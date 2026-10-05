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Aston Martin admite que aún no entiende del todo su salto de rendimiento en Sepang

Mike Krack pide cautela tras el mejor resultado de Aston Martin en la F1 2026 y asegura que el equipo aún no sabe cuánto ha sido mérito propio realmente.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El Gran Premio de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang dejó el mejor resultado de Aston Martin en lo que va de temporada. Fernando Alonso terminó octavo tras una gran remontada bajo la lluvia. Sin embargo, el equipo no quieren sacar conclusiones precipitadas y pide cautela.

Mike Krack, responsable en pista de Aston Martin, aseguró que el equipo ha dado un paso adelante en la comprensión del AMR26, aunque reconoció que es difícil para determinar cuánto del progreso corresponde realmente a las mejoras introducidas y cuánto obedece a las características del circuito o al rendimiento de sus rivales.

"Creo que tenemos un cierto entendimiento", dijo, antes de añadir: "Pero no diría que tenemos una forma clara de saber dónde estamos [en comparación con los demás]. Porque, como ya dije la semana pasada, siempre es una comparación relativa".

La actuación en Sepang sorprendió incluso dentro del propio equipo. Alonso logró su mejor clasificación y su mejor resultado del año, mientras que Lance Stroll también consiguió acceder a la Q2, algo inédito para Aston Martin esta temporada.

Aun así, Krack explicó en que todavía deben analizar por qué el coche rindió mejor de lo esperado en algunos momentos del fin de semana.

"También nos sorprendió el rendimiento nuestro y de otros en algunas áreas. Eso es algo que necesitamos entender. Pero sabemos lo que hemos cambiado en nuestro coche en los últimos fines de semana y cuánto nos aporta cada cosa".

Desde hace varias carreras, Aston Martin ha ido introduciendo pequeñas evoluciones tanto en el chasis como en la integración de la unidad de potencia Honda, aunque el equipo ha insistido en que ninguna de ellas, por separado, era un cambio radical.

El objetivo ahora es identificar si el salto visto en Sepang responde realmente al trabajo de desarrollo, si el trazado malasio simplemente encajaba mejor con las características del AMR26 o si sus rivales rindieron por debajo de lo esperado.

"Entonces, creo que necesitamos entender si la mejora de rendimiento viene de otros, de nosotros o si probablemente sea el caso de ambas cosas juntas", concluyó el director en pista de Aston Martin en la Fórmula 1.

Te interesará:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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