Hadjar admite su realidad en 2026 frente a Verstappen

En las últimas temporadas, el segundo asiento de Red Bull Racing ha representado una especie de… maldición. Quien ha pasado junto a Max Verstappen se ha encontrado en un torbellino del que, al final, ha salido sin satisfacciones, como también le ocurrió a Yuki Tsunoda, el último en quedar atrapado en la licuadora del equipo de Milton Keynes.

El japonés vivió el sueño de su carrera probablemente en el peor momento posible, cuando el coche ya no tenía la ventaja sobre la competencia que tuvo en el pasado y, sobre todo, en una fase en la que solo el tetracampeón podía llevarlo al límite. Tsunoda también pagó por los múltiples accidentes, la falta de actualizaciones y los errores del equipo, pero no convenció lo suficiente.

Con la esperanza de empezar de cero, impresionada por lo mostrado en los pocos meses en Racing Bulls y por la madurez demostrada, Red Bull decidió cambiar de nuevo apostando por Hadjar, el último talento de su cantera que llegó a la Fórmula 1 solo este año. Incluso antes del inicio de la temporada, Helmut Marko ya había elogiado su potencial, y esas cualidades se hicieron evidentes con el tiempo.

Cierto, el VCARB02 se ha demostrado un coche "fácil" de pilotar, seguramente menos nervioso y con una ventana de funcionamiento más amplia que el RB21, pero eso no quita que el piloto francés haya convencido a la casa matriz para ascenderlo no solo por los resultados, entre los que se incluye un podio en Zandvoort, sino también por esa solidez y capacidad de ser rápido desde el primer momento que Marko elogió en varias ocasiones.

En la primera parte del campeonato, Hadjar había dicho que no se sentiría listo para dar el gran salto a Red Bull ya en 2026, tras solo un año en Faenza, pero con el paso del tiempo, incluso el joven francés empezó a cambiar de perspectiva, cada vez más convencido de la posibilidad real de ser promovido y consciente de lo que estaba mostrando en pista.

Un poco de "arrogancia" siempre es necesaria en Fórmula 1: pensar que uno es un piloto valioso. Pero, por otro lado, Hadjar nunca ha ocultado la necesidad de avanzar paso a paso. Una conciencia clara de la magnitud del desafío que le espera, porque el francés no solo se enfrentará a luchar en un equipo top en su segundo año en F1 con mucho por aprender, sino que también tendrá que medirse con quien él considera el mejor piloto del mundo: Verstappen.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tsunoda había empezado su aventura con tonos entusiastas, entre un estilo de pilotaje que tendría que adaptarse al de la RB21 y la ambición de subirse al podio inmediatamente en su Gran Premio de casa en Suzuka. Elementos impulsados indudablemente por la ilusión de esta nueva aventura, pero que parecen opuestos al enfoque con el que Hadjar quiere afrontar este desafío.

"Si hay un primer objetivo, es aceptar que seré más lento durante los primeros meses. Creo que es positivo afrontar esta mentalidad, porque de otro modo podría volverse muy frustrante. Si eres consciente de ello de antemano, estarás mejor preparado", contó Hadjar en Abu Dhabi tras anunciarse su promoción a Red Bull.

Existe una especie de contraposición entre la actitud de otros pilotos previamente y la que quiere mantener Hadjar, que no debe confundirse con una falta de confianza en sus capacidades. Al contrario, para Hadjar uno de los grandes problemas de sus predecesores fue el exceso de entusiasmo ante un desafío que iba a ser extremadamente duro frente a Verstappen.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Creo que pensaron lo contrario. Todos creen que son especiales. Llegas y dices: ‘es humano, lo venceré’. Y luego eres aplastado. Entonces empieza el efecto dominó. Estamos hablando del mejor piloto en parrilla, así que la posibilidad de que yo sea más lento al inicio del año es alta. Mejor aceptarlo desde el principio y trabajar para alcanzarlo. Claro, espero ser tan rápido como él. Lo espero, pero las posibilidades son pocas".

El reinicio reglamentario de 2026 ofrece ciertamente una gran esperanza para Hadjar, en contraste con lo que vivieron Liam Lawson y Tsunoda este año, que llegaban al final de un ciclo técnico, en un coche que Verstappen ya conocía a fondo en desarrollo. El próximo año todos empezarán desde cero y, probablemente, el futuro RB22 no será tan extremo ni difícil como lo fue el RB21.

Un aspecto que Hadjar también tiene claro: si hubiera subido a Red Bull sin un cambio reglamentario, cree que la vida habría sido mucho más complicada: "Si tuviera que subirme ahora, si hubiera otro año con estas reglas, no habría forma de ganarle. Pero como nunca se sabe, quizás la forma de pilotar este coche se adapte perfectamente a mí".

"Sin embargo, él es Max Verstappen. No tiene un estilo de conducción fijo. Se adapta a lo que se le da y eso constituye su fuerza. Así que será fuerte con los coches del próximo año como lo es con los de este año y como lo fue el anterior. Se adapta constantemente, él también".

