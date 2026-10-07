Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Singapur de F1

La Fórmula 1 continúa en el sudeste asiático este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que acoge la 17ª ronda de la temporada 2026.

Será la última carrera del actual triplete, que comenzó en Bakú con la victoria de George Russell, antes de que Sepang pusiera fin el pasado fin de semana a nueve años de ausencia para albergar el Gran Premio de Bahrein.

Max Verstappen consiguió en Malasia su primera victoria de 2026 y ahora llega a un circuito, Marina Bay, en el que todavía no ha ganado pese a acumular 72 triunfos en grandes premios.

Sin embargo, a pesar de todos sus éxitos anteriores, este fin de semana podría representar su mejor oportunidad hasta ahora para saborear la gloria en Singapur, aunque habrá muchos otros pilotos dispuestos a impedirlo.

Estas son cinco cosas a tener en cuenta de cara a la próxima carrera.

Antonelli se encamina hacia su primer título, pero ¿puede ganar en Singapur?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A estas alturas del año pasado, George Russell probablemente estaría entusiasmado pensando en lo que podían depararle los siguientes 12 meses. El británico se acercaba al final de una excelente temporada 2025 y, con Mercedes ya considerada entonces como favorita al título de 2026, seguramente veía ante sí la oportunidad de luchar por fin por el campeonato del mundo y ganarlo.

Su victoria desde la pole en el Gran Premio de Singapur de 2025 fue una muestra del gran nivel que exhibió el piloto de las Flechas de Plata la temporada pasada, pero al regresar al mismo escenario este fin de semana, las cosas no han salido como le habría gustado.

La principal razón es la joven sensación Andrea Kimi Antonelli, que ha dado un enorme salto respecto a su temporada de debut para dominar en 2026. Con ocho victorias y 13 podios en 16 grandes premios, el italiano llega a Marina Bay con 84 puntos de ventaja sobre su compañero Russell, que sufrió otro fallo de motor el pasado fin de semana.

Aquello fue posiblemente el último clavo en el ataúd de las aspiraciones de Russell al título. Parece prácticamente imposible que Antonelli deje escapar ahora el campeonato, aunque todavía existen dudas sobre el rendimiento que ofrecerán las Flechas de Plata.

Mercedes llevó un paquete de mejoras a Sepang y, aunque el equipo quedó satisfecho con el comportamiento del W17 en las curvas de alta velocidad, siguen existiendo interrogantes en los giros más lentos. Singapur se caracteriza precisamente por sus curvas de baja velocidad, por lo que este fin de semana podría representar una oportunidad de oro para que otro equipo ocupe lo más alto del podio.

Russell afrontará una penalización en parrilla

George Russell, Mercedes Photo by: Srinivasa Krishnan

La búsqueda de la victoria por parte de Mercedes será todavía más complicada este fin de semana por la penalización en parrilla que Russell recibirá tras su abandono en Sepang. El fallo de su unidad de potencia en Malasia significa que necesitará una nueva para Singapur, pero como el británico ya ha utilizado cuatro durante la temporada 2026, cualquier elemento adicional implica una sanción en parrilla.

Eso complica todavía más su misión de recortar distancias con Antonelli, ya que Russell saldrá desde el fondo de la parrilla en el circuito urbano de Marina Bay, una pista en la que adelantar es especialmente complicado.

"George tiene el desafío añadido de una penalización por la unidad de potencia", explicó el jefe del equipo, Toto Wolff.

"Es especialmente frustrante teniendo en cuenta cómo pilotó el pasado fin de semana y el resultado por el que merecía estar luchando. Por desgracia, estas cosas forman parte del deporte y ahora nuestro objetivo es darle el mejor coche posible y las mejores oportunidades para remontar posiciones".

Antonelli consiguió precisamente eso cuando logró una espectacular victoria saliendo 19º en Monza tras recibir una penalización similar, pero resulta difícil imaginar que Russell pueda repetir una hazaña semejante.

Es probable que al ocho veces ganador de un gran premio se le encomiende la tarea de dar rebufo a Antonelli en la Q3 y dejar a un lado sus aspiraciones al título para ayudar a su compañero, pensando también en el campeonato de constructores.

Las Flechas de Plata lideran actualmente el Mundial con 151 puntos de ventaja sobre Ferrari, segunda clasificada, y están por tanto encaminadas a conquistar su primer título desde 2021.

¿Es Red Bull ahora la mayor amenaza para Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull comenzó 2026 siendo claramente el cuarto mejor equipo de la Fórmula 1, hasta el punto de que su piloto estrella, Verstappen, tuvo que esperar hasta la quinta ronda para conseguir su primer podio.

Pero todo el paddock era consciente de que esta temporada, y en realidad toda esta era reglamentaria, estaría marcada por quién ganase la carrera de desarrollo a medida que los equipos comprendieran mejor una normativa tan compleja.

La escudería austríaca es precisamente uno de los equipos que mejor lo ha hecho, reduciendo progresivamente su déficit de rendimiento gracias a un flujo constante de mejoras en el RB22. Su última gran actualización llegó en Bakú, donde Verstappen terminó segundo, a menos de un segundo de Russell, para conseguir su quinto podio en seis grandes premios.

Una semana después, en Sepang, el tetracampeón del mundo fue un paso más allá y consiguió su primera victoria de la temporada, y además de forma dominante.

Así que, teniendo en cuenta el reciente estado de forma de Verstappen —y también de Hadjar, que consiguió un podio en Bakú— en circuitos de características muy diferentes, ahora parece que el Red Bull es competitivo prácticamente en cualquier escenario y que su rendimiento ya no depende únicamente del tipo de trazado.

"Creo que estaremos en la lucha por el podio en las próximas carreras", aseguró el jefe del equipo, Laurent Mekies. "En realidad, llevamos ya varias carreras luchando por el podio: seis, siete, ocho. Así que creo que seguiremos estando en esa pelea".

El francés especificó posteriormente que Singapur debería adaptarse bien al RB22, por lo que Verstappen podría ser el favorito para la victoria este fin de semana.

El final de la pasada temporada ya demostró hasta qué punto el neerlandés puede elevar su rendimiento cuando dispone de un coche capaz de luchar por victorias, y 2026 podría ofrecer una repetición de aquello.

La última carrera sprint de la F1 2026

Silverstone, 2026, sprint race Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El calendario de carreras sprint para la temporada 2027 fue anunciado recientemente, con la F1 confirmando que habrá 10 pruebas de distancia reducida, frente a las seis disputadas en 2026.

Este fin de semana tendrá lugar la última de esas seis carreras sprint y, sin duda, resulta interesante la decisión de celebrar una prueba de este tipo en un circuito urbano como Singapur.

No es precisamente el escenario más propicio para ofrecer una carrera llena de adelantamientos, por lo que existe la posibilidad de que la sprint se convierta en una procesión. Sin embargo, Marina Bay es conocido por ofrecer sesiones de clasificación emocionantes.

Eso tendrá una enorme importancia este fin de semana y, al haber dos clasificaciones, también servirá como un buen punto de referencia de cara a 2027, cuando Mónaco acogerá de forma controvertida su propia carrera sprint.

Todo esto significa además que los pilotos deberán ponerse al día rápidamente, ya que únicamente dispondrán de una sesión de entrenamientos libres, que podría estar más congestionada que nunca mientras los equipos intentan completar a toda prisa sus programas de pruebas en una pista tan estrecha.

Por tanto, el tráfico será una preocupación importante, al igual que las posibles sanciones por obstaculizar a otros pilotos que pueden derivarse de ello, así que todos deberán estar más atentos que nunca.

Aston Martin empieza a coger impulso

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

A estas alturas está más que documentado lo mal que empezó Aston Martin la nueva era reglamentaria de 2026.

La marca británica y Cadillac eran claramente los dos equipos más lentos de la Fórmula 1 y, mientras que la escudería debutante fue progresando gradualmente durante la primera mitad de la temporada gracias a sus actualizaciones, Aston Martin permaneció anclado al fondo de la parrilla.

Pero entonces llegó su chasis 'B-spec' en Budapest, seguido de un motor Honda actualizado para Zandvoort, donde Fernando Alonso consiguió dos puntos al terminar noveno gracias a una estrategia a una sola parada ejecutada de forma inteligente.

Las cosas empezaron así a mejorar para el equipo liderado técnicamente por Adrian Newey, y Malasia fue una prueba más de ello.

Alonso no solo sumó otros cuatro puntos gracias a su octava posición, volviendo a brillar en condiciones mixtas, sino que su compañero Lance Stroll también completó una sólida actuación al acompañar al campeón del mundo en la Q2.

Fue la primera vez esta temporada que Aston Martin consiguió meter sus dos coches más allá de la Q1, y no sería ninguna sorpresa que este fin de semana volviera a suceder algo parecido.

Las principales fortalezas del AMR26 se encuentran en su chasis, y eso tiene más importancia que contar con un motor especialmente potente en un circuito urbano como Singapur.

Aston Martin suma ahora siete puntos y está a solo cinco de Williams, noveno clasificado, que desde Mónaco en junio únicamente ha conseguido un punto: el correspondiente a su décima posición en Bakú.