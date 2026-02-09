Ir al contenido principal

Fórmula 1

Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

El undécimo y nuevo equipo de la F1, Cadillac, dio a conocer el coche que llevarán Valtteri Bottas y Sergio Pérez en 2026 durante la Super Bowl.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
La decoración de Cadillac F1 para 2026

Más americano imposible. Cadillac se convierte en 2026 en el segundo equipo estadounidense de la parrilla de la Fórmula 1 (tras Haas), y ha presentado su coche durante la Super Bowl, en una pausa publicitaria en el cuarto cuarto de la final de fútbol americano (a las 03:40h de la madrugada española).

La decoración de Cadillac F1 para 2026

La decoración de Cadillac F1 para 2026

Foto de: Cadillac Communications

La Super Bowl es el evento deportivo más seguido del mundo, con cerca de 130 millones de espectadores en Estados Unidos, y un número aproximado es lo que buscaba el equipo de Sergio Pérez y Valtteri Bottas para mostrar al mundo su monoplaza para la nueva temporada, el primero de Cadillac en Fórmula 1

Se calcula que un anunció de medio minuto durante la Super Bowl vale unos 10 millones de dólares, pero Cadillac ha considerado que es mayor el impacto de presentar en un momento de histórico valor su llegada a la categoría reina. Y es que después de que el puertorriqueño Bad Bunny, encargado del show del descanso del partido, hiciera bailar a todos en el estadio y frente a la televisión, Cadillac ha mostrado el aspecto de su coche mientras los New England Patriots intentaban inútilmente remontar ante los Seattle Seahawks. 

 

Después de que en los test Barcelona Cadillac llevara un coche con decoración provisional con un gran logotipo de la empresa, el equipo estadounidense mantiene en su decoración oficial un diseño mayoritariamente negro, la livery real de Cadillac para la F1 2026 es en blanco y negro, con un perfil de cada uno de los colores, combinándolos también en las pegatinas de los patrocinadores y el logo de la marca.

¡Ah! Y las fotos publicadas en redes sociales, como la que ilustra este artículo, fueron con el dorsal #11 de Checo Pérez.

(No ha sido la única presencia de la F1 en la Super Bowl LX, por cierto)

 
 

Hay que recordar que los equipos de F1 acordaron aceptar 450 millones de dólares para dar la bienvenida a Cadillac a la parrilla en 2026, la cuota de inscripción más alta en la historia del campeonato. Eso suponen 45 millones a cada una de las diez escuderías que ya estaban en la parrilla.

Y es que principio la intención era que Michael Andretti llegara a la F1 con su propio equipo, pero ese plan encontró resistencia, sobre todo porque la F1 cuestionaba su valor añadido, y de hecho lo rechazaron. Eso hizo que Andretti se retirara, y Cadillac recogió el testigo, prometiendo que aunque debutaría con motor Ferrari, harían su propio motor en 2030.

 

El nuevo equipo ha optado por tirar de veteranía en su alineación, con el regreso de Valtteri Bottas, que pasó 2025 como reserva de Mercedes y de Sergio Pérez, que vuelve tras un año sabático después de salir de Red Bull en 2024. Además, tendrán de reserva a Guanyu Zhou, que llega tras haber desempeñado ese mismo papel durante un año en Ferrari, y tendrán un estadounidense, al ex piloto de IndyCar y actual piloto de Fórmula 2, Colton Herta, como piloto de test, sin suficientes puntos de superlicencia para poder correr pero sí para participar en los entrenamientos libres, lo que le permitirá acceder a esa superlicencia.

Cadillac, al igual que el resto de equipos, estará en acción esta semana con motivo de la primera sesión de test de invierno en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, del 11 al 13 de febrero. No es la única presentación de diseño prevista para este lunes, ya que McLaren y Aston Martin lo harán, uno a primera hora de la tarde (16:00h de España) y otro avanzada la tarde (19:00h).

