Aston Martin presenta el nuevo aspecto del AMR26 de Alonso para 2026

El Aston Martin AMR26 será radical solo en cuanto a sus formas. Es lo que se puede concluir de la presentación de Aston Martin de la decoración de su nuevo coche, el AMR26, que mantiene su habitual esquema de colores British Racing Green, con aportaciones en negro y amarillo fluorescente. Destaca el amarillo de la parte superior de los pontones y que el alerón trasero ahora es completamente azul.

El equipo presentó el aspecto de su nuevo monoplaza en un coche de exhibición durante un evento celebrado en el centro cultural Ithra de Dhahran, cerca de Dammam, en Arabia Saudí, desde donde viajará a Bahrein para empezar este miércoles los segundos test. Habrá que esperar hasta entonces para ver cómo luce el revolucionario AMR26, el primero diseñado por el genio Adrian Newey y supervisado por el director técnico Enrico Cardile, con la decoración definitiva. También es el primer coche creado en las mesas de diseño del AMR Technology Campus, ya terminado, y probado en el túnel de viento inaugurado el año pasado.

Aston Martin ha organizado a lo grande (aunque con problemas de streaming) un evento llamado 'Opening Night' para celebrar su primera temporada como equipo oficial, ya que en 2026 estrenan unidad de potencia Honda como único equipo con ese propulsor tras varios años con motores Mercedes con el estatus de equipo cliente. El evento ha destacado tanto a Honda como a sus socios Aramco y Valvoline, encargados del combustible y de los lubricantes, que también tienen una importante presencia en el diseño del AMR26. De hecho, Aramco, socio principal, es de Arabia Saudí, por lo que Aston ha elegido hacer la presentación en ese país.

Aston Martin AMR26 Foto de: Aston Martin

En el evento habló el presidente ejecutivo, Lawrence Stroll, se publicó un vídeo promocional y una actuación musical de The World, de Hans Zimmer, interpretada en directo por el violonchelista suizo Judok Vuille, y asistieron los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, que repiten como compañeros por cuarto año consecutivo.

"Siento esto como el inicio de algo importante en los próximos años", resumió Alonso.

Aston Martin define el AMR26 como "una clara declaración de intenciones, el resultado de una serie de decisiones tomadas por diseño para crear un camino hacia la competición al más alto nivel y, en definitiva, la victoria". El coche se estrenó en la última hora de la penúltima jornada de los test de Barcelona con una decoración completamente en negro, camuflado, y llamó la atención desde el principio. Y después de poder dar solo cinco vueltas con Stroll al volante antes de provocar bandera roja, el viernes ya completó más de 60 con Alonso a los mandos.

Sin embargo, y como muchos apuntan, más allá de lo que haya creado Newey aerodinámicamente, mucha de su suerte dependerá del tren motriz de Honda, ya que la marca japonesa regresa por completo tras haber abandonado oficialmente la F1 después de la temporada 2021, aunque se quedó para desarrollar y mantener las unidades de potencia de los dos equipos propiedad de Red Bull a través de su filial HRC.

"El AMR26 representa un paso decisivo para Aston Martin Aramco al entrar en la nueva era de la Fórmula 1 en 2026. Estas reglas marcan el mayor cambio que ha experimentado este deporte en una generación, y lo abordamos con una ambición clara: crear un equipo capaz de ganar", dijo Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo Aston Martin Aramco.

"Cada movimiento que hacemos está pensado, es deliberado y está diseñado para llevarnos a donde queremos llegar. Este año también marca nuestra primera temporada como equipo oficial, con el apoyo de socios de talla mundial como Honda, Aramco y Valvoline. Con la finalización del campus tecnológico AMR, contamos con el personal, las instalaciones y la inversión a largo plazo necesarios para competir con los mejores. Hoy es otro hito importante en ese viaje".

Por su parte Adrian Newey, socio técnico gerente y director del equipo, declaró: "2026 es un momento excepcional en la Fórmula 1 porque, por primera vez, las reglas sobre el chasis y la unidad de potencia han cambiado al mismo tiempo. Con unas normas totalmente nuevas, la mejor filosofía nunca es evidente de inmediato, y tu comprensión evoluciona a medida que se desarrolla el coche. Con el AMR26 hemos adoptado un enfoque holístico: no se trata de un componente destacado, sino de cómo funciona el conjunto. Nos hemos centrado en unos fundamentos sólidos, el potencial de desarrollo y un coche

del que Lance y Fernando puedan sacar el máximo rendimiento de forma constante".

Aunque ante los medios hablaron mucho más, también se incluyeron en la presentación declaraciones de los pilotos.

Fernando Alonso comentó: "Este es un nuevo capítulo muy emocionante para Aston Martin Aramco, ya que nos adaptamos a las nuevas reglas, las nuevas unidades de potencia y las nuevas ideas. Con Lawrence y Adrian, contamos con dos de las personas más decididas y competitivas que he conocido nunca al frente del equipo".

"Los últimos años no han sido fáciles, pero hemos aprendido mucho y esa experiencia

siempre te hace más fuerte. Todos los miembros de este equipo comparten el mismo afán por ser

competitivos y he visto el gran esfuerzo que se está realizando entre bastidores para proporcionarnos

un coche que podamos desarrollar a lo largo de la temporada. Estoy deseando salir a la pista y

desarrollar el coche mientras nos dirigimos a Bahrein esta semana. Estoy deseando darlo todo y ayudar

a hacer que Aston Martin Aramco sea más fuerte y competitivo".

La alineación se completa con Jak Crawford como tercer piloto en todas las carreras, Stoffel Vandoorne como piloto de simulador, Pedro de la Rosa como embajador y representante del equipo ante los medios, y Jenson Button y Jessica Hawkins como embajadores, con Mathilda Paatz como piloto del equipo en la F1 Academy.