Gasly afirma que le han "robado injustamente" el podio de Mónaco

El piloto de Alpine protagonizó una de las mejores actuaciones de toda la carrera, remontando desde la novena posición de la parrilla hasta cruzar la línea de meta en el tercer puesto tras adelantar a Lando Norris en la salida y luego a Isack Hadjar en la última reanudación.

Sin embargo, Gasly recibió dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane: una por superar el límite de 60 km/h en 0,1 km/h y otra en 0,4 km/h.

En declaraciones posteriores, Gasly insistió en que no había hecho nada malo.

"No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento", dijo. "Llevo diez años dejándome la piel para vivir un momento como este. Hoy lo hemos hecho todo bien para subir a ese podio ante todos los fans que han acudido. Este es un momento que, para mí, no nos pueden quitar por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que puedan tomar la decisión correcta".

Aunque sigue sin estar claro por qué varios pilotos se vieron afectados por las sanciones de por exceso de velocidad en el pitlane durante la carrera —entre los sancionados estaban George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton—, y una de las hipótesis en el paddock era que podría estar relacionado con la trazada al entrar en el pitlane.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Gasly no dio más detalles sobre la posible causa, pero explicó que activó su limitador de velocidad correctamente, y mucho antes de cruzar la línea de entrada tardía al pitlane.

"Sé a ciencia cierta que el coche está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo activé mucho antes de la línea", dijo. "Probablemente sea el ajuste más sencillo que se puede configurar en un coche de Fórmula 1".

"Cuando hay tres o cuatro equipos a los que pillan por exceso de velocidad... Espero que eso les haga darse cuenta de que tienen que comprobar exactamente qué está pasando, porque esto no está bien".

Gasly dijo que esperaba que la FIA revisara la situación, aunque reconoció que nada podía remplazar la experiencia de haber podido celebrado ese podio.

"Pueden verlo en los datos. Solo espero que, sea cual sea la decisión que tomen, puedan analizar los datos y la velocidad a la que vamos. Es lo suficientemente preciso".

"Ojalá podamos luchar. No me va a devolver ese momento de celebrar en el podio con la gente. Pero... Un podio es un podio y llevo diez años luchando muy duro para aprovechar cada oportunidad. He conseguido cinco podios, lo cual no es suficiente en mi opinión, y me merezco este. Espero que puedan hacer algo".

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