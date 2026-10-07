Honda llega a Singapur "con ilusión"; Aston confía... con un aviso

La Fórmula 1 completa este fin de semana su primer triplete del año, y el Gran Circo se detiene en el GP de Singapur, 17ª parada del curso. Y si en la categoría reina hay un mantra de que eres tan bueno como tu última carrera, en Aston Martin y Honda pueden llegar con la moral muy alta.

Porque en el GP de Bahrein en Malasia el equipo conquistó el mejor resultado del año, con el octavo puesto de Fernando Alonso, y ahora llegan a una pista que en teoría se adapta mejor aún al monoplaza verde.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda en F1, explicó cómo afrontan esta carrera: "En HRC Sakura, los ingenieros han realizado simulaciones de datos para prepararse, y nuestros mecánicos de mantenimiento han revisado las unidades de potencia entre los dos fines de semana".

"El fin de semana pasado nos permitió recopilar datos valiosos y extraer conclusiones útiles para el próximo gran premio en lo que respecta a la manejabilidad. Y afrontamos el reto con ilusión".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Como señaló también el japonés, este fin de semana es al Sprint, con solo una sesión de libres. Y además, el circuito de Marina Bay en Singapur es urbano, lo que añade más riesgo: "Al ser con formato Sprint, es aún más importante empezar con buen pie desde la única sesión de entrenamientos. Singapur es un circuito urbano, lo que significa que es otra pista complicada en cuanto a la manejabilidad. Los muros están muy cerca y apenas hay escapatorias. Por tanto, es vital transmitir confianza a los pilotos para que puedan exprimir el coche".

"En Madrid logramos avances relativamente buenos en la mejora de la manejabilidad. Sin embargo, en Malasia descubrimos otros aspectos interesantes, especialmente al rodar en condiciones de pista mojada y de alta exigencia energética. El comportamiento del motor allí fue distinto al de otros circuitos. Singapur se asemeja a Malasia en que presenta una humedad elevada, altas temperaturas y características desafiantes en cuanto a la gestión de la energía".

Por parte del equipo, cuyo chasis se considera más fuerte que la unidad de potencia, Mike Krack, representante de Aston en pista, admitió que el circuito se puede considerar más positivo para ellos, pero advirtió de un doble aspecto: es fin de semana sprint... y una pista urbana.

"Creo que debería adaptarse un poco mejor al coche. Pero, ya sabes, Singapur es un evento con formato al sprint: no hay mucho tiempo para la puesta a punto ni para acostumbrarse a los muros. Además, si chocas contra ellos, las consecuencias son muy graves. Así que creo que debemos afrontarlo con bastante respeto. Hay que hacer el trabajo; las cosas no suceden por sí solas. Necesitamos estar realmente centrados y concentrados para lograr el mejor resultado posible. Y luego ya veremos hasta dónde llegamos", dijo Krack.