Honda encuentra en Sepang otra clave para hacer evolucionar su motor de F1

Sepang dejó cuatro puntos en el bolsillo de Aston Martin, su mejor resultado de la temporada y algo todavía más difícil de guardar en una clasificación: información. Porque mientras buena parte del paddock abandonó Malasia hablando del insólito problema de software que dejó sin potencia a varios monoplazas, Honda descubrió en la misma carrera una nueva pieza del puzle de su propia unidad de potencia.

No significa que el motor japonés haya dejado atrás de repente los problemas que han condicionado buena parte del inicio de su nueva etapa junto a Aston Martin. Ni mucho menos. El propio Shintaro Orihara admite que la brecha continúa siendo importante y Honda incluso ha advertido que el octavo puesto de Fernando Alonso no refleja por sí solo el nivel real de su unidad de potencia.

De hecho, buena parte de la remontada del español llegó donde menos podía esconderse un piloto: enlazando curvas, atacando especialmente en las primeras del trazado y exprimiendo un AMR26 que se encontró mucho más cómodo en Sepang que semanas atrás en circuitos especialmente exigentes para el motor.

Pero hubo algo debajo de la carrocería que sí cambió.

"Por suerte, hemos encontrado una dirección que debemos seguir para mejorar nuestro rendimiento", explicó Orihara. "Creo que demostramos nuestra mejora en manejabilidad tanto en Madrid como en Bakú. No tuvimos grandes problemas de manejabilidad".

Y entonces llegó la lluvia.

La lluvia abrió una ventana nueva para Honda

La singularidad de Sepang fue que las condiciones llevaron la gestión energética de la unidad de potencia a un escenario diferente al habitual. Con más energía disponible, también cambió la forma en la que Honda debía gestionar la recuperación mediante el MGU-K y, con ella, el punto de funcionamiento del sistema.

"Lo interesante aquí fueron las condiciones de mojado. La situación energética era rica y nuestra recuperación del MGU-K fue diferente respecto a otros circuitos debido a esa situación", explicó Orihara.

"Entonces encontramos algunos puntos de mejora en nuestra manejabilidad porque el punto de funcionamiento era diferente".

No es una revolución ni una ganancia mágica de caballos. Es precisamente algo menos espectacular y posiblemente más útil: otro escenario del que aprender en una unidad de potencia completamente nueva y que todavía está lejos de donde Honda quiere situarla.

Y, además, el aprendizaje llega con aplicación inmediata. Singapur será la siguiente parada de la Fórmula 1 y Honda considera que algunas de las condiciones energéticas que encontrará allí pueden guardar similitudes con lo descubierto en Malasia.

"Podemos llevar este aprendizaje a Singapur, donde podría haber una situación rica en energía. En general, creo que nuestra manejabilidad está mejorando", aseguró Orihara. "Recopilamos datos interesantes de esta carrera para Singapur, así que estamos trabajando en preparar la manejabilidad y la gestión energética para maximizar nuestra oportunidad".

Honda explicó que el cambio estuvo especialmente relacionado con la recuperación eléctrica: "La gestión energética cambió. La condición de energía era rica, entonces ajustamos el nivel de recuperación del MGU-K y cambió el punto de funcionamiento".

Honda progresa, pero no se engaña

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sepang supone así otro pequeño paso dentro de un proceso que ya había empezado antes. Orihara confirmó que Honda introdujo un turbocompresor actualizado en Madrid y otra evolución en el coche de Alonso en Bakú.

Las ganancias, sin embargo, siguen siendo pequeñas.

"Seguimos trabajando duro para mejorar nuestro rendimiento. La ganancia no es enorme, pero continuamos trabajando para elevar nuestro nivel. Nunca dejamos de intentar mejorar", aseguró.

El 8º de Alonso ofrece al menos una recompensa visible después de semanas especialmente complicadas para el proyecto Aston Martin-Honda, pero no altera el diagnóstico de fondo.

"Hemos conseguido un buen resultado para el equipo y eso es positivo teniendo en cuenta todo el trabajo que estamos haciendo. Pero la diferencia sigue siendo bastante grande".

Sepang no convirtió de repente al Honda en el motor que Aston Martin necesita. Lo que sí hizo fue obligarlo a trabajar en un territorio nuevo. Y, en un proyecto todavía buscando décimas prácticamente en todas partes, encontrar una dirección que antes no estaba en el mapa también cuenta.