Previo
Fórmula 1 GP de China

Horarios del GP de China de F1 2026 y cómo verlo (¡con formato sprint!)

Apunta los horarios del GP de China de F1 2026 con formato sprint. Mira a qué hora son la qualy sprint, carrera sprint, clasificación y carrera, y cómo verlo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon - Formula 1

Sin descanso después del GP de Australia que abrió el curso, la Fórmula 1 disputa del 13 al 15 de marzo su segunda ronda de la temporada 2026, el GP de China que además es con formato sprint. Mira a qué hora es cada sesión en China según el país en el que estés, especialmente las dos sesiones de clasificación y las dos carreras, y atento a cómo lo puedes ver o seguir en directo.

China Horarios del GP de China de F1 2026 en España Spain

Sesión Día Hora

Entrenamientos Libres 1 

 Viernes 13 de marzo 04:30h

Clasificación sprint 

 Viernes 13 de marzo 08:30h

Carrera sprint (19 vueltas)

Sábado 14 de marzo

 04:00h

Clasificación

Sábado 14 de marzo

 08:00h

Carrera principal (56 vueltas)

Domingo 15 de marzo

 08:00h

Dada la diferencia horaria entre China y los países de habla hispana, toca madrugar en el caso de España y trasnochar o también madrugar mucho en los países de Latinoamérica. Al tratarse de un fin de semana al sprint, el GP de China de F1 2026 tendrá solo una sesión de entrenamientos libres, la FP1 a las 11:30h locales, 04:30h de España, a las 21:30h del jueves en México o a las 00:30h del jueves al viernes en Argentina.

La clasificación sprint o sprint shootout del GP de China 2026 de F1 es el viernes, a las 08:30h de España, las 01:30h de México o las 04:30h de Argentina. La carrera sprint del GP de China de F1 2026 es en la madrugada del sábado en España, a las 04:00h, justo a medianoche en Argentina y a las 21:00h del viernes en México.

La clasificación del GP de China de F1 2026 es el sábado a las ocho de la mañana en España, a la 01:00h de México y las 04:00h de Argentina. La carrera del GP de China de F1 2026 es el domingo a las ocho de la mañana en España, cuando sean la 01:00h de México o las 04:00h de Argentina.

China Horarios del GP de China de F1 2026 en Latam Argentina Mexico

Sesión y día Hora

Entrenamientos Libres 1

Jueves 12 de marzo y viernes 13 de marzo

 

 Jueves 21:30h México

Jueves 22:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

Jueves 23:30h Venezuela y Bolivia

Viernes 00:30h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Qualy sprint

Viernes 13 de marzo

 

01:30h en México

02:30h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

03:30h en Venezuela y Bolivia

04:30h en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Carrera sprint (19 vueltas)

Viernes 13 de marzo y sábado 14 de marzo

 

 

 Viernes 21:00h México

Viernes 22:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

Viernes 23:00h Venezuela y Bolivia

Sábado 00:00h Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Clasificación

Viernes 13 de marzo y sábado 14 de marzo

01:00h en México

02:00h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

03:00h en Venezuela y Bolivia

04:00h en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

Carrera (56 vueltas)

Sábado14 de marzo y domingo 15 de marzo

01:00h en México

02:00h en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

03:00h en Venezuela y Bolivia

04:00h en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

En China hay siete horas más que en España, y por tanto 14 horas más que en México u 11 horas más que Argentina.

Dónde ver por la tele el GP de China 2026 de F1 en España y Latinoamérica

Países

Dónde ver por la tele el GP de China 2026

España

DAZN F1

Costa Rica

Guatemala

Nicaragua

ESPN en Disney + o F1TV

Colombia

Perú

Ecuador

Panamá

ESPN en Disney + o F1TV

México

Sky Sports en Izzi y Sky o F1TV

Venezuela

Bolivia

Paraguay

ESPN en Disney + o F1TV

Chile

Uruguay

ESPN en Disney + o F1TV

Argentina

ESPN en Disney +, FOX Sports Argentina o F1TV

El Circuito Internacional de de Shanghai, el del GP de China de F1 2026

El Circuito Internacional de Shanghai se estrenó en la F1 en la temporada 2004 y ya va a por su 19ª edición del GP de China, habiéndose ausentado en 2020, 2021, 2022 y 2023 primero por la COVID-19 y luego por las restricciones en el país.

Con capacidad para 200.000 personas, el de Shanghai es un circuito que costó 250 millones construirlo, y que consta de 16 curvas, de las cuales 7 son a izquierdas y 9 a derechas, que forman el trazado de .5.451 km de longitud. Su punto más destacado es la recta 1,2 km y también la larga curva 1.

Historial de poles y victorias de pilotos en China

Ya son 18 las ediciones del GP de China de F1 disputadas en Shangai, un circuito donde nadie ha ganado más que Lewis Hamilton que sumó seis victorias (2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019). Además de él, solo han repetido, con dos, Fernando Alonso (2005 y 2013) y Nico Rosberg (2012 y 2016).

Además de Hamilton y Alonso, de los pilotos de la actual parrilla, sólo Max Verstappen en 2024 y Oscar Piastri en 2025 han ganado en China.

Por equipos, Mercedes ganó seis veces en China, por las cuatro de Ferrari y McLaren. Las otras victorias en Shanghai han sido para Red Bull tres, y para Renault una, la de Alonso en 2005.

En poles, también domina Hamilton en China con seis (Mercedes lleva siete), por las cuatro de Vettel. De los pilotos en activo, Alonso hizo dos poles en China y Bottas, Verstappen y Piastri, una cada uno.

Todas las estadísticas:

¿A cuántas vueltas son la carrera sprint y la carrera del domingo del GP de China de F1 2026?

La carrera sprint del sábado del GP de China es a 19 vueltas, mientras que la carrera principal del domingo del GP de China es a 56 vueltas. El reglamento de la F1 dice que las carreras sprint deben ser de unos 100 km y las carreras normales de unos 305 km, salvo en Mónaco (donde se recorren aproximadamente 260 km)

Así llega el mundial de la F1 2026 a la carrrera de China

Disputada la primera carrera, así están los mundiales de pilotos...

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomG. RussellMercedes 25
2 ItalyA. AntonelliMercedes 18
3 MonacoC. LeclercFerrari 15
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 12
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 10
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 8
7 United KingdomO. BearmanHaas F1 6
8 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 4
9 BrazilG. BortoletoAudi 2
10 FranceP. GaslyAlpine 1
11 FranceE. OconHaas F1 0
12 ThailandA. AlbonWilliams 0
13 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 0
14 ArgentinaF. ColapintoAlpine 0
15 SpainC. SainzWilliams 0
16 MexicoS. PérezCadillac 0
17 CanadaL. StrollAston Martin 0

Y de constructores

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 43
2 ItalyFerrari 27
3 United KingdomMcLaren 10
4 AustriaRed Bull 8
5 United StatesHaas F1 6
6 ItalyRacing Bulls 4
7 GermanyAudi 2
8 FranceAlpine 1
9 United KingdomWilliams 0
10 United StatesCadillac 0
11 United KingdomAston Martin 0

