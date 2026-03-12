Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Sainz critica los motores de la F1 2026 y pide cambios en la regla 50/50

Carlos Sainz, de Williams, cree que el reparto 50/50 entre la combustión y energía eléctrica no funciona y pide a la FIA revisar la normativa de la F1 2026.

Juanjo Sáez Oleg Karpov
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Peter Fox

Carlos Sainz ha llegado al Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 algo decepcionado después de ver cómo fue la primera carrera de la nueva era, convencido de que el reparto al 50% entre el motor de combustión interna y los elementos eléctricos de la unidad de potencia no es el correcto.

Hablando con los medios en Shanghái, entre ellos Motorsport.com, el piloto madrileño se mostró muy crítico con los nuevos motores de la Fórmula 1.

"No sé qué se podría arreglar. No soy ingeniero. No tengo ni idea de cuál es la solución o el compromiso adecuado, pero para mí lo único que diría es que en mi opinión Australia dejó claro, incluso después de los entrenamientos libres, que la fórmula con la que empezamos el año, con una situación híbrida al 50/50, probablemente no sea la adecuada hasta ahora".

"Pero cuanto más hablo con la gente y más entiendo un poco la opinión de todos, también en la cima, parece que todos coinciden en que, con suerte, esto cambiará un poco a medida que avancemos y conozcamos un poco más la normativa sobre unidades de potencia", dijo.

También puedes leer:

Sin embargo, en contra de lo que muchos piensan, Sainz no cree que el desarrollo sea suficiente para dar la vuelta a todos los problemas que ahora tiene la F1 y pide ayuda a la FIA a través de las reglas.

"Sin duda habrá una combinación de desarrollo de los motores, desarrollo del software y desarrollo de los equipos. Pero el desarrollo solo te lleva hasta cierto punto y también creo que, al final, necesitamos un poco de ayuda de las propias reglas, como dije después de la carrera". 

"Es la Fórmula 1 y, al final, la fórmula que se nos ocurrió para la F1 no es, en mi opinión, la más pura y la que más se ajusta al ADN de la F1, por lo que creo que está claro que necesita algunos ajustes", añadió.

Pero cambiar el reglamento con la temporada recién empezada no se antoja algo sencillo, sobre todo porque algunos equipos, como obviamente sería el caso de Mercedes, se opondrían debido a su gran dominio. No obstante, Sainz cree que la F1 y la FIA deben estar por encima de cualquier interés.

"Creo que no todos estarán de acuerdo, pero tampoco deberían estarlo. Ese es el problema cuando se habla con los equipos. Siempre habrá intereses en cuanto al rendimiento".

"Por eso, aunque no estén de acuerdo, la F1 debería tener suficiente poder para no tener que depender de de los equipos que tienen intereses en una cosa u otra. Creemos que si la fórmula no es correcta, la gente puede quejarse y decir lo que sea, pero no deberían preocuparse demasiado por eso y deberían poder hacer lo mejor para la F1, lo mejor para todos los que forman parte de la F1", concluyó el de Williams.

Carlos Sainz, Williams, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Carlos Sainz, Williams, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

