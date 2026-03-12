Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

Los dos pilotos de McLaren se mostraron sorprendidos por la diferencia entre ellos y Mercedes en el GP de Australia, e incluso se llegó a sospechar de "secretos" que los alemanes no habían contado a sus equipos clientes en cuanto a la optimización de la unidad de potencia se refiere.

Sin embargo, de regreso al paddock en la previa del GP de China, Lando Norris fue más autocrítico al asegurar que no solo pierden tiempo por el motor, sino que están muy por detrás con el coche.

"Sabemos que tenemos que mejorar en todas las áreas, no solo en la unidad de potencia, sino también en el propio coche. Está bien, estamos en una buena posición de salida, pero aún queremos que sea mejor de lo que es actualmente".

"Desde el punto de vista de la unidad de potencia esperamos estar más cerca de Mercedes [en China], que es de un nivel muy, muy alto. Lo están haciendo mejor que todos, incluidos nosotros, mucho que depende de que nosotros hagamos un mejor trabajo, así que esperamos hacerlo este finde".

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien ni tan siquiera pudo disputar la carrera tras un accidente en la vuelta de camino a la parrilla, opina lo mismo que su compañero, aunque cree que primero deben trabajar en optimizar la unidad de potencia según las preferencias de su coche, ya que cree que ve mucho más rendimiento por extraer este año en el motor que en el lado del chasis.

"Creo que probablemente ni siquiera hemos hablado mucho del coche, porque estamos tan centrados en cómo sacar el máximo partido a la unidad de potencia. Creo que una de las cosas que aprendimos fue que puedes crear una gran diferencia optimizando el motor, mucho más que con cualquier cosa que puedas hacer con la configuración del coche y demás".

"Sí, puedes ayudar [mejorar el coche], pero creo que [la unidad de potencia] probablemente fue un gran factor de la competitividad de George, incluso comparado con Kimi en la vuelta de clasificación, si miras la velocidad en recta de los dos Mercedes entre sí, es muy diferente", dijo.

En una estimación más o menos acertada, el piloto australiano de McLaren en la Fórmula 1 cree que optimizando el motor se puede conseguir hasta medio segundo por vuelta, mientras que con el monoplaza, como mucho, podrían sacar entre una y dos décimas.

"Creo que hay al menos unas décimas, probablemente más cerca de medio segundo si aciertas o no. En la configuración del coche, puede haber una décima o dos, si realmente cambias la situación. Pero creo que es cuestión de entender qué necesitas del coche para sacar el máximo partido al motor. Eso es lo más importante, por eso gran parte de nuestro tiempo se dedica a encontrar esas ganancias con la unidad de potencia antes que cualquier cosa con el coche, salvo que sea inconducible", finalizó.