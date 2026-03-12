Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Alonso: "Estaré contento si damos vueltas e intentamos acabar la carrera"

Fernando Alonso rebaja las expectativas de Aston Martin antes del GP de China 2026 de la F1 y reconoce que el equipo sigue "en la casilla de salida".

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Fernando Alonso fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa de la FIA en la previa del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1, donde fue preguntado por la complicada situación de Aston Martin y Honda y sus objetivos para el fin de semana al sprint de Shanghái.

Al hablar de las expectativas del equipo en comparación con un arranque de la temporada muy pobre en Australia, el piloto asturiano de la Fórmula 1 afirma que nada ha cambiado en menos de una semana y que, por lo tanto, los objetivos y los problemas con la limitación de vueltas son los mismos.

"Diría que no son muy distintas. La situación desafortunadamente no ha cambiado en 4 o 5 días desde Melbourne. Así que creo que va a ser otro fin de semana complicado. Vamos a intentar entender todo lo que podamos del coche".

"Nos veremos obligados a limitar las vueltas en algunas sesiones porque nos faltan piezas, pero intentaremos extraer algo positivo del fin de semana", explicó.

Cuando se le preguntó qué sería un fin de semana positivo para él, Alonso lo resumió en hacer el máximo rodaje posible e intentar completar la carrera del domingo.

"Cuando somos capaces de dar vueltas sin ningún problema, son vueltas muy importantes. Esteban Ocon y Pierre Gasly [estaban con él en la rueda de prensa] no tenían los coches optimizados para Australia, como parece ser que en el caso de todo el mundo, y estaban 10 veces por delante". 

"Si ellos hicieron 1.000 vueltas desde Barcelona y nosotros hicimos 100, estamos 9 o 10 veces detrás de ellos. Si ellos no están optimizando, imagínate nosotros. Estamos en la casilla de salida". 

"Necesitamos esas vueltas. Necesitamos poder entrenar y encontrar la ventana operativa del coche en el lado del chasis. Y eso será muy importante para el fin de semana". 

"Estaré contento si salimos de China con unos libres más o menos normales. Y acumulando vueltas e intentando hacer la carrera entera, si se nos permite, el domingo", dijo.

En cuanto a la situación actual de Aston Martin y Honda, que está muy por debajo de las expectativas que había hace unos pocos meses, Alonso asegura que está siendo menos dura personalmente de lo que muchos creen, ya que a estas alturas de su carrera sólo quiere ganar, por lo que no le importa sumar puntos o terminar detrás, sólo se centra en ayudar en lo máximo posible.

"Menos dura de lo que tú crees. No es ideal. Todos queremos ganar. Somos 22 pilotos este año. Uno ganará y 21 estarán en un lugar mentalmente complicado. Para mí terminar tercero, quinto, decimo o séptimo no me importa mucho". 

"Soy afortunado de haber tenido y vivido distintas eras en la Fórmula 1 y de haber tenido coches competitivos durante la mitad de mi carrera. Y habiendo conseguido más de 100 podios en la categoría, terminar en cualquier posición que no sea primera supone el mismo dolor. Y las mismas dificultades". 

"Ahora mismo estamos embarcados en un viaje con el equipo que no ha empezado de la manera ideal. Pero es el primer año de colaboración entre Aston Martin y Honda y tenemos que atravesar estos momentos. Y estoy dispuesto y listo para ayudar en todo lo que pueda", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

