Por qué Gasly se desahogó tras perder su podio en Mónaco F1 con celebraciones fingidas

Pierre Gasly afirma que ya sabía que le iban a quitar el podio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 desde que se mostró la bandera roja al final de la carrera, pero aun así celebró con sarcasmo su tercer puesto durante la vuelta de regreso a boxes.

El francés fue uno de los varios pilotos sancionados por exceso de velocidad en el pitlane; recibió dos sanciones de tiempo por superar dos veces el límite de 60 km/h de Mónaco, una vez por un exceso de 0,1 km/h, y otra por 0,4 km/h.

Gasly, "desolado", insistió en que no había hecho nada malo y que había respetado el límite de velocidad en el pitlane a tiempo. La teoría predominante es que el ángulo pronunciado en el que los coches cruzaban la línea de entrada a la calle de boxes influyó en la avalancha de infracciones, ya que acortaba la distancia entre los puntos de medición que se utilizan para calcular las velocidades en el pitlane.

"No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento", dijo. "Llevo 10 años matándome a trabajar para este tipo de momentos. Hoy lo hicimos todo bien [para] subir a ese podio delante de todos los aficionados. Este es el tipo de momento que, para mí, no se nos puede quitar por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que puedan tomar la decisión correcta".

Pierre Gasly, Alpine A526 Foto de: Erik Junius

A pesar de la penalización, que le relegó al séptimo puesto en la clasificación final debido al reagrupamiento de la parrilla tras la bandera roja, Gasly pareció celebrarlo tras la meta, gritando "jodida P3" antes de levantar el puño en varios puntos del circuito.

Esto provocó especulaciones en Internet de que Alpine no había informado a Gasly de la inminente penalización, pero el piloto de 30 años aclaró que sabía de la penalización después de que se lo comunicara su ingeniero de carrera. Durante la larga interrupción por bandera roja para reparar la superficie de la pista, se emitieron imágenes del galo tirando furiosamente su toalla mientras asimilaba su segunda penalización de cinco segundos.

"Conocía la situación cuando nos detuvimos por la bandera roja y simplemente intenté darlo todo para maximizar el resultado final, sabiendo que se me iba a aplicar la penalización", afirmó.

En la vuelta 66, mientras los coches entraban en boxes bajo la bandera roja, Gasly fue informado por radio por su ingeniero de carrera, Josh Peckett, de que había recibido una segunda penalización a pesar de no haber superado el límite de velocidad.

La falsa celebración de Gasly contenía una mezcla de ira y sarcasmo mientras intentaba asimilar lo que consideraba una gran injusticia: perder la oportunidad de celebrar en el emblemático podio de Mónaco, algo que él describió como "el sueño de toda una vida".

Poco después de la carrera, Alpine solicitó un derecho de revisión ante la Comisión de Competición de la FIA, donde intentará demostrar que en ningún momento desde la entrada en boxes el coche de Gasly superó el límite de velocidad de 60 km/h.

"Sé que estaba por debajo del límite de velocidad del pitlane y que activé el sistema mucho antes de la línea. También tenemos un margen para que estas situaciones no se superen, así que solo espero que puedan revisarlo adecuadamente y devolvernos el resultado que todos en el equipo merecemos. Sin duda, es inusual que tantos pilotos y equipos se hayan visto afectados por esto hoy, así que claramente algo no está bien", cerró.