Así termina el Mundial de F1 2025: puntos y posiciones

Tras un Mundial de Fórmula 1 2025 emocionante, con 24 carreras y 6 sprints, el Gran Premio de Abu Dhabi ha puesto el broche final a una temporada vibrante en la que todo se ha decidido en la última cita. La clasificación final del Mundial de Pilotos y de Constructores ya es oficial, y con ella conocemos al nuevo campeón del mundo de F1 2025, Lando Norris. La igualdad ha sido máxima hasta el último momento y el desenlace no ha podido ser más ajustado.

Consulta aquí cómo queda el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores, con todos los puntos, posiciones y diferencias entre los pilotos tras el cierre de la temporada.

Así se decidió el Mundial: Fórmula 1 Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

Así ha terminado el Mundial de pilotos de F1 2025: puntos y posiciones

Así ha terminado el Mundial de constructores de F1 2025: puntos y posiciones

Qué piloto ha sido el Campeón del Mundo de la F1 2025

Lando Norris se ha convertido en el 35º campeón del mundo de Fórmula 1. El británico llegaba a Abu Dhabi con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, y sabía que con terminar tercero tenía suficiente para asegurar el título. Exactamente eso fue lo que hizo. En la salida perdió una posición con su compañero Oscar Piastri, y aunque vivió algún momento de presión, Norris mantuvo la calma, la tercera posición en la pista… y el campeonato.

Finalmente ha cerrado la temporada en 1ª posición con 423 puntos, solo 2 puntos por delante de Verstappen, que ha sido subcampeón, y 13 por delante de Piastri, que terminó tercero. Un final de Mundial apretadísimo, con Verstappen a tiro del título hasta el último momento.

Cómo ha terminado Fernando Alonso en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

Con un Aston Martin que durante gran parte del año se ha movido en la zona media, e incluso zona baja en algunos Grandes Premios, Fernando Alonso ha vuelto a firmar una temporada para el recuerdo. El asturiano ha rematado el año con una actuación brillante en Abu Dhabi, donde su 6ª posición le ha dado 8 puntos decisivos para entrar en el top 10 del Mundial.

Alonso ha terminado 10º con 54 puntos, quedándose a solo 10 puntos del Williams de Carlos Sainz, pese a que el coche británico ha sido bastante más competitivo durante el año, y superando por 5 puntos al Racing Bulls de Isack Hadjar. Además, su rendimiento ha sido clave para que Aston Martin terminase 7ª en el Mundial de Constructores, una posición vital para el equipo.

Cómo ha terminado Carlos Sainz en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

En su primer año con Williams, Carlos Sainz ha completado una temporada de menos a más. Tras un inicio complicado, con mala suerte y sin grandes resultados, el madrileño ha conseguido rehacerse para cerrar el campeonato en una sólida 9ª posición con 64 puntos.

Sainz se ha quedado a solo 9 puntos de su compañero Alex Albon, demostrando un gran nivel en la segunda mitad del año, y ha terminado con 10 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso. Su aportación, junto a la de Albon, ha sido clave para que Williams consiga una destacada 5ª posición en el Mundial de Constructores.

Cómo ha acabado Franco Colapinto en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

En su primer año como piloto titular de Alpine, Franco Colapinto ha vivido una temporada muy complicada. El argentino ha sido, junto a Jack Doohan —a quien sustituyó durante el año—, el único piloto que no ha logrado sumar puntos en el Mundial de Fórmula 1 2025.

El equipo francés ha cerrado el año en 10ª posición del Mundial de Constructores, como el último clasificado, y Colapinto ha terminado sin puntuar, quedándose a 20 puntos del siguiente piloto, el brasileño Gabriel Bortoleto, que sí consiguió sumar en varias carreras.

Cómo ha acabado Aston Martin en el Mundial de F1 2025: puntos y distancia con sus rivales

Gracias a las grandes actuaciones de Fernando Alonso, Aston Martin ha podido salvar una temporada que llegó a ser muy delicada. El equipo de Silverstone, que en algún momento llegó a temer caer hasta la novena posición, ha terminado finalmente en una notable 7ª plaza del Mundial de Constructores.

Aston Martin ha sumado 87 puntos, de los cuales 54 los aportó Alonso y 33 Lance Stroll, logrados principalmente en la primera parte del año. El resultado final deja al equipo muy cerca de Racing Bulls, que acabó sexto, demostrando la importancia del esfuerzo combinado de sus pilotos.