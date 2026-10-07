El más difícil todavía: Mercedes confirma que Russell penalizará en Singapur

George Russell recibirá una penalización en la parrilla de salida del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur de este fin de semana como consecuencia de su abandono en Sepang el pasado fin de semana.

Una avería en las últimas vueltas del GP de Bahrein en Malasia dejó a George Russell sin un podio seguro y le hizo pasar de perder tres puntos a perder 18 con su compañero y rival por el título Andrea Kimi Antonelli. El inglés ahora llega al Circuito urbano de Marina Bay en Singapur a 84 puntos, todo un mundo, y la remontada que parece casi imposible se complicará más aún al tener que cumplir una penalización por cambio de motor tras la avería del pasado domingo.

"George afronta el desafío añadido de una penalización en la unidad de potencia —consecuencia del fallo de motor sufrido en Malasia—, lo que le obligará a salir desde el fondo de la parrilla el domingo. Esta situación resulta especialmente frustrante, dada su gran actuación el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía luchar. Lamentablemente, estos contratiempos forman parte del deporte; ahora, nuestro objetivo es proporcionarle el mejor coche posible y las oportunidades necesarias para remontar posiciones", confirmó Toto Wolff en el previo del equipo.

George Russell, Mercedes Foto de: Liam Fabre

Como Russell necesita un nuevo motor para Singapur y, dado que ya ha utilizado cuatro unidades de potencia en la temporada 2026, cualquier cambio extra conllevará una penalización de 10 puestos en la parrilla. Antonelli sufrió una penalización similar el mes pasado en Monza, pero saliendo 19º, logró ganar, contarrestando esa sanción y de hecho sacando más ventaja de la que tenía.

Eso podría cambiar los planes originales de Mercedes, que eran esperar probablemente al Circuito de las Americas de Austin, después de Singapur, para estrenar el motor mejorado con el ADUO (que le ha permitido un token de mejora a los alemanes) y penalizar. De hecho, no está claro si en Singapur lo estrenarán o no...

En cualquier caso, esto demuestra que el desgaste de las unidades de potencia ha sido un problema para Mercedes en un año por lo demás dominante, ya que de los de las Flechas de Plata han sufrido problemas de fiabilidad en varias ocasiones: Antonelli lo sufrió en Barcelona y Russell siendo líder en Canadá y estando en el podio en Sepang.

Por otra parte, Mercedes llega a Singapur sin tener aún claro si su gran actualización de Malasia es realmente una mejora, después de una carrera que dejó dudas

"El fin de semana en Malasia fue, obviamente, muy difícil para nosotros", continuó Wolff. "Desde entonces, hemos trabajado intensamente para entender por qué nuestro rendimiento no estuvo al nivel que debía. Hemos identificado varias áreas que debemos investigar más a fondo, pero la F1 no ofrece respuestas sencillas y necesitamos más datos antes de sacar conclusiones definitivas".

"Singapur nos brinda una oportunidad inmediata para continuar con esa labor. Las características del circuito son muy diferentes, lo que nos ayudará a tener una idea más clara de nuestra situación actual".

"Por eso evaluaremos tanto el paquete de actualizaciones más reciente como la especificación anterior a lo largo del fin de semana, para asegurarnos de comprender plenamente la dirección que debemos tomar".