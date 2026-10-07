Audi habla sobre una posible venta de su equipo de F1: "El interés es muy grande"

No es ningún secreto que el Grupo Volkswagen atraviesa actualmente una importante crisis. Sin embargo, según el CEO de Audi, Gernot Döllner, los problemas de la empresa matriz no tienen ninguna influencia sobre su propio proyecto de Fórmula 1. "No", deja claro de forma tajante en declaraciones a Sport Bild.

"El proyecto es completamente independiente. Tanto del Grupo Volkswagen como de Audi como empresa", subraya Döllner, que explica: "Eso era y sigue siendo enormemente importante para nosotros. Por eso, antes de dar el paso hacia la Fórmula 1 hace tres años, elaboramos un plan de negocio que contempla una financiación independiente".

"El objetivo es que alcance el punto de equilibrio antes de que termine esta década", revela Döllner. Audi compite desde la temporada 2026 de F1 con su propio equipo oficial en la categoría reina, después de haber adquirido previamente la escudería Sauber.

También forma parte del proyecto el fondo soberano catarí QIA, que, según los rumores, posee alrededor de un tercio de las participaciones del equipo de Fórmula 1. "No vamos a comentar públicamente las cifras, pero estamos contentos de contar con un socio fuerte y fiable a nuestro lado", afirma Döllner.

Eso ayuda a "realizar las inversiones necesarias en el equipo con la visión de futuro adecuada", explica. Tampoco se descarta la venta de más participaciones. "La estructura que tenemos, con Qatar como socio y nosotros como accionistas mayoritarios, lo permite", subraya Döllner.

"El interés externo es muy grande", revela también, aunque deja claro: "Si pensamos en avanzar en esa dirección, lo haremos mediante un proceso estructurado y con el tiempo de preparación adecuado. Actualmente no vemos ninguna necesidad de hacerlo".

Es decir: en estos momentos no es necesario vender más participaciones y, por tanto, tampoco está previsto hacerlo. Además, Döllner explica que Audi pretende seguir siendo el accionista mayoritario del equipo incluso en caso de una posible venta de participaciones. "Eso es lo que espero", afirma el presidente del consejo de administración.

Döllner apuesta por "responsabilidades claras" en el equipo

CEO de Audi, Gernot Dollner en una rueda de prensa del Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En este contexto, Döllner también subraya la importancia de que exista un reparto claro de responsabilidades dentro de un equipo de Fórmula 1. "Tiene que haber responsabilidades claras. No se puede dirigir un equipo de Fórmula 1 mediante un proceso de liderazgo democrático", explica.

"Si los responsables tienen que consultar cada paso con todos los accionistas, siempre se irá demasiado lento. Los socios deben confiar en que la parte relacionada con el rendimiento funciona y que ellos, por así decirlo, 'solo' tienen que ocuparse del acompañamiento económico".

"En el pasado he visto equipos de automovilismo que los lunes tenían que justificar ante el consejo de administración el rendimiento del fin de semana. Eso no aporta nada a nadie, simplemente hace perder tiempo", deja claro Döllner.

En Volkswagen, la empresa matriz del grupo, siguen por cierto lo que sucede en los circuitos "de cerca" y de forma "muy, muy positiva", revela Döllner: "Recibo muchos comentarios positivos. Sobre todo porque la Fórmula 1 es una buena muestra de hacia dónde queremos llevar Audi".

"Queremos construir el futuro y seguir avanzando".