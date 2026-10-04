Vasseur defiende la elección de neumáticos de Ferrari: "Si estás convencido, debes hacerlo"

A veces, solo un instante separa al éxito del abismo. En la Fórmula 1, una elección equivocada de neumáticos puede marcar, literalmente, la diferencia. Y para remontar desde el abismo hasta el podio, pueden hacer falta 55 vueltas y algún que otro coche de seguridad que te eche una mano.

El Gran Premio de Bahrein 2026 en Malasia ha sido el más caótico de la temporada hasta la fecha y Ferrari ha ofrecido lo peor y lo mejor. El error en la elección de los neumáticos (tanto Hamilton como Leclerc empezaron con blandos sobre un asfalto aún mojado) hizo que ambos se quedaran a más de un minuto de quienes, en cambio, optaron por los neumáticos intermedios.

Sin embargo, ante la mirada del consejero delegado Benedetto Vigna, Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron una remontada que llevó al siete veces campeón del mundo al podio y al monegasco a la cuarta posición.

Al término de la carrera, Frederic Vasseur habló con Sky para comentar la actuación de Ferrari y explicó por qué el equipo decidió no diversificar la estrategia entre los dos coches (algo que algunos reclamaron tras las desastrosas primeras vueltas del GP).

"Creo que cuando estás convencido de que una opción es mejor que las demás, debes apostar por ella con ambos pilotos. McLaren, Red Bull y Mercedes también hicieron lo mismo. El 50% de los coches de la parrilla eligió los intermedios, el resto los de seco".

"Evidentemente, después de la carrera es más fácil decir que una elección es mejor que otra. Pero cuando estás en el callejón de boxes antes del inicio de la carrera, solo tienes la información de la parrilla. Y nada más. En la primera vuelta descubres si la elección es acertada o no. Pero en ese momento, entrar a cambiar neumáticos ya es tarde", dijo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Vasseur también dio una breve explicación de lo ocurrido en la vuelta de formación detrás del coche de seguridad, en la que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto y un Cadillac se quedaron parados por problemas de potencia en sus respectivos monoplazas.

"Todo empezó con Max. Se le apagó el motor en la vuelta de salida, luego le pasó a Lewis y también a Bortoleto. No creo que esté claro, pero parece un problema del software de la FIA. Cuando hubo bandera roja, los cambiaron y todo funcionó".

En cuanto al fin de semana, en general, Vasseur se mostró satisfecho. El rendimiento de los SF-26 fue excelente tanto a una vuelta rápida como en la carrera, con un ritmo que estuvo a la altura de los que se disputaron la victoria. Probablemente Verstappen habría sido inalcanzable para cualquiera, pero el segundo puesto no habría sido una quimera.

"En general, nuestra actuación ha sido sólida y convincente. Sin duda, ha sido una prueba extraña que superar con las decisiones en la parrilla, pero en general ha salido bien. La clasificación fue positiva y la carrera, con la remontada desde la 20ª y la 21ª posición hasta la tercera y la cuarta. Y un ritmo excelente de ambos coches".

"Si pensamos además en todas las veces que hemos llamado a Charles para que cambiara los neumáticos y, aun así, hemos acabado tercero y cuarto, es un resultado magnífico. Ahora volvemos a la pista dentro de siete días e intentaremos hacerlo aún mejor en Singapur", concluyó.