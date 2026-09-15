Por qué la F1 no debería cambiar las reglas por lo que le pasó a Norris en Madrid
"No es así como deberías perder una carrera", dijo el vigente campeón del mundo después de quedarse sin una victoria que tenía prácticamente asegurada. Y aunque tiene razón al plantear posibles cambios en las reglas, difícilmente existe una solución ideal
Lando Norris perdió una victoria en Fórmula 1 sin que fuera culpa suya ni de su equipo, sino simplemente por el desafortunado momento en el que apareció un coche de seguridad virtual, activado en la vuelta 14 del Gran Premio de España tras el abandono de Lance Stroll. El piloto de McLaren había pasado por apenas unos segundos la entrada del pitlane cuando se activó el VSC y probablemente fue el único que salió realmente perjudicado por ello.
Sus principales rivales, que ni siquiera estuvieron cerca de igualar el ritmo de Norris durante el fin de semana, pudieron hacer una parada barata, mientras que el hombre más rápido tuvo que conformarse con la tercera posición.
No parece demasiado justo. Así que era inevitable que volviera a surgir el debate sobre posibles cambios en el reglamento después de un gran premio en el que el VSC acabó convirtiéndose prácticamente en el único gran tema de conversación.
"No había literalmente nada que pudiera hacer hoy como piloto para hacerlo mejor", dijo Norris pocos minutos después de la llegada a meta durante la rueda de prensa. "Pole, lideré la carrera y perderla por algo que estaba completamente fuera de mi control no creo que sea la forma en la que debería ganarse una carrera".
"Pero creo que la gente... espero que la gente esté de acuerdo, creo que lo estará. Pero esto son carreras y ha sucedido, así que realmente no puedo quejarme. Puedo estar molesto por ello, pero realmente no puedo quejarme".
Ahora resulta bastante tentador proclamar que las reglas necesitan cambiar y, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, aparecerán muchas "soluciones fáciles" que de repente parecen demasiado obvias después de tener un ejemplo tan claro de lo injusto que fue el resultado de la carrera.
Y hay al menos dos de ese tipo, ambas mencionadas por el propio Norris durante la misma rueda de prensa.
"Hemos hablado de ello varias veces en el pasado, de cómo podría mantenerse durante al menos una vuelta para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer su parada, o simplemente cerrar la entrada al pitlane y que nadie pueda parar salvo que tenga un pinchazo o algo así".
Lando Norris, McLaren
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Así que creo que hay algunas cosas que se podrían hacer para que fuera más sencillo y más justo para todos, pero eso requiere un debate más amplio".
Ambas parecen buenas opciones. Sin embargo, en realidad, las dos son igual de inútiles.
Por qué cerrar el pitlane no funcionaría
Cerrar el pitlane durante un VSC o permitir que todo el mundo parase habría funcionado perfectamente en Madrid, de eso no hay ninguna duda.
Al no existir repostajes, hay menos necesidad de permitir realmente las paradas durante un VSC. Los coches no van a quedarse de repente sin combustible por el desafortunado momento en el que aparezca un coche de seguridad virtual o real, así que simplemente cerrar la entrada al pitlane eliminaría algunos de los elementos "injustos" del reglamento.
Si el pitlane hubiera permanecido cerrado, Norris no habría salido perjudicado, porque nadie habría podido aprovecharse de una parada barata.
¿Problema solucionado entonces? No exactamente. Y es precisamente por el motivo por el que se necesita un coche de seguridad, o su equivalente virtual, en primer lugar: la mayoría de las veces aparece debido a accidentes en pista. Cerrar el pitlane cuando puede haber un coche —o varios— avanzando lentamente por la pista sobre tres ruedas o con daños en el alerón delantero resulta simplemente ilógico e inseguro.
El GP de España no fue la primera carrera en la que un VSC afectó al resultado
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Permitir parar únicamente a los coches con daños también sería problemático, porque habría que definir de alguna manera qué se considera daño dentro del reglamento deportivo. ¿Los daños que sufrió el alerón delantero de Oscar Piastri en Madrid serían "suficientes" para permitirle parar durante un VSC? Llevándolo todavía más al extremo, ¿no podrían los pilotos intentar provocar incluso un pinchazo para ganarse el derecho a entrar en boxes?
Eso simplemente crearía demasiadas zonas grises, y la más evidente también fue mencionada por el propio Norris.
"Creo que es algo que, como grupo de pilotos, todos querríamos", explicó, aunque también admitió que "hay mucho más detrás".
"Ya sabes, dependiendo de si está lloviendo y hay un VSC y estás con slicks, ¿significa que puedes entrar en boxes o no? Es un tema complicado".
Evidentemente, activar un VSC por motivos de seguridad y después impedir que los pilotos que llevan neumáticos slicks puedan cambiarlos por neumáticos de lluvia iría directamente en contra del propósito de la propia medida. Y si esa fuera una solución adecuada, probablemente se habría implantado hace mucho tiempo. El problema es que simplemente no resulta tan sencillo como puede parecer después de lo sucedido en Madrid.
Un VSC de una vuelta completa tampoco es la solución
La otra opción sería garantizar que todos los pilotos tengan la oportunidad de entrar en boxes, y esa sí parece una solución sencilla. Porque lo que realmente perjudicó a Norris no fue que el VSC se activara cuando ya había pasado la entrada del pitlane, sino que, cuando consiguió completar la vuelta y regresar a ese punto, la carrera ya se había reanudado con bandera verde.
El Safety Car de la FIA
Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images
¿Por qué no garantizar entonces que un VSC dure al menos una vuelta para que todos tengan la oportunidad de realizar una parada barata?
Es un debate que los directores de carrera de la FIA y los pilotos pueden mantener perfectamente durante la próxima reunión en Bakú, pero incluso si lo hacen probablemente llegarán rápidamente a la conclusión de que tampoco es una solución. Porque, aunque de nuevo habría garantizado un resultado "justo" en el Gran Premio de España, es importante recordar que únicamente resuelve este escenario concreto y que potencialmente podría empeorar las cosas en otros.
Mientras sigan existiendo diferentes estrategias en la F1, prácticamente siempre habrá pilotos que se beneficien del momento afortunado en el que aparezca un coche de seguridad y otros que salgan perjudicados.
Existe un escenario muy claro que habría jugado en contra de Norris si las reglas —y la propia carrera— hubieran sido ligeramente diferentes. Imaginemos que el piloto de McLaren hubiera parado en la vuelta 12 para, por ejemplo, protegerse de un intento de 'undercut' por parte de Andrea Kimi Antonelli y Mercedes. Sería algo completamente normal, y la posible estrategia del italiano podría haber consistido entonces en retrasar su parada para generar una mayor diferencia de neumáticos.
Cualquier VSC posterior a la parada de Norris le habría puesto en peligro de perder la posición frente a Antonelli. Y, en ese caso, garantizar que el VSC durase como mínimo una vuelta habría asegurado precisamente el resultado "injusto", porque Mercedes habría obtenido automáticamente una parada barata independientemente de lo rápido que los comisarios hubieran podido retirar el coche o solucionar el incidente. Y, en ese escenario, quienes buscan soluciones fáciles probablemente estarían reclamando que Dirección de Carrera actuase lo más rápido posible.
La realidad es que el resultado deportivo —o la cuestión de cuándo y durante cuánto tiempo debe desplegarse un coche de seguridad— simplemente no entra en los cálculos de Dirección de Carrera. Y así debe ser. El automovilismo sigue siendo un deporte peligroso y la seguridad debe ser la única prioridad a la hora de tomar estas decisiones.
"Pero creo que, como colectivo de pilotos, si todos hablamos de ello, todos queremos lo mismo, y eso es simplemente que sea justo para todos", dijo Norris. "Así que sí, por supuesto que hoy me estoy quejando de ello. Podría beneficiarme la próxima semana, la próxima vez, y podría ganar gracias a ello".
"Así que sí, tengo que aceptarlo, pero simplemente espero que no vuelva a sucederle a nadie porque no es así como deberías perder una carrera".
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren
Pero aunque los pilotos tienen todo el derecho a expresar sus opiniones y plantear sus preocupaciones, eso no significa que los titulares en los medios sobre que "Norris pide cambios en las reglas" deban provocar necesariamente una reacción inmediata.
Quizás solo haya una solución realmente sencilla para este problema: aceptar que el deporte no siempre es "justo".
Eso no significa que no deba existir un debate, porque Madrid puso de manifiesto un problema conocido desde hace mucho tiempo. Pero precisamente se conoce desde hace tanto porque no existe una forma sencilla de solucionarlo.
Quienes ofrecen soluciones simples suelen pertenecer a uno de estos dos grupos: personas que realmente no entienden el problema o políticos.
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