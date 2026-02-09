Por qué los equipos de F1 solo utilizan un coche durante los test de invierno

A algunos aficionados de la Fórmula 1 ya les llamó la atención durante el shakedown de Barcelona que los equipos rodaran únicamente con un solo coche. Esto se hizo especialmente evidente cuando Red Bull, tras el accidente de Isack Hadjar al final del segundo día de pruebas, tuvo que esperar a que llegaran piezas enviadas por avión desde Milton Keynes.

Como consecuencia, la escudería austriaca tuvo que perderse dos días de test, aunque Max Verstappen pudo subirse finalmente al RB22 el viernes, el tercer y último día de pruebas para Red Bull.

Esto también dio pie a la pregunta de por qué los equipos de F1 solo tienen un coche en pista durante este tipo de test de invierno. La respuesta es clara: está estipulado en el reglamento deportivo de la Fórmula 1, que forma parte de la Sección B de las normas de la FIA. En concreto, el artículo B11.2.7 establece que solo se puede utilizar un coche durante un TCC, es decir, Testing of Current Cars (tests con coches actuales).

El artículo B11.2.7.a se refiere específicamente al shakedown de cinco días en Barcelona, en el que los equipos podían elegir libremente tres días para salir a pista. "Durante este test, cada equipo solo podrá utilizar un coche por día", se puede leer en el reglamento. Además, se aclara que se considera que un equipo ha realizado actividad en pista en un día concreto en el momento en que el coche abandona por primera vez el pit lane ese día. De este modo, los equipos no podían optar, por ejemplo, por medias jornadas de test.

Los días de test en Bahrein

La misma norma sobre el uso de un solo coche también se aplica durante los dos test invernales de tres días en Bahrein, tal y como se recoge en el artículo B11.2.7.b. Durante esas jornadas, los equipos pueden rodar sin límite de vueltas y, a diferencia de Barcelona, no existe un límite en el número de días. "Durante estos tests, cada equipo solo podrá utilizar un coche por día", vuelve a indicar la normativa.

Dado que estos test sí están abiertos al público, mientras que el shakedown de Barcelona fue una prueba privada, también existen normas sobre el cierre del coche en el garaje. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo B3.3, aunque en el reglamento de la FIA se observa un error, ya que el texto comienza en B3.4.1 cuando en realidad debería referirse a B3.3.1. Los equipos solo pueden cubrir el coche "en cualquier momento en que el fondo plano del coche no esté montado" y "durante el traslado y la reparación de un coche que haya sufrido daños mientras rodaba en pista".

Por último, el proveedor de neumáticos Pirelli puede, según el reglamento, reservar uno de esos días de test para probar neumáticos de lluvia, aunque está por ver si eso ocurrirá en Bahrein. "Las disposiciones para este día se establecerán en consulta con todos los equipos, el titular de los derechos comerciales y la FIA", señala el artículo B11.2.7.b.iii.

La existencia de normas sobre el número de coches durante los test de invierno está relacionada con los costes. De este modo, se mantiene la igualdad de condiciones para todos los equipos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y se evita que las escuderías punteras puedan utilizar varios coches al mismo tiempo y obtener una ventaja.

Dos pilotos, un coche: ¿cómo funciona?

Durante estos días de test, los dos pilotos de un equipo de F1 deben compartir el mismo coche. Esto no significa que las jornadas no sean representativas, ya que el monoplaza se adapta continuamente a las medidas y preferencias de cada piloto. Esto puede hacerse por la noche, tras un día de test, o incluso durante la propia jornada, en caso de un cambio de piloto tras la sesión matinal, aprovechando la pausa para el almuerzo.

Los equipos suelen disponer de una hora para comer, aunque durante los test ese tiempo se utiliza con frecuencia para preparar el coche para el cambio de piloto. Entre otras cosas, se ajusta la posición del asiento y de los pedales, de modo que los pilotos siguen conduciendo, en cierto modo, su propio monoplaza de Fórmula 1.

Foto de: Ferrari

Además, hay mucho margen para trabajar en la puesta a punto, ya que un día de test dura un total de nueve horas: ocho horas de actividad en pista, repartidas equitativamente entre sesión de mañana y de tarde, y una hora de pausa para el almuerzo. Esto significa que los equipos no tienen que preocuparse si pasan mucho tiempo en el garaje realizando ajustes, ya que hay tiempo de sobra para recopilar datos. Así, los pilotos también pueden introducir sus preferencias de reglaje para completar vueltas representativas.

¿Qué ocurre con el test de postemporada en Abu Dhabi?

Mientras que los test de invierno —es decir, los previos a la temporada— solo permiten un coche por equipo, esto no sucede en el test de postemporada de Abu Dhabi. Justo después de la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, se celebra un test en el mismo circuito de Yas Marina, normalmente centrado en los neumáticos Pirelli y en ofrecer oportunidades a jóvenes talentos como parte del Young Driver Test.

Esto implica que se aplican otras normas y que, de hecho, los equipos están obligados a rodar con dos coches, que además ya se encuentran en el circuito. "Cada equipo deberá utilizar dos coches durante este test, que deberán cumplir plenamente con las disposiciones del reglamento técnico", establecen las normas (B11.2.7.c).

Foto de: Aston Martin Racing

Asimismo, se especifica que ambos coches deben tener un propósito diferente. "Uno de los coches debe ser pilotado por pilotos que posean o sean elegibles para una superlicencia y está destinado exclusivamente a ofrecer a los equipos la oportunidad de probar las especificaciones de neumáticos para la temporada siguiente. Este coche solo podrá utilizar componentes y software con una especificación que haya sido empleada en al menos una carrera o TCC durante el año en curso o el año previo al campeonato. Este requisito no se aplica a las unidades de potencia ni al software asociado".

"El otro coche está destinado exclusivamente a dar a jóvenes pilotos la oportunidad de probar coches actuales de Fórmula 1. Este coche solo podrá utilizar componentes y software con una especificación que haya sido empleada en al menos una carrera o TCC durante el año en curso o el año previo al campeonato. Este requisito no se aplica a las unidades de potencia ni al software asociado. Los pilotos que cumplan los requisitos deben estar en posesión de una licencia FIA International A y no haber disputado más de dos Grandes Premios de Fórmula 1 en su carrera".