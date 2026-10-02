Colapinto asegura ser víctima también: "El odio en redes nos afecta a todos"

Franco Colapinto ha afirmado que "nadie habla nunca" de que él también recibe muchos mensajes ofensivos en las redes sociales, tras lo sucedido después de provocar un costoso accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto de Alpine bloqueó las ruedas al entrar en la curva 1 durante una reanudación tras el coche de seguridad en Bakú el pasado fin de semana, chocando con su compañero de equipo Pierre Gasly y con Lando Norris, de McLaren.

Eso enfureció a Norris, quien, antes incluso de ver la repetición del incidente, pidió que se sancionara con la suspensión de la carrera a los pilotos que cometieran errores que provocaran un choque múltiple como el de Colapinto.

A raíz de sus palabras, Norris recibió numerosos insultos y alguna que otra amenaza en las redes sociales, en su mayoría procedentes de los seguidores de Colapinto en su Argentina natal —no es la primera vez que ocurre algo así—.

Por ello, Alpine emitió un comunicado condenando ese odio, siendo la cuarta vez que la marca francesa hace algo así desde que Colapinto llegó al equipo a principios de 2025.

Sin embargo, el piloto argentino de 23 años recordó que él tampoco está a salvo de ese tipo de ataques y que se trata de un problema mucho más amplio que va más allá de las repercusiones del pasado fin de semana.

"Mi mensaje es siempre el mismo", dijo el jueves en Sepang. "A veces, no se dan cuenta de lo que se puede provocar con lo que escriben. Todos somos muy sensibles, somos humanos".

Recuerda el accidente: Fórmula 1 Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Franco Colapinto, Alpine; Lando Norris, McLaren; Pierre Gasly, Alpine Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

"No es fácil para nosotros cuando nos encontramos con este tipo de cosas. Creo que siempre se achaca a los argentinos. Creo que se nos escapa que no proviene solo de los argentinos. Viene mucho de ellos, estoy totalmente de acuerdo, [pero] no viene solo de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Eso es malo. Muchas veces se pasan de la raya".

"Pero viene de todo el mundo y de muchas otras aficiones. No sé si es que no nos damos cuenta. Me llegan un montón de comentarios y nadie habla nunca de ello".

"Quiero decir, no pasa nada, sobre todo porque no miro mucho las redes sociales, pero sé que afecta a mucha gente, a muchos pilotos y a muchos deportistas más que a mí".

"Espero que mejoren. Llevo mucho tiempo pidiéndolo; a nosotros, los pilotos, nos resulta complicado controlarlo. Creo que somos los que menos lo notamos".

"Pero también nos cuesta mucho mejorar la situación por nuestra cuenta, porque lo hemos intentado. En mi caso, llevo hablando de ello desde el año pasado. Hago todo lo que puedo, pero es complicado cambiarlo" reconoció.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Colapinto considera, por tanto, que los pilotos deberían "trabajar juntos" para mejorar la situación —la cual llevó a Norris a disculparse más tarde por sus comentarios – y tener cuidado con lo que dicen.

"Creo que se dejó llevar por el calor del momento", dijo el argentino sobre Norris. "Por supuesto, él sabe lo que provocan esos comentarios porque ya lo ha sufrido otras veces".

"Probablemente fue el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, hace solo unas temporadas. Así que me sorprendió un poco, pero luego, claro, pidió perdón. Por desgracia, también recibió muchas críticas por ello. Es una situación delicada en el mundo exterior".

"Por eso creo que debemos tener cuidado con lo que decimos dentro de este ámbito. Entiendo que, en el calor del momento, se puedan decir cosas así".

Cuando le preguntaron por los apoyos que recibió por parte de Max Verstappen y George Russell, rápidamente Colapinto comparó el comportamiento de Norris con el del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

"Bueno, creo que es bueno que Lando haya hecho que Max y George estén de acuerdo por una vez. Creo que son reacciones diferentes. Y, por supuesto, han estado en situaciones distintas. Pero justo Max estuvo en esa situación con Kimi en Austria. Kimi bloqueó, igual que yo. Como dije, un error, pero también una gran consecuencia. Probablemente Max perdió el campeonato ahí. Y Kimi fue a disculparse. Y enseguida, Max le apoyó mucho".

"Y es simplemente una diferencia de experiencia entre los atletas. Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque también cometió errores. Y también es su forma de ser. Y el campeón que es. Es algo que cualquier piloto joven miraría. Y por cosas así es un héroe para muchos", concluyó el argentino.