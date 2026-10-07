Por qué los neumáticos blandos podrían ser la clave de Singapur

De Malasia a Singapur, dos mundos completamente diferentes. Marina Bay acoge la tercera prueba del triplete asiático y lo hace con sus características típicas: las propias de un circuito urbano: muros cerca, pocas oportunidades de adelantamiento y una pista que debería ofrecer una marcada evolución a lo largo del recorrido.

El asfalto sigue siendo el mismo que el del año pasado y presenta un nivel de rugosidad medio-alto si tenemos en cuenta la naturaleza del circuito de Singapur. Por lo tanto, los valores deberían mantenerse prácticamente iguales a los del año pasado, por lo que Pirelli ha confirmado los compuestos ya vistos en 2025: C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando).

Sin embargo, cabe recordar que al igual que en Malasia, también en Singapur la meteorología podría desempeñar un papel importante en lo que respecta al agarre. El clima en Marina Bay es ecuatorial y las condiciones podrían variar de una sesión a otra.

La carrera del domingo, al igual que las dos sesiones de clasificación, se disputarán por la noche, con temperaturas del asfalto que se prevé que oscilen entre los 30 y los 35 grados. En estas condiciones, los neumáticos deberían funcionar sin problemas. Además, el nivel de estrés mecánico no será especialmente elevado y el desgaste se deberá al deterioro normal del eje trasero en las fases de tracción (debido a la naturaleza del circuito, que presenta varias frenadas y posteriores fases de tracción).

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La buena noticia es que el graining y el desgaste no deberían ser factores que obliguen a los pilotos a tener especial cuidado con la gestión de los neumáticos durante la carrera.

Todas estas razones llevarán casi con toda seguridad a los equipos a optar por una única parada, siendo los compuestos duros y medios los que servirán de base para las estrategias de carrera.

No obstante, este año el compuesto blanda también podría entrar en juego como una opción más de carrera. Como pudimos comprobar en Hungría, Monza y Azerbaiyán, los blandos pueden permitir a los pilotos mantener un buen ritmo gracias a su bajo desgaste (también debido al asfalto de Singapur), pero también ofrecer un buen agarre. Todo esto podría resultar una ventaja nada desdeñable, teniendo en cuenta el elevado grado de evolución del circuito de Marina Bay.

Además, los monoplazas de esta nueva generación parecen sacar mayor partido a los compuestos más blandos. De hecho, la carga aerodinámica, la gestión más eficaz de las temperaturas y la formulación de las gomas actuales permiten utilizar la parte más blanda de la gama para tandas más largas y competitivas que en el pasado.

En este sentido, no sería de extrañar que se utilizara el neumático rojo en la carrera al sprint del sábado o, en general, que se observara un uso más recurrente del C5 durante todo el fin de semana, favorecido precisamente por el formato al sprint.