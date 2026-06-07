Hamilton coincide con Alonso y explica por qué los F1 de 2026 son los peores en Mónaco
Lewis Hamilton explicó que la generación 2026 de la F1 es la que "menos le ha gustado" en el circuito de Mónaco a lo largo de su larga carrera, que empezó en 2007. Y explica por qué.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
El circuito urbano de Montecarlo es considera la joya de la corona de la Fórmula 1, y por lo tanto se puede tomar como referencia, por su naturaleza revirada, para evaluar la actual generación de monoplazas. Y dos de los pilotos más laureados y veteranos de la parrilla lo tienen claro, estos son los peores que han pilotado allí.
Después de que Fernando Alonso dejara claro el viernes que estos son los peores coches que ha conducido en su larga carrera en Fórmula 1 (desde 2001, está en su 23ª temporada), el asturiano encontró otro apoyo, el del piloto con más títulos de esta F1, Lewis Hamilton.
El piloto de Ferrari elogió el circuito, pero cuando le preguntaron qué le pareció recorrerlo con estos coches de 2026, comentó: "Creo que probablemente sea uno de los que menos me han gustado de todas las generaciones que he pilotado aquí".
Y explicándolo, dijo: "Es simplemente por el bajísimo nivel de carga aerodinámica. En cuanto a agarre, es como si hubiéramos dado un salto atrás de una generación. Y nuestras presiones son extremadamente altas. Aunque este año tenemos unos cien puntos de carga aerodinámica menos, nuestras presiones son mucho más altas. En aquella época rodábamos a unos 16 psi, y hoy estamos a 28 o 26, algo de locos. Aquí quizá ronde los 24, así que es muy alta".
"Y el agarre mecánico máximo ya no es lo que era. Recuerdo que cuando estuve aquí en 2007, 2008, el agarre era mucho mejor. Era aún más divertido en aquella época. Pero hoy no ha estado nada bien".
Pese a ese análisis, asegura que "aun así, me lo he pasado bien", aunque si se trata de hablar de todas las generaciones, completó: "2020 fue probablemente la mejor época para nosotros, en términos de agarre".
Ahí se produjo uno de los momentos divertidos de la rueda de prensa entre los tres primeros clasificados, ya que inmediatamente, tras la referencia de Hamilton a los coches antes del cambio de 2021 (cuando dejó de ganar un título tras otro), Max Verstappen apuntilló: "Por el agarre, sí...".
El otro se produjo cuando les pidieron a Hamilton y Verstappen dar algún consejo a Andrea Kimi Antonelli, que parte desde la pole delante de ellos. "Cuando se apaguen las luces, esperad un segundo, ese es mi consejo", comentó Verstpapen, antes de que Hamilton añadiera: "Sí, dos segundos".
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