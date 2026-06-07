Wolff advierte a Antonelli sobre Verstappen: "Hazte tan ancho como un autobús"

Andrea Kimi Antonelli se aseguró este sábado la pole position para el Gran Premio de Mónaco gracias a una impresionante vuelta de clasificación. El joven piloto de Mercedes superó a Max Verstappen por apenas 0,043 segundos. Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, sabe que la parte más complicada del fin de semana todavía está por llegar: la salida.

Antonelli ha perdido posiciones importantes en varias ocasiones durante las primeras vueltas de las carreras esta temporada. Aunque el italiano suele recuperarse gracias a su velocidad, las salidas siguen siendo uno de los aspectos a mejorar en un año que, por lo demás, está siendo muy prometedor. Por ello, Wolff ya pensaba en los primeros metros de la carrera nada más terminar la clasificación.

"Esperamos tener mañana todo bajo control con el embrague", dijo Wolff a Sky Sports. "Y tiene que hacerse tan ancho como un autobús, como un autobús turístico en Mónaco. Porque si pierdes posiciones en la salida o después no estás bien colocado, se vuelve muy complicado". Adelantar en el estrecho trazado urbano del Principado es, como es sabido, extremadamente difícil.

Wolff también explicó que disfrutó mucho de una clasificación que acabó convirtiéndose en un duelo entre Antonelli y Verstappen. Ambos pilotos son comparados cada vez con más frecuencia, algo que, según el dirigente austríaco, no es casualidad.

"Max fue muy elogioso con Kimi desde el principio", comentó Wolff. "Hay un dicho que dice que hace falta alguien de ese nivel para reconocer a otro de ese nivel. Sus vueltas fueron increíblemente parecidas. Estuvieron rueda a rueda durante toda la sesión".

Según Wolff, Antonelli construyó su clasificación de manera ejemplar. "La Q1 no fue nada espectacular, pero sí sólida. Después fue mejorando cada vez más. Ahora mismo está en una gran dinámica. Sigue siendo muy joven y eso le da cierta despreocupación. Cuando te sientes tan bien contigo mismo, pueden ocurrir cosas así".

Sin confianza en Russell

Wolff también se refirió a la decepcionante clasificación de George Russell. El británico no pasó de la sexta posición en parrilla y durante todo el fin de semana pareció menos cómodo con el Mercedes que su compañero de equipo.

Según el jefe de Mercedes, la causa no tiene nada que ver con un problema psicológico.

"George es muy fuerte y muy resistente. Algunas carreras simplemente no han caído de su lado, pero aquí no estamos hablando de un tema mental", explicó el austríaco.

"Simplemente no tenía confianza en el coche. En la tercera sesión de entrenamientos libres todo parecía ir bastante bien, pero la clasificación empezó de forma complicada para él. Y cuando empiezas a perseguir el rendimiento y pierdes la confianza, es extremadamente difícil recuperarla".