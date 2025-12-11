Wolff, sobre Antonelli: "Yo a los 19 años era un idiota"

Es complicado definir el 2025 de Mercedes, un equipo que en ocasiones parecía la única alternativa a McLaren F1, en otras estuvo entre los Papaya y Red Bull y a veces, simplemente desaparecidos de las posiciones más alta. Sea como fuere, consiguieron el subcampeonato de constructores, aprovechando los problemas de Ferrari y que Max Verstappen era prácticamente el único que sumaba puntos para Bull Racing.

El director del equipo, Toto Wolff, y el director general de Mercedes AMG High Performance Powertrains, Hywel Thomas, estuvieron en el podcast Beyond The Grid, y entre otras muchas cosas, hablaron de sus pilotos.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli como novato ha tenido un curso de altibajos, y cuando el entrevistador señaló una temporada en dos mitades, Thomas explicó que en realidad habían sido tres tercios: "En las primeras carreras demostró ser un chico increíble, con tan poca experiencia y haciéndolo muy bien. Luego tuvo un bajón y los resultados no acompañaron, y luego volvió con mucha fuerza. Realmente impresionant".

Wolff fue más allá: "La cosa es que cuando hablamos con Kimi, somos brutalmente sinceros cuando es bueno y cuando es malo. Y luego te recuerdas a ti mismo que no estás sentado frente a un adulto, y tienes que recordarte a ti mismo que sólo tiene 19 años".

"Sí, es un profesional en el coche y lleva corriendo toda su vida, y se esperaba de él una aceleración del crecimiento que es casi casi demasiado difícil. Y está la presión de los medios, un compañero de equipo extremadamente rápido y experimentado y él todavía lo está afrontando.

Y creo que eso demuestra que tiene un gran potencial para el futuro, porque, quiero decir, cuando yo tenía 19 años, era un poco idiota. No habría sido capaz de hacer frente a las presiones que él tiene. Y por eso yo, cuando hablo con él, soy un poco duro con él. Necesito casi pararme y decirme, 'espera un minuto, es un niño".

"Y eso es un aprendizaje muy interesante para nosotros también".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, quiere aclarar si se ha sentido cmo en un vínculo paternal: "No, no es la palabra correcta. Tiene un padre, un gran padre, y un gran apoyo de toda la familia. Son la típica familia italiana que se pegan como el pegamento. La madre es fantástica. Y tiene padre, así que no necesita otro. Creo que lo que tengo que hacer es cuidar de él aquí cuando está dentro del equipo, protegerlo de algunos de los pasos en falso que potencialmente podría hacer o guiarle, poner mi brazo alrededor de su hombro cuando las cosas son difíciles.

"Pero también ser abierto y sincero cuando las cosas no están funcionando bien sin darle nunca la sensación de que esta es una institución de fuego de gama alta como han sido otros en el pasado. Yo dirijo Mercedes, soy responsable de esta marca en la Fórmula 1 y de las muchas personas que trabajan en ello. Así que tengo que sacar lo mejor de él para que tenga éxito en el coche, siempre teniendo un ojo en él y teniendo en cuenta que es muy joven. Es un adolescente", remató.

George Russell, por su parte, fue el líder de la escudería tras la marcha de Lewis Hamilton, cuarto en el mundial de pilotos con dos victorias, dos poles y nueve podios. Y todo, mientras su renovación se prolongó mucho más tiempo del deseado.

"Fue un verano difícil, supongo, con todos los rumores, y aún así fue capaz de brillar", elogió Wolff. "Está entre los mejores del deporte. No he visto muchas debilidades este año, para ser sincero, y su crecimiento ha sido impresionante de ver".

Wollf sin embargo no le llamaría líder: "Somos dos mil quinientas personas entre Bricksworth y Brackley. Dos mil quinientas superestrellas, no una. Y no hay uno que lidere o cinco que lo hagan, ni yo, ni Thomas, ni ningún piloto. Es un esfuerzo colectivo. Y el piloto es la última línea de ataque, el más visible. Sin duda ha contribuido al éxito de este equipo, ha contribuido a que todos hayamos sido capaces de ganar carreras y pole positions y con suerte ser segundos en el mundial".

Por su parte Hywel Thomas dijo: "Lo impresionante es que no creo que haya cambiado mucho. Siempre ha sido desafiante, siempre ha querido lo mejor del motor y del coche. Yo estaba un poco preocupado por si cambiaba su enfoque este año, pensando que era el líder y que tenía que hacer algo diferente, hacer más o de la manera distinta. Pero en realidad, el hecho de que se mantuvo bastante similar, creo que es probablemente una de las mejores cosas que ha hecho este año. Él es un líder natural, y un personaje muy natural".

George Russell, Mercedes-AMG Foto de: Erik Junius