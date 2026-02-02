Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Mercedes para la F1 2026

Mercedes F1 presenta oficialmente su W17 y arranca su "emocionante" 2026

El Mercedes W17 ya pudo verse en algunas fotos del shakedown en Barcelona, pero este martes el equipo dio el pistoletazo de salida a su temporada 2026 de F1 con su presentación.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

A las 12:30 horas del mediodía del lunes 2 de enero de 2026, el equipo Mercedes comenzó la presentación de su W17, un monoplaza que ya ha sido visto en pista gracias al shakedown de cinco días en Barcelona y para el que además ya se llevó a cabo un evento de presentación en el que se reveló la decoración el pasado 22 de enero.

Sin embargo, en Mercedes quisieron hacer un acto de presentación oficial para el W17 que significó el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para ellos, con los pilotos (George Russell y Andrea Kimi Antonelli), el jefe del equipo (Toto Wolff)  y el director técnico (James Allison) como principales protagonistas.

Como la presentación del diseño del W17 ya se había llevado a cabo y el monoplaza también había sido ampliamente visto en el Circuit de Barcelona-Catalunya, la escudería de Brackley hizo del evento una especie de explicación interna sobre el proceso por el que han pasado de cara a estos nuevos reglamentos, tanto en el apartado técnico como en el de las unidades de potencia.

Petronas, patrocinador y suministrador de los nuevos combustibles 100% sostenibles de Mercedes, también estuvo presente en el acto, explicando lo complicado que ha sido fabricar una nueva gasolina que se espera que tenga un impacto y una importancia mucho mayor que en el pasado en las unidades de potencia de 2026, que además contarán con un reparto del 50/50 entre el motor de combustión interna y el apartado eléctrico.

Toto Wolff, director del equipo, habló claramente por primera vez sobre el W17: "Al ver el nuevo coche, las diferencias son evidentes, es más pequeño, más compacto, más ágil y con mayor capacidad de respuesta. La decoración de este año también es realmente espectacular".

"Vimos el coche a velocidad real por primera vez en Barcelona y estamos muy emocionados de ver cómo funcionará la nueva unidad de potencia junto a la nueva normativa de chasis".

Para el austriaco, el primer paso del Mercedes W17, que era comprobar la fiabilidad, ha sido exitoso.

"El objetivo principal en el shakedown de Barcelona fue la fiabilidad. Acumular un buen kilometraje implica garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente. para probar la interacción motor-chasis y puesta a punto de nuevos sistemas, incluidas las innovaciones que aumentan la potencia del motor.Todo fue bastante exitoso en este sentido".

Aunque son muchos los que ya señalan a Mercedes como favorito en 2026, el director del equipo, Toto Wolff, asegura que todavía están muy lejos de conocer los rendimientos de cada coche.

"Sin embargo, los tiempos son engañosos. No hemos visto a nuestros rivales corriendo con poco combustible. Tampoco los vimos hacer ninguna tanda larga. Ellos también tuvieron problemas. Por lo tanto, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no tenemos un gráfico de rendimiento claro en este momento", dijo para concluir.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

