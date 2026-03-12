Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

En vísperas del Gran Premio de Australia ya existían preocupaciones sobre la seguridad en la salida. Los nuevos motores no disponen de MGU-H, por lo que la presión del turbo debe aumentarse mediante los gases de escape del motor de combustión interna.

Quien no lo sincronice bien, puede tener una mala salida, como le ocurrió a Liam Lawson, a quien Franco Colapinto logró esquivar por poco. Lance Stroll considera que esta situación "no es ideal".

"Hay muchas cosas en estas normas que no son perfectas", dice Stroll en una rueda de prensa con Motorsport.com, entre otros. "Esa es la verdad. Eso es lo que pasa cuando las normas se complican demasiado, y probablemente de forma innecesaria, entonces surgen problemas como los que hemos visto en la salida en Australia", dice el piloto de Aston Martin.

Sin embargo, la situación en Aston Martin es el mayor problema para Stroll. El equipo no pudo terminar el Gran Premio de Australia y en los libres dio pocas vueltas debido a varios problemas.

"En realidad, esperábamos dar más vueltas", recuerda Stroll sobre Melbourne. "Disputamos la carrera, pero al final creo que solo dimos unas veinte vueltas en el resto del fin de semana. Eso son unas 150 vueltas menos que los rivales, y eso, por supuesto, no es lo que queremos. Pero al menos salimos a la carrera, recogimos datos y aprendimos algunas cosas. Sacamos el máximo partido posible, es positivo".

Stroll confía en que Aston Martin "pueda acabar como en Australia" en China, pero con quince vueltas de retraso, "por supuesto, no es como queremos terminar". "Terminar la carrera completa sin problemas ya sería un gran paso adelante para nosotros", dice Stroll, quien añade que espera poder terminar la carrera sprint del sábado sin percances.

Stroll también reconoce que Aston Martin está luchando con "muchos problemas", por lo que "solo dar vueltas es difícil. Así que no es un fin de semana de carrera normal en el que llegas y piensas en luchar por los puntos o en lo que el coche puede. En este momento, solo intentamos poner el coche en el circuito y tener un paquete fiable con el que podamos competir".

"Para mí, personalmente, es lo mismo", continúa el canadiense. "Me subo, sea cual sea el coche en el que esté, e intento sacar el máximo partido al volante. Pero este fin de semana tenemos que centrarnos sobre todo en mejorar los problemas que tuvimos en Australia".

"Ya los tuvimos durante las pruebas de invierno: vibraciones, fiabilidad, poder salir a la pista, dar vueltas, acumular kilómetros. Estamos muy por detrás de los rivales si nos fijamos en el número de kilómetros recorridos desde el primer día de pruebas en Barcelona. Así que este fin de semana simplemente tenemos que intentar estar más en la pista. Creo que eso ya estaría muy bien", concluyó.

Coche de Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images