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Fórmula 1 GP de Singapur

¿Y si Mercedes aplica el ADUO de forma anticipada en Singapur?

El fallo en el motor de Russell en Sepang podría haber cambiado los planes de Mercedes: el nuevo turbo, previsto para Austin, podría debutar en Singapur.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
George Russell, Mercedes

Mercedes llega a Singapur con más interrogantes de los que probablemente le hubiera gustado. El fin de semana de Sepang ha dejado dos cuestiones importantes, una ya resuelta y la otra aún pendiente: Russell deberá cumplir una sanción por cambiar la unidad de potencia, mientras que, en el ámbito técnico, queda por ver con qué configuración aerodinámica saldrán a pista los dos W17.

La situación más clara es la de George Russell. La unidad de potencia utilizada por el británico en Malasia falló en las últimas vueltas de la carrera y las comprobaciones realizadas posteriormente han confirmado que no se podrá recuperar.

Por ello, la consecuencia será la introducción de una nueva unidad y la correspondiente penalización, lo que obligará al británico a salir desde el fondo de la parrilla.

Ya confirmado:

Es el desenlace de una gestión del kilometraje que en las últimas semanas se había vuelto cada vez más delicada. Mercedes ya había valorado en Bakú la posibilidad de introducir una nueva unidad de potencia a Russell, pagando en ese caso la penalización, pero finalmente decidió prolongarlo hasta Austin.

El motivo también estaba relacionado con los programas de desarrollo. De hecho, para el Gran Premio de Estados Unidos estaba previsto el estreno de una nueva especificación del turbo, actualizada aprovechando las posibilidades que ofrece el ADUO. Aplazar el cambio habría permitido a Russell juntar en una penalización la introducción de esta nueva unidad de potencia y la versión actualizada del turbo.

Sin embargo, la avería de Sepang ha adelantado los planes, obligando a Mercedes a revisar sus estrategias. Y es precisamente aquí donde surge una primera pregunta interesante. En el paddock circula la sospecha de que el nuevo turbo podría estar disponible ya en Singapur. Desde Brackley no han llegado confirmaciones, pero tampoco un desmentido rotundo, lo que deja abierta la posibilidad de que la actualización prevista para Austin se adelante en el monoplaza de Russell.

De ser así, el problema de Sepang tendría al menos una consecuencia positiva: la penalización, que se ha vuelto inevitable, permitiría introducir inmediatamente el turbo actualizado, evitando el riesgo de tener que afrontar un segundo retroceso en la parrilla  de salida unas semanas más tarde.

Pero la unidad de potencia no es el único asunto pendiente en Mercedes. El más delicado, quizás, es el paquete aerodinámico del W17, especialmente teniendo en cuenta que las últimas actualizaciones que el equipo llevó a la pista en Spa (paquete de baja carga aerodinámica) se descartaron rápidamente al no haber confirmado un avance.

Más sobre Mercedes:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto de: Srinivasa Krishnan

Tampoco las actualizaciones introducidas en Sepang han dado las respuestas que el equipo esperaba. El comportamiento de los monoplazas durante el fin de semana malayo ha suscitado varias dudas y, en Singapur, Mercedes podría optar por una estrategia inusual: sacar a pista a Russell y a Antonelli con dos configuraciones diferentes.

Un monoplaza podría mantener la especificación utilizada en Sepang, mientras que el otro volvería a la configuración anterior, la empleada hasta Bakú. Sería una comparación muy importante para comprender si las dificultades de Malasia están relacionadas con los últimos desarrollos o con otros factores específicos del fin de semana de Sepang.

Sin embargo, la decisión no es sencilla. De hecho, volver a la antigua configuración en ambos W17 acarrearía algunos problemas. Además de la disponibilidad de recambios, sería necesario un gran trabajo para adaptar ambos chasis a la especificación anterior. Una situación que hace mucho más factible la hipótesis de dividir las configuraciones.

Además, hay un factor que aumenta aún más la importancia de la decisión: Singapur será un fin de semana de carrera al sprint. Con una única sesión de entrenamientos antes del inicio de las sesiones competitivas, Mercedes no tendrá la oportunidad de aprovechar todo el viernes para realizar una comparación y, posteriormente, ajustar ambos monoplazas a la mejor configuración.

La configuración elegida antes de salir a pista se convertirá en Singapur, por lo tanto, de hecho, en aquella con la que cada piloto deberá afrontar todo el fin de semana.

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