Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

S-CER
Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

Fórmula 1
GP de China
Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Fórmula 1
GP de China
Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

Fórmula 1
GP de Australia
Norris y Piastri ven más de 0.5s de mejora optimizando el motor y el coche

Honda publica el primer vídeo de la RC214V, la MotoGP de 2027

MotoGP
Honda publica el primer vídeo de la RC214V, la MotoGP de 2027

¡Así será Madring! Primeros renders del GP de España de F1 2026

Fórmula 1
GP de España
¡Así será Madring! Primeros renders del GP de España de F1 2026

Aldeguer completa una jornada de entrenamiento en circuito y apunta al GP de Brasil

MotoGP
Aldeguer completa una jornada de entrenamiento en circuito y apunta al GP de Brasil
Declaraciones
Fórmula 1 GP de China

Verstappen, irónico en China: "He cambiado el simulador por una Switch"

Durante la rueda de prensa previa al GP de China 2026 de la F1, Max Verstappen bromeó diciendo que había cambiado su simulador por una Nintendo Switch para entrenar.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Los pilotos han tenido unos días para asimilar la primera carrera bajo las nuevas reglas de la Fórmula 1 en 2026. Sin embargo, la impresión inicial de Max Verstappen no ha cambiado: el cuatro veces campeón del mundo disfruta menos conduciendo los coches de la nueva generación.

A la pregunta de si los pilotos que practican mucho el simulador podrían tener ventaja debido a la mayor importancia de la gestión de la energía, Verstappen respondió con ironía.

"He encontrado una solución más barata", bromeó durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio de China. "He cambiado el simulador por una Nintendo Switch y he empezado a practicar un poco con Mario Kart. Encontrar las setas ya me sale bastante bien. El escudo azul es un poco más difícil, pero estoy trabajando en ello. La bala... aún no he llegado tan lejos, pero ya está al caer".

A pesar del tono desenfadado, esas palabras reabren el debate más amplio que se está llevando a cabo actualmente en la categoría: con las normas actuales, ¿sigue siendo la Fórmula 1 lo que debería ser?

Verstappen se ha mostrado tan crítico últimamente con la nueva generación de coches que han surgido nuevas preguntas sobre cuánto tiempo quiere seguir en la categoría. El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo antes del inicio de la temporada que esperaba que Verstappen siguiera a pesar de sus críticas. El propio holandés insiste en que, por ahora, no tiene planes de retirarse.

"En realidad, no quiero irme", afirma Verstappen. "Pero, como ya he dicho, me gustaría disfrutar más de la conducción. Por suerte, también hago otras cosas que me gustan mucho, como correr en el Nordschleife. Y espero poder correr también en Spa y Le Mans en los próximos años".

También puedes leer:

Además, se distrae con su propio equipo: Verstappen Racing. "Por supuesto, también tengo mi propio equipo, así que tengo muchas cosas que hacer. En realidad, son distracciones positivas", afirma el piloto de Limburgo. "Al mismo tiempo, a veces también es un poco contradictorio, porque en estos momentos disfruto menos conduciendo, mientras que me encanta trabajar con toda la gente del equipo y del departamento de motores. Así que es un poco confuso... No puedo decir la palabra", dijo en clara referencia a la multa que se impone por decir palabrotas. "Pero ya me entiendes", añadió.

El piloto de Red Bull espera que se puedan introducir mejoras a corto plazo para mejorar la situación actual. Según él, se están manteniendo conversaciones tanto con la Fórmula 1 como con la FIA sobre posibles ajustes.

"He mantenido conversaciones con la Fórmula 1 y la FIA y creo que estamos trabajando para que, con suerte, todo mejore".

Según Verstappen, estas mejoras podrían llegar el año que viene: "Espero que podamos implementar una mejora considerable para el año que viene. En cualquier caso, espero que la situación no siga así en los próximos años". Y no quiso dar más detalles sobre los cambios que se están debatiendo: "Pero hay algunas opciones que estamos discutiendo actualmente".

Más sobre el GP de China:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Sainz critica los motores de la F1 2026 y pide cambios en la regla 50/50
Siguiente artículo Hamilton lo confirma: Ferrari utilizará el alerón trasero giratorio en China

Mejores comentarios

Más de
Erwin Jaeggi

Verstappen: "En cuanto a rendimiento, nos queda mucho trabajo por hacer"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "En cuanto a rendimiento, nos queda mucho trabajo por hacer"

Otmar Szafnauer, nuevo CEO de un equipo de Fórmula 2

FIA F2
FIA F2
Otmar Szafnauer, nuevo CEO de un equipo de Fórmula 2

Verstappen avisa que la F1 2026 será "difícil de seguir" para los aficionados

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen avisa que la F1 2026 será "difícil de seguir" para los aficionados
Más de
Max Verstappen

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Verstappen ve dos puntos a mejorar en Red Bull para el GP de China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Verstappen ve dos puntos a mejorar en Red Bull para el GP de China

Los pilotos más jóvenes en debutar en Fórmula 1: edad y año

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos más jóvenes en debutar en Fórmula 1: edad y año
Más de
Red Bull

Cinco cosas que ver en el GP de China de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Cinco cosas que ver en el GP de China de F1 2026

Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Red Bull elogia el "fantástico" debut de Hadjar en Australia pese al abandono

Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

Últimas noticias

Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

S-CER
Pepe López continúa con Hyundai en el S-CER 2026

Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

Fórmula 1
GP de China
Mercedes negocia comprar parte de Alpine en un movimiento inesperado en F1

A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla

Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"

Fórmula 1
GP de China
Stroll critica las reglas de la F1 2026: "Son innecesariamente complicadas"