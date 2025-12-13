La enigmática respuesta de Alonso sobre 2026 y las dos posibles teorías
Fernando Alonso dejó una respuesta tras la carrera de Abu Dhabi sobre 2026 que dejó dos posibles teorías abiertas.
El GP de Abu Dhabi puso fin a la temporada 2025, y a una generación de coches que ha generado quebraderos de cabeza a más de uno. Ahora, la F1 estrenará en 2026 todo un nuevo reglamento, tanto de aerodinámica como de motores.
Con tal revolución, las ilusiones de todos están por todo lo alto, ya que un nuevo ciclo siempre amenaza con resetear las cosas y, en teoría, cada equipo parte con las mismas opciones. Por ello, hay cierto runrún con lo que pueda ocurrir, y Fernando Alonso no ayudó a bajar la expectación el pasado fin de semana.
Su encuentro con los medios acabó con una pregunta que recordaba que cuando la temporada empiece en Australia en marzo de 2026, será el 25 aniversario de su debut, que fue también en el Circuito de Albert Park en Melbourne en 2001. Y su respuesta abrió el debate. Sobre si ha pensado en ello, contestó: "Todavía no, todavía no. Creo que Abu Dhabi, el año que viene, quizás sea más especial".
¿Y qué quiso decir con ello? Solo él lo sabe, pero hay dos opciones casi extremas. Por un lado, una plena confianza en que con Adrian Newey al frente Aston Martin Racing consiga ser el equipo referencia y en Abu Dhabi llegue el ansiado tercer título.
Por otro, alguno se pregunta si Alonso está ya sugiriendo que Abu Dhabi 2026 será su última carrera en Fórmula 1 y se retire. El propio bicampeón ya dejó claro que esa es una opción, y los últimos rumores sobre su vida personal podrían ayudar a ello.
Confiando en que la teoría del éxito sea la real (aunque una retirada tras una gran temporada es una opción muy posible), le preguntaron cómo de optimista era en general para 2026, y en qué momento Aston había detenido su desarrollo de 2026 para centrarse en 2026.
"Cambiamos el enfoque en abril, más o menos. Y quiero decir que soy optimista porque es un reinicio de las cosas. Todo el mundo tiene la oportunidad de hacer un trabajo mejor que los demás, empezamos de cero. Así que eso es algo que siempre ofrece esperanza".
"Nosotros ahora tenemos nuestras nuevas instalaciones terminadas, tenemos nuestro propio túnel de viento. Tenemos a Honda como proveedor de motores sólo para nosotros, a Aramco, a Adrian Newey. Por lo tanto, tenemos algunas cosas buenas para ser optimistas".
"Pero este es un deporte muy competitivo, y todo el mundo está haciendo un muy buen trabajo. Así que ya veremos. Yo estoy relajado, queda mucho por delante".
Alonso confía en que su equipo tenga a las personas correctas para, en caso de no arrancar bien, dar rápidamente la vuelta a la situación: "Creo que pasarán muchas cosas en los tres o cuatro primeros meses del año, cuando descubras los coches y qué dirección y filosofía ha tomado cada uno. Se aprenden muchas cosas en las dos o tres primeras carreras, así que, ya sabes, creo que tenemos la gente adecuada y las instalaciones y el entorno adecuados para tener una buena temporada. Así que depende de nosotros", concluyó.
