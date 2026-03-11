Cinco cosas que ver en el GP de China de F1 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha tenido un comienzo vertiginoso, con el Gran Premio de China de este fin de semana como segunda prueba tras la inauguración en Melbourne el pasado domingo.

George Russell lideró finalmente un doblete de Mercedes en el Gran Premio de Australia, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, restó importancia a las posibilidades de que los de las Flechas Plateadas se alcen con el título de 2026.

Hay mucho que destacar en la parrilla este fin de semana, que también verá la primera prueba sprint de la temporada. Eso en sí mismo supone un reto único, ya que aún es muy pronto en este nuevo ciclo regulatorio.

Así pues, aquí hay cinco cosas a tener en cuenta en el Gran Premio de China.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Ferrari busca plantear un verdadero desafío a Mercedes – Ed Hardy

El dominio de Mercedes en la primera carrera de la F1 2026 no sorprendió a prácticamente nadie, ya que las Flechas de Plata y su estrella Russell eran los grandes favoritos para el Gran Premio de Australia. Su rendimiento en la clasificación fue especialmente revelador, porque Russell superó a su compañero de equipo Kimi Antonelli por 0.293 segundos pero el siguiente coche más rápido, el Red Bull de Isack Hadjar, a estuvo a casi ocho décimas del poleman.

Pero es poco probable que se mantenga una ventaja tan grande, ya que el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, aseguró que no pudieron darlo todo en la clasificación de Melbourne, ya que Charles Leclerc se clasificó cuarto y Lewis Hamilton séptimo. El francés cree que el ritmo que mostró la Scuderia en carrera es en realidad más representativo de su forma, y Leclerc disfrutó de una batalla con Russell por el liderato al principio, mientras que Hamilton también estuvo en la pugna.

Al final, Ferrari terminó tercero y cuarto después de no entrar en boxes bajo el VSC, pero las señales para la escudería italiana son, no obstante, positivas, ya que puede ser el equipo que desafíe a Mercedes este año. "Tenemos una lucha entre manos con Ferrari", dijo el jefe de Mercedes, Wolff, por lo que se espera una reñida lucha entre los dos este fin de semana, siempre y cuando la Scuderia no vuelva a cometer un error en la clasificación.

Leer también: Fórmula 1 Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

La imagen de fondo también es interesante, con McLaren y Red Bull empatados en el tercer puesto de la clasificación. En Melbourne se vivió una reñida batalla entre Lando Norris y Max Verstappen, cuyos compañeros de equipo también podrían haber estado en la lucha si un fallo del motor no hubiera detenido a Hadjar, mientras que Oscar Piastri se estrelló antes de la carrera.

Por lo tanto, Shanghai también es muy importante para Piastri, ya que el piloto de McLaren realmente necesita empezar a sumar puntos para 2026, sobre todo después de su debacle en la lucha por el título de 2025.

Unidad de potencia Honda Foto: Take Itoh

Entonces... ¿es todo culpa de Honda o también de Aston Martin?

Todo el mundo atribuía a Honda todos los problemas de Aston Martin, pero después de la carrera de Melbourne, tanto HRC como el equipo aseguraron que los problemas del domingo (donde Alonso se 'retiró dos veces' y Stroll solo pudo acabar la carrera después de muchas vueltas en boxes) no eran causados por el motor. Y que incluso podrían haber terminado la carrera con Alonso si fuera necesario.

El propio piloto español aseguró que en China podrán tomar más riesgos porque ya habrá más stock de baterías en la siguiente carrera, en Japón, por lo que está por ver si en China, exprimiendo más la unidad de potencia, falla el motor o también falta ritmo en el chasis. Adrian Newey, antes de poder dar demasiadas vueltas en pista, había dicho que el chasis de Aston Martin sería el quinto de la parrilla, pero las vueltas después de la brillante salida de Alonso en Australia, cuando sus rivales le adelantaron sin problemas uno tras otro, dejan dudas sobre la afirmación del genio técnico.

Con solo unos días de diferencia, es probable que la historia de Aston Martin - Honda en China sea similar a la de Australia, pero quizás empecemos a poder responder si todos los males son por el fabricante chino o, como se sospecha, el problema es mayor.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La recta de Shanghai, otra prueba de fuego para las nuevas unidades de potencia de la F1 - Ben Vinel

El Circuito de Albert Park en Melbourne, con un trazado que consume mucha energía desde que se eliminó la antigua sección de las curvas 9 y 10 en 2022, supuso una auténtica prueba de fuego para la nueva generación de coches de F1.

Ahora que las unidades de potencia son aproximadamente un 50 % eléctricas, la gestión de la energía ha cobrado protagonismo, lo que proporcionó algunas batallas decentes en Australia, pero resultó ligeramente molesto en la clasificación, ya que los pilotos hacían lift and coast para acumular energía y utilizarla al principio de las rectas, antes de quedarse sin ella demasiado pronto.

Esto fue especialmente llamativo en Lakeside Drive, un tramo de 1,4 km a toda velocidad, donde los pilotos se quedaron sin energía y desaceleraron cientos de metros antes de llegar a la zona de frenada.

Veamos cómo resulta eso en el Circuito Internacional de Shanghai. Hay 1,7 km entre las curvas 11 y 14, incluyendo aproximadamente 1,4 km entre el momento en que los pilotos alcanzan la velocidad máxima en la curva 12-13 y el vértice de la curva 14.

Por lo tanto, será interesante ver cómo gestionan la energía los equipos en este circuito, que cuenta con solo tres zonas de frenada reales, menos que Melbourne, junto con una serie de curvas fluidas.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

La carrera sprint añadirá más peligro al inicio de la nueva normativa - Rachit Thukral

Si la F1 esperaba un veredicto definitivo sobre su nuevo reglamento para 2026, es poco probable que China lo proporcione. El formato sprint significa que los equipos solo tendrán una sesión de entrenamientos para poner a punto sus coches antes de que la atención se centre en la competición.

En cierto modo, eso puede beneficiar al campeonato. Con oportunidades limitadas para el trabajo de configuración y desarrollo, es posible que Mercedes no tenga la oportunidad de demostrar su poderío, mientras que otros equipos podrían fácilmente tomar el camino equivocado. Pero con los coches de 2026 aún en pañales, es lógico preguntarse si celebrar un fin de semana de sprint tan pronto en la temporada fue la decisión correcta.

También sería interesante ver si las sprints resultan más entretenidos con la nueva normativa. Contrariamente a lo que cabría esperar, una distancia de carrera más corta no reduce necesariamente la necesidad de ahorrar energía. A diferencia de la Fórmula E, donde los pilotos gestionan una asignación fija de batería a lo largo de toda la carrera, los sistemas híbridos de la F1 funcionan en gran medida en un ciclo vuelta a vuelta, con la energía constantemente recogiéndose y descargándose a través de la batería. Por lo tanto, se aplican las mismas restricciones independientemente de la duración de la carrera.

Aun así, si los niveles de batería van a desempeñar un papel tan importante en las batallas rueda a rueda al comienzo de este ciclo de normativa, una carrera sprint podría proporcionar el escenario perfecto para el efecto «yo-yo» entre los pilotos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

¿Repetirá Isack Hadjar su impresionante actuación de Melbourne? – Ed Hardy

Los problemas del segundo asiento de Red Bull están bien documentados: desde la sorprendente salida de Daniel Ricciardo a finales de 2018, numerosos pilotos han fracasado como compañeros de Verstappen. Si eso se debió a que no pudieron soportar la presión de apoyar al cuatro veces campeón del mundo, a que no se adaptaron al coche, difícil de conducir, o simplemente a que no eran lo suficientemente buenos, es otra cuestión, pero Red Bull podría haber encontrado por fin a alguien capaz de llenar el vacío dejado por Ricciardo.

Ese hombre es Isack Hadjar, que hizo todo lo posible para impresionar en su debut con Red Bull en Melbourne. Por supuesto, ayuda que la escudería austriaca haya fabricado un coche más fácil de conducir en 2026, pero, independientemente de ello, el piloto de 21 años se clasificó tercero, mientras que Max Verstappen se estrelló en la Q1. En un momento dado, incluso parecía que iba a tomar la delantera, hasta que la falta de batería detuvo su avance en la primera vuelta.

El francés acabó retirándose por un fallo en la unidad de potencia, pero demostró lo suficiente como para ser optimista de cara al año. "Ha hecho un fin de semana fantástico", dijo su jefe, Laurent Mekies. "Pudimos dividir el programa de pruebas entre los coches y obtener el doble de información. Se entregó al máximo en la clasificación, lo que significa que, siendo la primera vez que se clasifica con estas reglas, lo ha clavado. Ha puesto el coche en la tercera posición, que es probablemente lo más alto que se podía conseguir el sábado. Así que, me quito el sombrero".

Red Bull no necesita que Hadjar supere a Verstappen, solo que pueda recoger los pedazos cuando se pueda, o si algo le sale mal al holandés, como demostró la clasificación del sábado pasado. Hadjar hizo lo que se esperaba de él, pero ahora viene el verdadero reto: rendir de forma constante a ese nivel.

Esa misión comienza en Shanghai, pero no hay razón para pensar que Hadjar no pueda volver a impresionar, ya que el año pasado alcanzó la Q3 con Racing Bulls como novato allí. Aunque se quedó a las puertas de los puntos con un 11º puesto, el francés debe tener confianza en que esta vez conseguirá puntuar, lo que supondría un sólido comienzo de año.