Hadjar sorprende en su regreso: "Sin perderme tres carreras, sería segundo"

Isack Hadjar clasificó cuarto en Bakú tras una sólida actuación en la clasificación, pero considera que tanto él como Red Bull tenían margen para conseguir algo más este viernes en Azerbaiyán. De no haberse perdido los tres últimos fines de semana, asegura, habría sido segundo.

"Nada extraordinario", respondió al valorar su sesión ante los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com. "Simplemente siento que necesito más vueltas con el coche para poder ser segundo en parrilla. Está bastante apretado por delante".

El 1:43.500 de Hadjar en la Q3 fue solo 0.137 segundos más lento que el de Charles Leclerc, que acabó segundo en la sesión, mientras que la diferencia respecto al poleman George Russell fue demasiado grande como para que cualquier otro piloto pudiera afirmar de forma realista que estuvo en la lucha por la pole.

El francés también fue más rápido que Max Verstappen, que terminó octavo en la sesión.

"Estoy contento conmigo mismo", declaró Hadjar. "Simplemente, ya sabes, si hubiera disputado las tres últimas carreras, definitivamente sería segundo en parrilla. Siento que es un circuito complicado para volver después de dos meses".

El GP de Azerbaiyán de esta semana es el primero para el francés desde la carrera de Hungría, a finales de julio. Se perdió las citas de Zandvoort, Monza y Madrid debido a una lesión en la muñeca, y recalcó que decidió deliberadamente ir ganando confianza poco a poco durante las sesiones de entrenamientos libres.

"Me dije a mí mismo que era obligatorio no tocar el muro ni nada por el estilo. Para una vuelta después de tanto tiempo, sinceramente, no tiene sentido asumir demasiados riesgos. Así que durante todo el fin de semana estuve pilotando un poco por debajo del límite en las zonas más estrechas. Creo que simplemente di ese paso de forma natural en la Q3".

"Pero lo tenía realmente bajo control y empecé a divertirme un poco más al final de la Q2. Ahí sí estaba asumiendo riesgos y, de hecho, por primera vez este fin de semana me pasé un poco y tuve un bloqueo".

"Así que sí, ese fue el enfoque inteligente".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hadjar también destacó que notó cómo había cambiado su Red Bull desde la última vez que se puso al volante, aunque admitió que Mercedes seguía estando fuera del alcance tanto para él como para su equipo este viernes.

"Se siente mejor en las curvas que cuando dejé el coche en Budapest", explicó. "Definitivamente hemos dado un paso adelante con el equilibrio. Simplemente por el comportamiento del coche, desde la primera vuelta de ayer pensé: 'Esto está mejor que...'".

"Mercedes simplemente es muy rápido en las rectas, realmente muy rápido. No es que no sean rápidos en las curvas, porque siguen siendo los más rápidos, pero cuando llegas a la recta del tercer sector, nosotros sufrimos mucho".

El cuarto puesto en Azerbaiyán es el mejor resultado de Hadjar en clasificación desde la prueba inaugural de la temporada en Melbourne, donde salió tercero en parrilla.