos) en 2024, terminaron quintos en 2025.

El Williams FW48 lucirá un diseño predominantemente azul oscuro y negro, como sus predecesores, pero también lucirá azul claro y blanco en sus pontones, donde se ubicarán los logotipos de Barclays y Komatsu. El equipo anunció este martes que el banco británico será su 'socio bancario oficial' tras separarse del Banco Santander, mientras que Komatsu, fabricante japonés de equipos de construcción, patrocina al equipo desde la temporada 2024.

Estas son las primeras imágenes render del coche, que no estuvo presente durante el llamado Shakedown del Circuit de Barcelona-Catalunya. En un principio, el equipo de Grove tenía previsto organizar una presentación en la fábrica con Alex Albon y Carlos Sainz, pero finalmente se optó por una presentación online manteniendo este martes 3 de febrero como fecha.

Williams FW48 Foto de: Williams

"2026 es el siguiente paso en el camino de regreso a la cima para Atlassian Williams F1 Team, ya que entramos en una nueva era para el deporte, y estamos entusiasmados con la temporada que se avecina", declaró el director del equipo, James Vowles. "Contamos con una gran plantilla de pilotos, fantásticos nuevos socios, una afición en constante crecimiento y queremos seguir cosechando éxitos el año pasado, pero no somos ingenuos ante el reto que nos espera. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá en la primera carrera, pero estamos deseando descubrirlo y esperamos que nuestros aficionados nos animen con esta fantástica nueva imagen".

Williams FW48 Foto de: Williams

Compitiendo como Atlassian Williams F1 Team en la lista de inscritos de la temporada 2026 de F1, mantienen sus raíces y el nombre del coche continúa con su historia en cuanto a número y aún con las iniciales del fundador, FW, Frank Williams.

Aunque desmintieron los rumores de sobrepeso en su nuevo coche, Williams también reconoció un retraso en la fabricación de piezas, que hizo que decidieran saltarse la primera semana de test. Durante ese tiempo, mientras el resto probaba en pista, ellos llevaron a cabo los últimos ajustes del coche, como el asiento de los pilotos, y sesiones de simulación.

Probablemente esta no sea la manera ideal de arrancar una nueva era reglamentaria, pero Williams confía en recuperar el tiempo perdido en los test que se celebrarán en e. Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir del 11 al 13 de febrero y luego del 18 al 20.

Williams espera revivir una época dorada con el nuevo reglamento, como ocurrió con el paso a los motores turbo híbridos en 2014 y 2015, cuando propulsados por Mercedes (como ahora) consiguieron sus dos últimos top 3 (terceros) en el mundial de constructores.

Esta nueva temporada la afrontan con una pareja de pilotos sin cambios y con experiencia, con Alexander Albon, que arrancará su quinto curso con el equipo, y Carlos Sainz, para quien será su segundo año con los colores de la escudería tras una primera temporada marcada por dos podios en los grandes premios de Azerbaiyán y Qatar, yendo de menos a más y ganándose el derecho a que se le señale como un altísimo valor que hace avanzar a sus equipos.