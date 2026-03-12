Verstappen, irónico en China: "He cambiado el simulador por una Switch"

Los pilotos han tenido unos días para asimilar la primera carrera bajo las nuevas reglas de la Fórmula 1 en 2026. Sin embargo, la impresión inicial de Max Verstappen no ha cambiado: el cuatro veces campeón del mundo disfruta menos conduciendo los coches de la nueva generación.

A la pregunta de si los pilotos que practican mucho el simulador podrían tener ventaja debido a la mayor importancia de la gestión de la energía, Verstappen respondió con ironía.

"He encontrado una solución más barata", bromeó durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio de China. "He cambiado el simulador por una Nintendo Switch y he empezado a practicar un poco con Mario Kart. Encontrar las setas ya me sale bastante bien. El escudo azul es un poco más difícil, pero estoy trabajando en ello. La bala... aún no he llegado tan lejos, pero ya está al caer".

A pesar del tono desenfadado, esas palabras reabren el debate más amplio que se está llevando a cabo actualmente en la categoría: con las normas actuales, ¿sigue siendo la Fórmula 1 lo que debería ser?

Verstappen se ha mostrado tan crítico últimamente con la nueva generación de coches que han surgido nuevas preguntas sobre cuánto tiempo quiere seguir en la categoría. El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo antes del inicio de la temporada que esperaba que Verstappen siguiera a pesar de sus críticas. El propio holandés insiste en que, por ahora, no tiene planes de retirarse.

"En realidad, no quiero irme", afirma Verstappen. "Pero, como ya he dicho, me gustaría disfrutar más de la conducción. Por suerte, también hago otras cosas que me gustan mucho, como correr en el Nordschleife. Y espero poder correr también en Spa y Le Mans en los próximos años".

Además, se distrae con su propio equipo: Verstappen Racing. "Por supuesto, también tengo mi propio equipo, así que tengo muchas cosas que hacer. En realidad, son distracciones positivas", afirma el piloto de Limburgo. "Al mismo tiempo, a veces también es un poco contradictorio, porque en estos momentos disfruto menos conduciendo, mientras que me encanta trabajar con toda la gente del equipo y del departamento de motores. Así que es un poco confuso... No puedo decir la palabra", dijo en clara referencia a la multa que se impone por decir palabrotas. "Pero ya me entiendes", añadió.

El piloto de Red Bull espera que se puedan introducir mejoras a corto plazo para mejorar la situación actual. Según él, se están manteniendo conversaciones tanto con la Fórmula 1 como con la FIA sobre posibles ajustes.

"He mantenido conversaciones con la Fórmula 1 y la FIA y creo que estamos trabajando para que, con suerte, todo mejore".

Según Verstappen, estas mejoras podrían llegar el año que viene: "Espero que podamos implementar una mejora considerable para el año que viene. En cualquier caso, espero que la situación no siga así en los próximos años". Y no quiso dar más detalles sobre los cambios que se están debatiendo: "Pero hay algunas opciones que estamos discutiendo actualmente".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images