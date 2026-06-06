Verstappen, satisfecho con su clasificación en Mónaco: "Lo habría firmado sin dudar"

En las calles de Mónaco, Max Verstappen terminó dos veces en tercera posición en los entrenamientos del viernes, pero el sábado por la mañana en la tercera sesión de libres bajó hasta la quinta posición.

Así, Verstappen y Red Bull afrontaron la clasificación con algo menos de convicción, pero ya desde la Q1 quedó claro que la velocidad estaba ahí. En la Q2, Verstappen fue incluso el más rápido con un tiempo de 1:12.499.

En la decisiva Q3, Verstappen tuvo la pole en sus manos por un momento gracias a un tiempo de 1.12:094, pero Andrea Kimi Antonelli se la arrebató en el último momento con un margen de tan solo 43 milésimas de segundo. A pesar de ello, Verstappen está muy satisfecho con el resultado, sobre todo tras el desarrollo de la tercera sesión de entrenamientos libres.

"Si ayer me hubieras dicho que mañana estaría en la primera fila de la parrilla, lo habría firmado sin dudarlo", reflexiona Verstappen sobre la clasificación en Mónaco. "Esta mañana todavía teníamos algunas dificultades con el coche. Así que llegar a la clasificación y estar tan bien posicionado es muy positivo".

"En general, estoy muy contento por cómo ha ido la clasificación y por cómo han salido todas las vueltas, aunque hay que lidiar con todo el tráfico —¡y, por supuesto, con los muros!—,"dice Verstappen riendo. "Estoy contento de estar en la primera fila de la parrilla", añadió el holandés de Red Bull.

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Max Verstappen ha disfrutado de la clasificación en Mónaco. Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Mañana ya veremos cómo va la salida", añade el cuatro veces campeón de la F1. "Estos coches son bastante complicados en la salida. Tengo dos coches detrás de mí que salen bastante bien, pero ya veremos", dice en referencia a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. "Ha sido un buen día y sin duda he disfrutado de la clasificación".

Al preguntársele cómo ha sido la experiencia de la clasificación con estos nuevos coches de F1, Verstappen indica que están "más al límite" que los coches de los últimos años. "Y también con la potencia que tienen, al igual que con la manejabilidad y el cambio de marchas, todo es diferente".

"Pero una vez que lo tienes bajo control y consigues hacer una vuelta decente, sobre todo en la clasificación, al límite—, resulta muy satisfactorio cuando sale bien", afirma.