Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

Está en marcha una negociación para la cesión de una participación de Alpine. Se trata del 24% que actualmente está en manos del fondo de inversión Otro Capital y, en los últimos días, entre los posibles compradores también se ha mencionado el nombre de Toto Wolff.

El interés por esta participación es alto, ya que el valor de los equipos de Fórmula 1 sigue aumentando de forma vertiginosa, lo que ha provocado que sus propietarios refuercen aún más su control. Hoy en día, nadie parece dispuesto a vender participaciones que, año tras año, siguen incrementando su valor.

Contrariamente a muchos rumores que han circulado en los últimos días, no sería Wolff quien está negociando con Alpine, sino el equipo Mercedes de F1, es decir, la sociedad propietaria de la escudería de Brackley, formada a partes iguales (33% cada una) por Jim Ratcliffe (CEO del grupo INEOS), el propio Wolff y Mercedes-Benz Group.

El escenario, por tanto, es diferente: no se trataría de una operación personal de Wolff, sino de una iniciativa del equipo Mercedes F1. Las bocas permanecen cerradas, pero en el paddock muchos se preguntan cuál podría ser la estrategia detrás de la adquisición de una participación minoritaria que no garantizaría tener voz en la gestión del equipo.

Podría tratarse de una operación puramente financiera, que tendría sentido si la tendencia al alza en las valoraciones de los equipos continúa. Hoy en día, el valor de un equipo como Alpine ronda los 3.000 millones de euros, una cifra que se ha más que duplicado respecto a hace apenas tres años. Ya existe una relación de colaboración entre ambas estructuras, con el suministro de la unidad de potencia y la transmisión (el contrato firmado hace dos años expira en 2030), pero bajo el régimen del budget cap estas sinergias no garantizan retornos especialmente significativos.

También hay quien interpreta esta operación como la intención de Mercedes F1 de poner un pie en un equipo cuyo futuro no siempre se considera de los más sólidos del paddock. François Provost, nuevo director ejecutivo del Grupo Renault nombrado a finales de julio de 2025, no es considerado un gran apasionado del motorsport y, según algunas voces, ante una oferta convincente podría estar dispuesto a vender el equipo sin demasiados remordimientos.