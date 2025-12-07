Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Resultados
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Así termina el Mundial de F1 2025: puntos y posiciones

Descubre cómo quedan las clasificaciones finales del Mundial de Fórmula 1 2025, con todos los puntos, posiciones y diferencias entre pilotos y equipos.

Pol Hermoso
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tras un Mundial de Fórmula 1 2025 emocionante, con 24 carreras y 6 sprints, el Gran Premio de Abu Dhabi ha puesto el broche final a una temporada vibrante en la que todo se ha decidido en la última cita. La clasificación final del Mundial de Pilotos y de Constructores ya es oficial, y con ella conocemos al nuevo campeón del mundo de F1 2025, Lando Norris. La igualdad ha sido máxima hasta el último momento y el desenlace no ha podido ser más ajustado.

Consulta aquí cómo queda el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores, con todos los puntos, posiciones y diferencias entre los pilotos tras el cierre de la temporada.

Así se decidió el Mundial:

Así ha terminado el Mundial de pilotos de F1  2025: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 423
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 421
3 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 410
4 United KingdomG. RussellMercedes 319
5 MonacoC. LeclercFerrari 242
7 United KingdomL. HamiltonFerrari 156
6 ItalyA. AntonelliMercedes 150
8 ThailandA. AlbonWilliams 73
9 SpainC. SainzWilliams 64
10

SpainF. Alonso

Aston Martin Racing

 54
11 FranceI. Hadjar
Racing Bulls		 49
12 GermanyN. Hulkenberg
Sauber F1 Team		 48
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 43
14 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 38
15 FranceE. Ocon
Haas F1 Team		 33
16 CanadaL. StrollAston Martin Racing 33
17 JapanY. Tsunoda
Haas F1 Team		 32
18 FranceP. GaslyAlpine 22
19 BrazilG. BortoletoSauber F1 Team 20
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine 0
21 AustraliaJ. DoohanAlpine 0

Así ha terminado el Mundial de constructores de F1  2025: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos
1 United KingdomMcLaren F1 833
2 GermanyMercedes 469
3 AustriaRed Bull Racing 451
4 ItalyFerrari 398
5 United KingdomWilliams 137
6 ItalyRacing Bulls 92
7 United KingdomAston Martin Racing 86
8 United StatesHaas F1 Team 81
9 SwitzerlandSauber F1 Team 69
10 FranceAlpine 22

Qué piloto ha sido el Campeón del Mundo de la F1 2025

Lando Norris se ha convertido en el 35º campeón del mundo de Fórmula 1. El británico llegaba a Abu Dhabi con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, y sabía que con terminar tercero tenía suficiente para asegurar el título. Exactamente eso fue lo que hizo. En la salida perdió una posición con su compañero Oscar Piastri, y aunque vivió algún momento de presión, Norris mantuvo la calma, la tercera posición en la pista… y el campeonato.

Finalmente ha cerrado la temporada en 1ª posición con 423 puntos, solo 2 puntos por delante de Verstappen, que ha sido subcampeón, y 13 por delante de Piastri, que terminó tercero. Un final de Mundial apretadísimo, con Verstappen a tiro del título hasta el último momento.

Cómo ha terminado Fernando Alonso en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

Con un Aston Martin que durante gran parte del año se ha movido en la zona media, e incluso zona baja en algunos Grandes Premios, Fernando Alonso ha vuelto a firmar una temporada para el recuerdo. El asturiano ha rematado el año con una actuación brillante en Abu Dhabi, donde su 6ª posición le ha dado 8 puntos decisivos para entrar en el top 10 del Mundial.

Alonso ha terminado 10º con 54 puntos, quedándose a solo 10 puntos del Williams de Carlos Sainz, pese a que el coche británico ha sido bastante más competitivo durante el año, y superando por 5 puntos al Racing Bulls de Isack Hadjar. Además, su rendimiento ha sido clave para que Aston Martin terminase 7ª en el Mundial de Constructores, una posición vital para el equipo.

Cómo ha terminado Carlos Sainz en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

En su primer año con Williams, Carlos Sainz ha completado una temporada de menos a más. Tras un inicio complicado, con mala suerte y sin grandes resultados, el madrileño ha conseguido rehacerse para cerrar el campeonato en una sólida 9ª posición con 64 puntos.

Sainz se ha quedado a solo 9 puntos de su compañero Alex Albon, demostrando un gran nivel en la segunda mitad del año, y ha terminado con 10 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso. Su aportación, junto a la de Albon, ha sido clave para que Williams consiga una destacada 5ª posición en el Mundial de Constructores.

Cómo ha acabado Franco Colapinto en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

En su primer año como piloto titular de Alpine, Franco Colapinto ha vivido una temporada muy complicada. El argentino ha sido, junto a Jack Doohan —a quien sustituyó durante el año—, el único piloto que no ha logrado sumar puntos en el Mundial de Fórmula 1 2025.

El equipo francés ha cerrado el año en 10ª posición del Mundial de Constructores, como el último clasificado, y Colapinto ha terminado sin puntuar, quedándose a 20 puntos del siguiente piloto, el brasileño Gabriel Bortoleto, que sí consiguió sumar en varias carreras.

Cómo ha acabado Aston Martin en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

Gracias a las grandes actuaciones de Fernando Alonso, Aston Martin ha podido salvar una temporada que llegó a ser muy delicada. El equipo de Silverstone, que en algún momento llegó a temer caer hasta la novena posición, ha terminado finalmente en una notable 7ª plaza del Mundial de Constructores.

Aston Martin ha sumado 87 puntos, de los cuales 54 los aportó Alonso y 33 Lance Stroll, logrados principalmente en la primera parte del año. El resultado final deja al equipo muy cerca de Racing Bulls, que acabó sexto, demostrando la importancia del esfuerzo combinado de sus pilotos.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso
McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título

McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
McLaren alerta del "peligro" Russell-Leclerc para sentenciar el título
Así piensa Sainz "arriesgar" y convertir su 12º en puntos en la carrera de Abu Dhabi

Así piensa Sainz "arriesgar" y convertir su 12º en puntos en la carrera de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así piensa Sainz "arriesgar" y convertir su 12º en puntos en la carrera de Abu Dhabi
Así os contamos la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

Así os contamos la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así os contamos la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi
Todos los pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y títulos

Todos los pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y títulos

Fórmula 1
Fórmula 1
Todos los pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y títulos
F1 en DIRECTO: ¡la carrera decisiva del GP de Abu Dhabi! (con Live Timing)

F1 en DIRECTO: ¡la carrera decisiva del GP de Abu Dhabi! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 en DIRECTO: ¡la carrera decisiva del GP de Abu Dhabi! (con Live Timing)
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título

Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título
La estrategia en Abu Dhabi: ¿Cómo influirán los neumáticos en el título 2025?

La estrategia en Abu Dhabi: ¿Cómo influirán los neumáticos en el título 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
La estrategia en Abu Dhabi: ¿Cómo influirán los neumáticos en el título 2025?
Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Últimas noticias

Así termina el Mundial de F1 2025: puntos y posiciones

Así termina el Mundial de F1 2025: puntos y posiciones

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así termina el Mundial de F1 2025: puntos y posiciones
Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título

Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título
Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi
Todos los títulos, campeones y mundiales de F1 en la historia, año a año

Todos los títulos, campeones y mundiales de F1 en la historia, año a año

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Todos los títulos, campeones y mundiales de F1 en la historia, año a año

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros