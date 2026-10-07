Opel revela su llamativa decoración para el debut en Fórmula E

Opel GSE es la gran incorporación de la parrilla de Fórmula E para el curso 2026/2027, y este miércoles ha dado a conocer cómo será el aspecto de su monoplaza para su primer año en el campeonato eléctrico. El diseño contiene los colores principales que se daban por hechos, el amarillo y el negro, en una interesante combinación junto al plateado.

El color principal del Gen4 de Opel es el amarillo fosforito o brillante, representativo desde la renovación de su identidad que hizo en 2020, basándose en su prototipo Opel GT X Experimental, con el que se pretendía simbolizar la electrificación, la innovación y también la modernidad y la valentía de la marca.

En el diseño del Opel GSE 27FE, el amarillo, color que también había aparecido junto al blanco en los logos de Opel y sus concesionarios desde 1952, está acompañado del negro, muy presente en los pontones laterales, donde luce en grande y en blanco el nombre Opel, y del plateado, buscando representar las icónicas decoraciones de Opel Motorsport del pasado y también su futuro en las carreteras y los circuitos.

Opel defiende el lema "el amarillo significa ir", y espera que sus franjas dinámicas Lightspeed que recorren el chasis permita que sea un coche muy reconocible e identificable en su llegada a la Fórmula E.

"Con el diseño final del Opel GSE 27FE, mostramos cómo se ve la Fórmula E a través de la mirada de Opel", dijo Pierre-Olivier Garcia, director global de diseño de marca de Opel. "El flujo de aire se convierte en líneas, la energía en color y la eficiencia en precisión. Nuestra herencia en el automovilismo aporta el ADN, el diseño alemán aporta la estructura, y la Fórmula E lo lleva hacia el futuro".

Mitch Evans, el fichaje estrella de Opel junto a Théo Pourchaire, declaró: "Creo que el diseño final es fantástico. Se basa en nuestro concept y en la decoración de los test, pero de una forma más refinada, sin perder la esencia inconfundible de Opel. El toque plateado le da un aspecto elegante y sofisticado y, lo más importante, ¡tiene un aspecto rápido!".

Los Gen4 se estrenarán a puerta cerrada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste en un test colectivo, antes de la pretemporada oficial, que se celebrará 16 al 20 de noviembre de 2026 en Circuito del Jarama.

También puedes leer: Fórmula E Opel estudia los dos nuevos paquetes aerodinámicos para el Gen4 en el túnel de viento