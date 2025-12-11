Todos

Adiós al X-mode y MOM: la FIA renovará la terminología de la F1 para 2026

La FIA pretende simplificar varios términos para la temporada 2026 de F1. Esto incluye el Manual Override Mode (abreviado como MOM) con el objetivo de evitar confusión entre los fans.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Concepto de coche de la Fórmula 1 de 2026

Foto de: FIA

La Fórmula 1 se verá diferente el próximo año respecto a lo que los aficionados han estado acostumbrados en las últimas temporadas. Las nuevas regulaciones de motor y chasis también significan que las propias carreras cambiarán de forma significativa.

El DRS desaparecerá, ya que cada piloto tendrá un tipo de DRS en cada recta gracias a la aerodinámica activa —que afectará tanto al alerón delantero como al trasero—. Para seguir ofreciendo una ayuda en los adelantamientos, las nuevas reglas incluyen un aumento temporal de potencia eléctrica procedente de los sistemas híbridos cuando un piloto esté a un segundo o menos del coche que le precede.

Cuando la FIA presentó oficialmente las regulaciones de 2026 durante el Gran Premio de Canadá del año pasado, estos modos aún se conocían como X-mode, Z-mode y Manual Override Mode. Sin embargo, se consideraron términos demasiado complejos y confusos para los aficionados, especialmente porque este último se abrevió rápidamente como MOM.

Más tarde, X-mode y Z-mode fueron renombrados en las regulaciones como straightline mode y cornering mode, con los equipos abreviando el primero a SLM.

Estos términos aún no satisfacen del todo a la FIA, razón por la cual la terminología para 2026 volverá a cambiar. La federación quiere términos estandarizados para asegurarse de que todos los equipos, pilotos, medios y aficionados los utilicen de manera coherente.

Estudiad bien:

"Estamos revisando parte de la terminología porque queremos que quede clara y que sea simple para que los fans entiendan qué está pasando", dijo el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, a varios medios seleccionados, incluido Motorsport.com.

Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Queremos tener una terminología unificada que utilicen los equipos cuando hablan con los pilotos por radio, pero también los comentaristas en televisión, y además que sea la misma terminología que aparece en las regulaciones. Así que estamos trabajando en ello para crear términos sencillos".

Durante su encuentro con los medios en Abu Dhabi, Tombazis todavía no pudo revelar las elecciones exactas, aunque deberían quedar finalizadas antes de que acabe este año —posiblemente incluso la semana que viene (semana del 15 de diciembre)—.

"No quiero entrar ahora en los [detalles] exactos de lo que será cada uno de estos términos, porque también estamos colaborando con otras partes interesadas en eso. Pero estamos trabajando en ello", añadió.

Una primera indicación es que el Manual Override Mode podría llamarse simplemente modo de adelantamiento. Lo que empezó siendo X-mode y Z-mode podría denominarse simplemente aerodinámica activa.

Desde la perspectiva de la FIA, ya no parece necesario especificar dos modos diferentes, puesto que todos los coches usarán esencialmente los mismos ajustes de los alerones en distintas partes del circuito: la configuración normal, de mayor carga aerodinámica, en curvas, y la configuración de baja carga en rectas. Esta última es necesaria para reducir la resistencia aerodinámica y, por tanto, para hacer que las nuevas regulaciones de motores funcionen correctamente.

¿Cuándo se pondrán los coches de 2026 en pista?:

