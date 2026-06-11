El GP de Barcelona-Catalunya de F1 se puede ver gratis en España de varias maneras

Llega la primera de las dos carreras en España, el GP de Barcelona-Catalunya 2026, y los aficionados españoles que no tengan suerte de vivirlo desde el circuito lo podrán ver gratis de un par de maneras diferentes.

Por un lado, y como ya es costumbre, DAZN F1, dueña de los derechos de retransmisión de la F1 en España, ofrecerá íntegramente el gran premio solo con registrarse con un mail en la plataforma, sin estar suscrito a ninguno de los planes.

Además, el equipo habitual de comentaristas y narradores de la F1 en DAZN estarán presentes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, desde donde traerán de primera mano la información. Como siempre, en DAZN habrá un previo desde las 15:00h para la clasificación (que empieza a las 16:00h) y un previo de dos horas desde las 13:00h el domingo con la carrera (la carrera es a las 15:00).

Además de DAZN, el GP de Barcelona-Catalunya de F1 también se podrá ver de manera gratuita en España con Mediaset, que precisamente tras un acuerdo con el dueño de los derechos, llevará la Fórmula 1 a la TDT con Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity.

El previo de la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya de F1 en Mediaset será el sábado a las 15:30h, media hora antes, mientras que el domingo habrá un previo de la carrera desde las 14:00h.

Mediaset no ha terminado de desgranar sus planes con la F1, pero basándonos en lo que hicieron recientemente en el mismo gran premio pero en MotoGP, se espera que den la clasificación y la carrera en Telecinco, con los entrenamientos del viernes y la FP3 del sábado en Be Mad y todo en la plataforma Mediaset Infinity.

Después de este fin de semana en Barcelona, que es la segunda ronda europea de la temporada, la Fórmula 1 seguirá en el Viejo Continente durante junio, julio y, tras las vacaciones de verano, también en agosto y septiembre. Ahí llegará, antes de salir de Europa y viajar a Singapur, el GP de España en Madring, del 11 al 13 de septiembre, que también se podrá ver gratuitamente en España con DAZN y Mediaset.