Cómo quiere Williams evitar que se repita su "desastre" de 2026 el próximo año

Hay varias razones por las que el "desastre" de Williams en 2026 no volverá a repetirse en la próxima temporada de Fórmula 1, según cree el director del equipo, James Vowles.

Con el cambio de la F1 a un nuevo reglamento técnico este año, Williams comenzó la temporada con el pie cambiado. El equipo se perdió el 'shakedown' de pretemporada de Barcelona y, en un primer momento, su FW48 tenía 28 kg de sobrepeso. Tardaron más de seis meses en alcanzar el peso mínimo, algo que consiguieron con la introducción de un chasis completamente nuevo en el Gran Premio de Azerbaiyán, a finales de septiembre.

Después de terminar quinto en el campeonato de constructores del año pasado, el equipo nueve veces campeón del mundo ha caído hasta la novena posición esta temporada, con apenas 12 puntos en su casillero.

"Asumo los errores que cometimos este invierno", dijo Vowles en Malasia.

Cuando Motorsport.com le preguntó si confiaba en evitar problemas similares y si el equipo estaba en una buena situación de cara a 2027, el británico respondió: "Confío en que no tendremos ninguno de los desastres que tuvimos este invierno".

"En parte, sin embargo, tenemos que aceptar que la carga que estamos imponiendo a la empresa no es tan grande, porque el chasis ya está aquí. Lo tenéis delante ahora mismo. Eso supone una diferencia considerable".

James Vowles, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero, ¿qué hemos hecho? En realidad, hemos cambiado bastantes cosas en los sistemas de software y en las formas de trabajar. Hemos incorporado a Piers [Thynne], que ha sido una ayuda absolutamente brillante, casi caída del cielo, en ese sentido".

Piers Thynne, hijo de Sheridan —director comercial de Williams durante la década de 1980 y principios de la de 1990—, se incorporó a Williams en agosto como director de optimización y planificación. Anteriormente pasó casi dos décadas en McLaren, donde fue ascendiendo desde un puesto como especialista en cajas de cambios hasta convertirse en director de operaciones en 2023.

"Tenemos información que simplemente no teníamos hace un año y que nos permite tomar mejores decisiones al respecto", continuó Vowles.

"Lo que vosotros no sabéis, y nadie aquí puede saberlo, es que creemos que estamos haciendo un buen trabajo con el desarrollo en el túnel de viento y en todos los sistemas, pero no lo sabremos realmente hasta que lleguemos a la primera carrera del próximo año".

En Bakú, Carlos Sainz se clasificó noveno —el mejor resultado de Williams en lo que va de temporada— y sumó el primer punto del equipo desde el Gran Premio de Mónaco.

Preguntado por su valoración de la actualización introducida en Azerbaiyán, Vowles explicó que habrá mucho más por llegar en 2027: "El chasis se mantendrá para el próximo año. Gran parte de ese trabajo fue, en realidad, una inversión de futuro para asegurarnos de que todo estuviera bien".

"Es positivo ver que el coche ya llevaba lastre, así que vamos en la dirección correcta, pero llega demasiado tarde en la temporada. Esa es la realidad. No hemos añadido suficiente rendimiento aerodinámico. Hemos centrado el dinero disponible bajo el límite presupuestario en asegurarnos de tener bien los elementos que necesitamos para el próximo año, y eso ha supuesto un sacrificio. Dejamos bastante rendimiento en el túnel de viento, en la fábrica".

Más de Williams: Fórmula 1 Williams lo hizo bien en Sepang, pero el FW48 fue un factor demasiado limitante