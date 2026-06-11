Aston Martin teme que Barcelona será su 'carrera más dura': "No habrá dónde esconderse"

Barcelona-. Aston Martin respiró en Mónaco, pero no se engaña. El primer punto de la temporada de Fernando Alonso fue un pequeño premio después de meses de sufrimiento, una recompensa emocional para un equipo que había empezado 2026 golpe tras golpe. Pero también fue, en cierto modo, un espejismo. Porque el AMR26 sigue sin dar señales reales de competitividad y el Gran Premio de Barcelona-Catalunya amenaza con poner a cada uno en su sitio.

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, fue muy claro este jueves en el paddock de Montmeló. Mónaco dio una alegría, sí, pero no cambió la realidad del equipo.

"Fue un fin de semana duro para nosotros. Tuvimos muchos más problemas de los que esperábamos durante los días previos" reconoció Krack sobre el GP de Mónaco. "Pensábamos que seríamos un poco más competitivos por las características del circuito, pero no conseguimos sacar ese rendimiento del coche".

El resultado final, con Alonso entrando en los puntos tras una carrera marcada por sanciones, coches de seguridad y banderas rojas, tuvo más de supervivencia que de rendimiento puro. Aston Martin lo sabía desde antes incluso de la salida. Su plan no pasaba por ser rápido, sino por sobrevivir.

"Mónaco no va de rendimiento, va de posición en pista e intentar ganarla", explicó Krack. "Sabíamos que podía haber penalizaciones. Hablamos de mantenerlo lo más limpio posible, y si lo hacíamos quizá habría una oportunidad de conseguir un buen resultado. No hablamos de puntos".

El punto llegó, pero Krack no quiso venderlo como una resurrección. "Hubo cierta cantidad de suerte en todo esto. No es algo en lo que apoyarse ni que debamos celebrar demasiado, pero sí fue una recompensa muy buena para todo el trabajo que se ha hecho desde el inicio de la temporada, porque ha sido bastante duro".

Barcelona, el circuito que no perdona

El problema para Aston Martin es que Barcelona no es Mónaco. En el Circuit de Barcelona-Catalunya no basta con sobrevivir, ni con esperar errores ajenos, ni con aprovechar una carrera rota. Montmeló suele desnudar los coches. Si hay carga aerodinámica, equilibrio y eficiencia, aparece. Si no la hay, también.

Y Aston Martin llega con la expectativa más baja posible. "Sobre el papel, Barcelona será duro. Muy duro", admitió Krack. "En Barcelona no hay dónde esconderse. Después de Barcelona, normalmente sabes dónde estás. Es un baño de realidad para tu ritmo".

El mensaje es relevante porque el AMR26 ha mostrado problemas en prácticamente todas las áreas. El motor Honda necesita dar pasos, y el veredicto del ADUO abre ahora una vía de desarrollo para los próximos meses, pero el chasis tampoco ha estado al nivel. Aston Martin no sufre solo por la unidad de potencia: el coche también está lejos.

Por eso Krack puso el foco en ejecutar sin errores y, sobre todo, en no cargar toda la frustración sobre Alonso y Lance Stroll. "Tenemos que intentar ejecutar sin cometer errores y sacar el máximo aprendizaje. Para los pilotos será lo más duro, porque sabemos que Barcelona es muy exigente con tu paquete y no habrá mucho que puedan hacer al respecto. Tenemos que protegerlos un poco para que no saquen demasiadas conclusiones negativas, porque no hay nada que puedan hacer".

Las mejoras que espera Alonso

Fernando Alonso ya avisó en Mónaco de que la situación debía cambiar de forma importante cuando llegase el paquete de mejoras. El asturiano sabe que, hasta entonces, Aston Martin está obligado a resistir. No hay una solución inmediata, y el verdadero punto de inflexión no llegará hasta después del verano, cuando el equipo espera introducir novedades más profundas.

Preguntado por esas expectativas de Alonso, Krack no esquivó la presión.

"Es lo mismo para todos los equipos y todas las mejoras. Inviertes tiempo de investigación e inviertes dinero en ellas. No es un ‘vamos a probar a ver si funciona’. Así que, desde ese punto de vista, creo que Fernando tiene razón: tiene que funcionar. Y estamos deseando que llegue, y creemos que funcionará".

La frase resume el momento de Aston Martin. El equipo ha sumado por fin, pero sigue último en sensaciones. Barcelona no llega como una oportunidad, sino como un examen incómodo. Uno de esos circuitos que no permite maquillar demasiado la realidad. Mónaco ofreció alivio. Montmeló puede devolver el golpe de realidad.