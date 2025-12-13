Mercedes pone fecha al máximo nivel de Antonelli

La de 2025 ha sido una temporada de debut para Andrea Kimi Antonelli, vivida entre altibajos. Podios y errores, momentos oscuros alternados con remontadas excelentes. Al final, el séptimo puesto en el Mundial de Pilotos, a un paso de Lewis Hamilton, fue un resultado acorde con las expectativas de Mercedes.

La temporada recién finalizada ha sido para el piloto boloñés la de preparación, aquella en la que ha podido probar el Gran Circo en todas sus facetas: los viajes, los husos horarios, la preparación del monoplaza, la preparación física, la presión a soportar, los compromisos fuera del habitáculo que llenan las jornadas de los pilotos, la relación con la prensa y mucho más.

Todo esto deberá convertir a Andrea en un piloto mucho más preparado a partir de 2026, cuando Mercedes espera que sea más competitivo y constante que en 2025. Sin embargo, quien ha querido quitarle aún más presión de encima al joven de 19 años ha sido el propio Toto Wolff.

El team principal austríaco de Mercedes ha intentado ofrecer un marco general, hacer una previsión sobre cuándo Antonelli podría estar realmente listo para rendir a su máximo potencial.

"¿Cuándo esperamos que alcance su pico? Dentro de tres a cinco años a partir de ahora. Y es ese el tiempo que debemos concederle".

Foto de: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

"Creo que ya sabe mucho de este deporte, porque es lo que vive y respira cada día. Pero está el componente humano, en el que debes madurar como joven, afrontar las dinámicas y la presión de este entorno. Dicho esto, no hay ninguna duda de que va en la dirección correcta".

2025 también ha sido un año de formación para Antonelli con vistas a 2026. Dentro de pocas semanas entrará en vigor el nuevo reglamento técnico y los nuevos monoplazas debutarán en el shakedown de Barcelona.

Los coches nacidos bajo las nuevas directrices impuestas por la FIA obligarán a los pilotos a modificar al menos en parte su estilo de conducción. Por eso Mercedes está satisfecha de haber permitido a Antonelli probar la Fórmula 1 antes de un cambio tan importante.

"Creo que, por lo que sabemos y por lo que hemos visto en los simuladores, el año que viene el estilo de conducción será diferente al de este año", declaró Hywel Thomas, director general de Mercedes High Performance Powertrains.

"Hay mucho que asimilar, hay muchas novedades, así que creo que sería extraordinariamente difícil para alguien afrontarlas en su primer año".

"Por eso estoy contento de que Andrea ya haya hecho un año de Fórmula 1 en 2025, muy contento de que conozca el equipo, de que forme parte del equipo. Ha venido a Brixworth (sede de Mercedes Powertrains, ndr) en muchas ocasiones".

"Hemos revisado todas las cuestiones técnicas que cambiarán. Está aportando su contribución. Así que sí, estoy realmente muy satisfecho de que ya haya competido este año".