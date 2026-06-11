Por qué la protesta de Alpine F1 sobre Mónaco podría abrir la caja de Pandora

Pierre Gasly jura que no hizo nada malo para merecerse las dos sanciones que recibió en el Gran Premio de Mónaco que, al final, le costaron el podio, y esa es una muy buena razón no solo para estar enfadado y frustrado, sino también para luchar junto a su equipo para que se revoque el resultado de la carrera. Sin embargo, si la investigación de Alpine arroja un resultado satisfactorio, podría abrir una auténtica caja de Pandora.

Gasly no fue el único piloto sancionado por algo que él cree que no hizo. La avalancha de sanciones en Mónaco también afectó a uno de los principales aspirantes al título, lo que significa que las implicaciones fueron mucho más allá de que Gasly perdiera lo que podría haber sido su sexto podio en la Fórmula 1.

La audiencia de este jueves, prevista para las 13:00 horas y a la que asistirán los comisarios de Mónaco junto con representantes de Alpine, podría echar más leña al fuego del drama que rodea a las sanciones aplicadas en el Principado.

Aún hay muchas incógnitas sobre lo que realmente ocurrió. Pero el gran número de sanciones por exceso de velocidad es un claro indicio de que la probabilidad de que haya algún fallo en el sistema de medición es mucho mayor que la de que seis pilotos se olvidaran de repente de cuándo pulsar el botón correcto.

El propio Gasly se mostró rotundo, en una emotiva entrevista posterior a la carrera, al afirmar que no solo sabía a ciencia cierta que no había superado el límite de velocidad, sino que había tomado precauciones adicionales pulsando el botón del limitador antes de lo necesario al entrar en el pitlane. Otros corredores que recibieron la misma sanción fueron igualmente claros al afirmar que no habían excedido la velocidad.

El principal culpable parece ser el propio pitlane —o, más concretamente, el sistema de cronometraje utilizado para controlar los límites de velocidad en la calle de boxes-. Limitarse a colocar unos cuantos radares a lo largo de la pista no sería suficiente, ya que habría un gran potencial de abuso.

Si no quieres que te pillen por exceso de velocidad en la autopista pero sabes dónde están las cámaras (se dice que hay algunas aplicaciones muy ingeniosas para eso), solo tienes que reducir la velocidad al acercarte a ellas. El sistema utilizado en la F1 está diseñado para evitar eso. Mide de forma eficaz el tiempo transcurrido entre los puntos de control del pitlane y señala a cualquiera que recorra la distancia más rápido de lo que sería posible sin superar el límite de velocidad.

Cabe señalar que toda la infraestructura de cronometraje, incluido el sistema del pitlane, la proporciona Formula One Management, lo que añade otra capa de complejidad a la hora de identificar la causa raíz del problema. En general, es un sistema eficiente y robusto. Pero parece que Mónaco puede haber puesto de manifiesto una de sus debilidades debido a las características únicas de la calle de boxes.

Tras la reanudación tardía, Gasly subió al cuarto puesto, mientras que George Russell aún no había cumplido su penalización Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

La explicación más probable para el gran número de infracciones por exceso de velocidad es que los pilotos acortaban su recorrido por el pitlane. Aún no está claro exactamente dónde se activó el sistema, pero es probable que fuera en la entrada, donde los pilotos giran a la derecha cruzando la línea blanca y luego inmediatamente a la izquierda —muchos de ellos cortando la pequeña zona frente al garaje de la FIA— o en la salida, donde los pilotos cruzan las líneas blancas poco después de los garajes de Cadillac.

Curiosamente, parece que el personal de Alpine no está del todo seguro de dónde exactamente se consideró que Gasly había superado el límite. Pero los representantes del equipo insisten en que el ajuste del limitador de velocidad en ambos coches era conservador, restringiendo a los pilotos a no más de 59,5 km/h —medio kilómetro por hora por debajo del límite permitido—.

"Para ser sinceros, no entendemos por qué nos las han impuesto", declaró el jefe de Alpine, Steve Nielsen, sobre las sanciones tras la carrera. "No entendemos por qué se las han impuesto a muchos equipos. Creo que seis infracciones, tres de nuestro equipo, una de Ferrari [Lewis Hamilton], una de McLaren [Oscar Piastri] y una de Mercedes [George Russell], lo cual es muy, muy inusual. Es el tipo de cifra que cabría esperar ver a lo largo de toda una temporada, y hoy las hemos visto todas en una sola carrera".

"Así que hemos solicitado a la FIA un proceso denominado 'Derecho de revisión'. No es una protesta ni una apelación, es diferente. Nos permite recopilar todos nuestros datos y pruebas, y nos permite sentarnos con la FIA y comprender plenamente cómo llegaron a la conclusión de que infringimos el límite de velocidad en el pitlane. Porque no creemos que lo hayamos hecho. Pero estamos dispuestos a que nos demuestren si lo hicimos, así que se trata realmente de una conversación abierta con la FIA sobre qué podríamos haber hecho de otra manera. O quizá qué podrían haber hecho ellos de otra manera".

Es una elección de palabras interesante, ya que Nielsen señala que quiere que la Federación Internacional de Automovilismo demuestre por qué los comisarios impusieron la sanción.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Los comisarios se basan, por supuesto, en los datos generados por el sistema, y cualquier activación del mismo da lugar a una respuesta bastante sencilla. Solo tras múltiples infracciones se empezaría a cuestionar si podría haber un problema más amplio, pero eso es casi imposible de determinar durante la propia carrera. En esa situación, los comisarios no tuvieron más remedio que seguir sancionando a los pilotos señalados por el sistema.

El problema es que el reglamento establece que "se impondrá un límite de velocidad en el pitlane", pero no especifica que los pilotos deban completar la distancia entre puntos de control en un tiempo determinado.

Desde el punto de vista de los equipos, es posible que no se hayan infringido las normas, ya que los coches nunca superaron realmente los 60 km/h. Al mismo tiempo, no existe una definición detallada en el reglamento de lo que constituye "exceso de velocidad". Existen similitudes con los sistemas de control de velocidad media utilizados en algunas autopistas, pero la comparación tiene sus límites, ya que no hay forma práctica de acortar el recorrido en una vía pública.

Es posible que el debate ni siquiera llegue a discutir qué representa realmente el límite de velocidad, ya que Alpine se enfrenta primero a un obstáculo aún mayor: demostrar la existencia de nuevas pruebas significativas y relevantes.

Los datos de telemetría o GPS podrían respaldar su caso. El equipo insiste en que Gasly nunca superó el límite de 60 km/h en ningún momento, y demostrar eso a través de los datos del coche no debería ser difícil. Pero la petición aún podría ser desestimada alegando que dicha información estaba disponible durante la carrera, aunque no directamente para los propios comisarios.

Ese sigue siendo el resultado más probable de la audiencia del jueves. Y quizás también el menos perjudicial. Porque si los comisarios aceptan que Alpine tiene un caso válido y fallan a su favor, surge toda una nueva serie de preguntas, sobre todo qué debería pasar con el resto de sanciones.

George Russell pasó una tarde difícil en Mónaco Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

George Russell no solo recibió una sanción por exceso de velocidad, sino también otra por no cumplirla correctamente, lo que le costó un número significativo de puntos. En su caso, limitarse a restablecer el tiempo de carrera no bastaría para recuperar el resultado 'original'.

También parece haber desacuerdo sobre si se informó a los equipos de los posibles problemas con la configuración del limitador de velocidad en boxes. La FIA cree que se les informó, mientras que Alpine, en particular, parece pensar lo contrario. La insistencia repetida de Nielsen en que "no lo entendemos" sugiere claramente la postura del equipo.

No se menciona ninguna advertencia de este tipo en los documentos de la FIA, y sigue sin estar claro qué fue exactamente diferente en comparación con las carreras anteriores de Mónaco, dado que es la primera vez que surge este problema.

El precedente más cercano se remonta a 2009, cuando Sebastian Vettel recibió una penalización de paso por boxes por exceso de velocidad en el pitlane. Más tarde explicó que en realidad no había superado el límite, sino que había acortado su recorrido al entrar, y pidió cambios en el sistema en aquel momento.

Un punto importante es que los comisarios no son empleados ni de la FIA ni de la Fórmula 1. Operan como un organismo independiente, lo que significa que, en principio, sería erróneo suponer que su objetivo es evitar crear más dificultades a la Federación o al campeonato. Su función es evaluar las pruebas presentadas. Por lo tanto, la posibilidad de que acepten el caso de Alpine no es nula. No les corresponde a ellos preocuparse por si el sistema no funcionó como estaba previsto en Mónaco.

Gasly, que salió noveno en la parrilla, adelantó a Lando Norris en la primera vuelta Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Los veredictos de los comisarios suelen incluir la siguiente declaración estándar: "Las decisiones de los comisarios se toman con independencia de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos, directrices y pruebas pertinentes presentados". Tampoco es del todo inusual que los comisarios critiquen a la FIA, las instalaciones del circuito o los sistemas utilizados para hacer cumplir el reglamento.

Tras el Gran Premio de Estados Unidos de 2023, los comisarios calificaron los mecanismos utilizados para controlar los límites de la pista de "completamente insatisfactorios", ya que las cámaras del sistema interno de vigilancia no proporcionaban una visión lo suficientemente clara como para determinar si se habían producido infracciones.

En aquella ocasión, Haas intentó que Nico Hulkenberg ganara posiciones mediante el mismo proceso de 'derecho de revisión', argumentando que otros pilotos habían sobrepasado repetidamente los límites del circuito y deberían haber sido sancionados. Pero las imágenes on board que presentaron fueron desestimadas por no ser nuevas, a pesar de considerarse "significativas", ya que habían estado disponibles durante la carrera.

Un posible argumento en Mónaco es que los comisarios no contaban con las herramientas adecuadas para hacer cumplir el reglamento. El sistema está diseñado para proporcionar información precisa sobre si deben aplicarse sanciones. En este caso, Alpine podría argumentar que simplemente no era adecuado para su propósito, y los comisarios podrían acabar estando de acuerdo.

Si los comisarios del Gran Premio de Mónaco eran conscientes de los posibles problemas del sistema, que señalaba a los pilotos por exceso de velocidad a pesar de no haber superado realmente el límite, es una cuestión interesante en sí misma. Es posible que muchos de los detalles se aclaren tras la audiencia del jueves, aunque parece poco probable que el resultado de la carrera cambie, al igual que no lo hizo en el caso de Haas en 2023.

Un posible resultado es que la FIA, junto con la FOM, tenga que reconsiderar cómo se controlan los límites de velocidad en el pitlane, especialmente en circuitos únicos como Mónaco. Sin embargo, es poco probable que eso le devuelva a Gasly su podio, ni que acerque a George Russell a Andrea Kimi Antonelli en la clasificación del campeonato.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images