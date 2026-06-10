La FIA convoca a Alpine para estudiar si recupera el podio de Gasly en Mónaco

La FIA ha confirmado que el recurso presentado por Alpine para revocar las sanciones que le costaron a Pierre Gasly un puesto en el podio en el Gran Premio de Mónaco se tramitará este jueves.

Tras la carrera de Mónaco, Alpine emitió un comunicado en el que confirmaba que había solicitado a la FIA el derecho de revisión con el fin de anular el resultado del gran premio, en el que Gasly terminó tercero en pista pero perdió el podio debido a dos sanciones por exceso de velocidad en el pitlane.

Este martes, el organismo rector publicó dos documentos distintos en los que confirmaba que Alpine había presentado dos solicitudes de revisión en relación con las sanciones de cinco segundos impuestas a Gasly durante la carrera del domingo.

La audiencia está programada para celebrarse de forma virtual este jueves a las 13:00h.

El principal reto de Alpine no será demostrar que las sanciones fueron incorrectas. Según el artículo 14 del Código Deportivo Internacional de la FIA, el equipo debe convencer primero a los comisarios de que existe un "elemento nuevo, significativo y relevante" que no estaba disponible en el momento en que se tomaron las decisiones originales.

Los documentos de la FIA dejan claro que la audiencia se dividirá en dos partes. Durante la primera fase, Alpine presentará pruebas y alegaciones destinadas a demostrar que existe tal elemento nuevo. Solo si los comisarios consideran que se ha cumplido ese requisito, pasarán a una segunda fase y reconsiderarán el fondo de las propias sanciones.

Gasly cruzó la línea de meta en tercera posición en Mónaco tras lo que describió como una de las mejores carreras de su carrera en la Fórmula 1, después de remontar desde la novena posición en la parrilla hasta luchar por el podio.

Pero su resultado no se mantuvo tras la aplicación de dos sanciones separadas de cinco segundos por superar el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane en 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente.

Las sanciones formaban parte de un número inusualmente elevado de infracciones por exceso de velocidad en el pitlane registradas durante la carrera, provocadas por la configuración única de la calle de boxes de Mónaco y la forma en que se mide la velocidad allí. En lugar de basarse en una lectura instantánea de la velocidad, la FIA calcula una velocidad media a lo largo del llamado carril rápido utilizando transpondedores y bucles de cronometraje integrados en la superficie de la pista. El sistema detectó eficazmente a los pilotos que acortaban su recorrido por el pitlane curvo y, por lo tanto, cubrían menos distancia entre los puntos de cronometraje, a pesar de circular a la velocidad permitida.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

Una vez añadidos los 10 segundos a su tiempo de carrera, Gasly cayó del tercer al séptimo puesto en la clasificación final. El resultado revisado aupó a Isack Hadjar al podio, mientras que Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad también ganaron posiciones.

La magnitud de posiciones perdida significa que Alpine necesita, en la práctica, que se anulen ambas sanciones para que Gasly pueda recuperar el tercer puesto.

Tras la carrera, un emocionado Gasly se describió a sí mismo como "despojado" de un puesto en el podio e insistió en que le habían arrebatado el resultado por "razones injustas".

"No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento", dijo. "Llevo diez años jodidamente matándome a trabajar para este tipo de momentos".

"Hoy lo hicimos todo bien para subir a ese podio ante todos los aficionados que acudieron. Este es el tipo de momento que, para mí, no se nos puede quitar por razones injustas".

El caso de Alpine dependerá ahora de si puede presentar pruebas que cumplan los estrictos requisitos de la FIA para el derecho de revisión, un obstáculo que a menudo ha resultado difícil de superar para los equipos en casos anteriores.

No es habitual que una solicitud de derecho de revisión prospere en la Fórmula 1, ya que los equipos que intentan revocar decisiones a menudo no logran aportar pruebas que los comisarios consideren nuevas y relevantes. Una excepción notable se produjo el año pasado, cuando se anuló la sanción a Carlos Sainz por una colisión con Liam Lawson en Zandvoort después de que Williams presentara imágenes on board que no habían estado a disposición de los comisarios durante la carrera.

Aún no está claro qué pruebas pretende presentar Alpine para respaldar su caso.