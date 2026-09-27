Quién durmió mejor anoche tras Bakú: Laurent Mekies

Cada época requiere líderes diferentes.

Despedirse de Christian Horner y, poco después, de Helmut Marko, fue una decisión muy audaz tras todo el éxito que Red Bull había cosechado con el dúo que construyó una escudería desde cero hasta convertirla en una máquina ganadora de títulos.

Quizá esa fuera precisamente la clave. Red Bull se había convertido en una especie de avispero, con intrigas internas, luchas de poder y la marcha sucesiva de figuras clave. Reconstruir un equipo requiere un tipo de líder muy diferente al que lo crea.

Laurent Mekies no podría ser más diferente a ellos. Tranquilo, diplomático, racional y aparentemente siempre sonriente. Quizá sea una valoración demasiado simplista de alguien con quien realmente habría que trabajar para comprenderlo. Pero ahora estamos empezando a ver qué tipo de cultura está tratando de fomentar Mekies en uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1.

Cuando Red Bull volvió a ganar en la segunda mitad del año pasado, a Laurent Mekies le preguntaban a menudo cuánto creía que había contribuido personalmente a ese progreso tras un comienzo de curso difícil. Su respuesta solía ser "cero", o casi. Simplemente no llevaba allí el tiempo suficiente como para influir demasiado.

"Qué tipo tan simpático", dirían algunos. "Demasiado bien entrenado para las relaciones públicas", podrían argumentar otros.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Ya nadie le hace esa pregunta.

Sigue siendo imposible cuantificar en qué medida el progreso de Red Bull en 2026 se debe a Mekies. Sin duda, el equipo se encuentra en una mejor situación que al inicio de temporada, y probablemente no sea descabellado sugerir que, si bien Red Bull no está ganando la carrera de desarrollo, al menos mantiene el ritmo de McLaren o está cerca.

Su última actualización le valió su primer doble podio de la temporada en Bakú, donde Max Verstappen se quedó a solo 0,196s de la victoria. Si lo comparamos con la situación en la que se encontraban el holandés e Isack Hadjar en China o Japón, supone un avance realmente considerable.

Ya se venían observando indicios desde hace tiempo. Desde que se introdujo una mejora en Austria, cada vez que Verstappen ha terminado una carrera ha subido al podio. A pesar de dos abandonos, solo ha sumado cinco puntos menos que Lando Norris en ese periodo.

La primera victoria de la temporada 2026 para Red Bull aún está por llegar, por supuesto. También hay muchos problemas que resolver, incluido el misterioso comportamiento del coche, del que Verstappen ha hablado abiertamente.

A pesar de la falta de trofeos, Mekies ya ha conseguido un par de victorias a título personal este año.

La más evidente fue la de retener a Verstappen. Sí, quizá unos cuantos ceros más en el nuevo contrato ayudaron. Pero también se trata de un piloto que, hace solo unos meses, hablaba abiertamente de cuánto tiempo quería seguir en la Fórmula 1, en lugar de limitarse a qué equipo quería representar.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Mekies ha conseguido retener al activo más valioso de Red Bull durante un poco más de tiempo. Es de suponer que Verstappen no se habría comprometido si no hubiera creído que Red Bull podría volver a ganar con regularidad. Mantener esa confianza es una parte fundamental del trabajo de Mekies.

Sin embargo, es el podio de Hadjar en Bakú el que quizá ilustre mejor el enfoque de Mekies. El francés no se limitó a reincorporarse a sus funciones este fin de semana. Regresó con la tranquilidad que le da un nuevo contrato con Red Bull para 2027. Cuando se sentó en el sofá rojo, ridículamente grande, de la sala de prensa de Bakú el miércoles, tenía muchas cosas agradables de las que hablar con su futuro ya resuelto.

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Tras la carrera, Mekies reconoció que anunciar a Hadjar antes de su regreso fue intencionado. Red Bull simplemente quería aliviarle un poco la presión y demostrarle lo mucho que confiaba en él. Esto resulta digno de mención para un piloto que ocupa lo que históricamente ha sido el asiento más estresante de la Fórmula 1.

Hadjar había estado de baja por lesión. Ahora él mismo ha admitido que la lesión se la produjo practicando boxeo. Red Bull podría haber esperado fácilmente a ver cómo se reincorporaba antes de comprometerse con él. En cambio, el equipo le dijo, en la práctica: confiamos en ti. El asiento es tuyo. Ya has demostrado lo suficiente. Y probablemente la gente realmente rinde mejor cuando sabe que se la valora.

El propio Hadjar admitió que se lo tomó deliberadamente con calma en Bakú. Su prioridad inicial era, sencillamente, no chocar. Solo más tarde empezó a asumir riesgos, ganando confianza hasta que pudo darlo todo en la clasificación. Y entonces protagonizó la que podría decirse que es el mejor gran premio de su carrera en la F1.

Podría haber sido diferente bajo el antiguo régimen de Red Bull. En su lugar, Hadjar podría haber regresado con dudas sobre su futuro tras la buena actuación de Liam Lawson en su ausencia. Podría haber habido comentarios públicos sobre lo acertado que fue lesionarse practicando boxeo. Quizá Hadjar habría sentido que tenía que demostrar su valía rápido.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Por supuesto, todo esto son especulaciones. Pero muchos pilotos de ese segundo asiento de Red Bull han caído precisamente en esa espiral: un error inicial genera presión, la presión provoca otro error y, de repente, todo se complica. Ofrecerle el contrato a Hadjar antes de Bakú parece, en retrospectiva, una jugada brillante.

Y, por cierto, hablando de Lawson...

Ya se ha hablado mucho de lo diferente que fue su segunda etapa en Red Bull comparada con la primera, y cada uno es libre de elegir la explicación que prefiera. Pero uno no puede evitar preguntarse si el entorno influyó de alguna manera. Las circunstancias no eran del todo diferentes. Lawson volvió a verse obligado a pilotar un coche desconocido durante un número limitado de carreras. Sin embargo, esta vez, parecía un piloto diferente.

Quizá sea simplemente más fácil dedicarse al trabajo cuando no sientes la necesidad desesperada de demostrarlo todo en una sola carrera, una sola sesión o una sola vuelta —y cuando no existe la posibilidad de que un jefe austriaco desagradable te llame a las 6 de la mañana del día siguiente para decirte que no vales para nada —.

Nada de esto significa que Mekies sea mejor líder que Horner o Marko. Sería ridículo afirmar tal cosa. Con ambos al mando, Red Bull ganó casi todo lo que se podía ganar. A Mekies aún le queda muchísimo por hacer antes de poder aspirar siquiera a una mínima parte de sus logros.

Pero no hay una única forma correcta de dirigir un equipo de Fórmula 1. Y quizá Bakú nos haya dado otra pista de cómo empieza a perfilarse el Red Bull de Mekies.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

También conviene recordar que, aunque su influencia en el equipo va en aumento, el legado de Horner no ha desaparecido. Probablemente, el antiguo jefe de Red Bull disfrutó bastante del sábado, viendo cómo los coches de su antiguo equipo volaban por la recta de 2,2 km de Bakú más rápido que prácticamente cualquier otro monoplaza.

La creación de Red Bull Powertrains en Milton Keynes fue, al fin y al cabo, una de las mayores apuestas de Horner. Ahora el propio Mekies describe la unidad de potencia resultante como "fantástica", mientras que el sistema actual de la FIA asegura que actualmente es el punto de referencia —por muy polémico que pueda ser—.

Probablemente, Horner también disfrutó echando un vistazo a las noticias tras la carrera.

Su nombre apareció en unas declaraciones de Frederic Vasseur, quien admitió que Ferrari "no trabajaba con total tranquilidad" en medio de las constantes especulaciones sobre su propio futuro. Por mucho que Vasseur intentara bromear y reírse en su rueda de prensa, Horner había conseguido molestarle con su reciente entrevista en The Times —y molestar a otros jefes de equipo siempre fue algo que Horner parecía disfrutar mucho—.

Y aún podría haber un giro divertido en la historia de Mekies y Horner. El puesto de director del equipo Ferrari es uno que el propio Mekies seguramente habría codiciado durante sus años en Maranello. Finalmente dejó Ferrari sin conseguirlo y, pasando por Racing Bulls, acabó al frente de Red Bull. Ahora Horner —el hombre cuyo antiguo puesto heredó finalmente Mekies— está siendo relacionado con el puesto en Ferrari que Mekies nunca consiguió. Quizás los dos aún no hayan terminado con esta historia.

Sigue siendo un escenario bastante descabellado de contemplar. Pero tiempos diferentes requieren líderes diferentes.

Red Bull decidió que su próximo capítulo necesitaba a un francés sonriente en lugar de a un inglés agresivo y político. Puede que algún día Ferrari decida que necesita lo contrario.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images