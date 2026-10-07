Ogier pone en duda su futuro en el WRC 2027 y confirma su ausencia en Montecarlo

Sébastien Ogier todavía no ha decidido cuáles serán sus planes para 2027, pero sí ha confirmado de forma categórica que el próximo año no estará en la cita inaugural del Mundial de Rallies, el Rally de Montecarlo.

El nueve veces campeón del mundo estableció un nuevo récord de participaciones en el WRC (214) en la última cita de la temporada, disputada el pasado fin de semana en Cerdeña, aunque ha dejado entrever que probablemente tendrá una presencia más reducida el próximo año.

Preguntado por sus planes de futuro, Ogier únicamente pudo confirmar que se perderá definitivamente el Rally de Montecarlo por primera vez desde 2011 debido a compromisos familiares. El francés ha ganado la prueba en un récord de 10 ocasiones.

"Como sabéis, no estaré en Montecarlo y, de momento, tampoco estoy seguro de estar en ninguna otra prueba. Todavía no hay ningún plan, pero ya veremos", explicó el francés a Motorsport.com.

"Eso es lo único seguro ahora mismo. En cuanto al resto, todavía quiero reflexionar un poco más y quizá esperar algo más para tener más información, por ejemplo, sobre el calendario".

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Al menos, de momento, estoy contento de tener un descanso y después ya pensaré en ello. Sigo sintiendo que disfruto y que todavía tengo algo que aportar a este deporte. Pero ahora mismo necesito algo de tiempo para reflexionar".

"Probablemente no me veréis muy a menudo, pero no es imposible que vuelva de vez en cuando".

El piloto de Toyota tomó la decisión de reducir su participación en el WRC en 2022, cuando disputó seis rallies en una temporada en la que compaginó su programa en el Mundial de Rallies con el Mundial de Resistencia.

A partir de 2023, Ogier fue ampliando progresivamente su programa parcial en el WRC y, en 2025, disputó 11 de las 14 pruebas del calendario camino de conquistar su noveno título mundial. Este año igualó ese número de participaciones y consiguió dos victorias para terminar cuarto en el campeonato.

Toyota todavía no ha anunciado su alineación de pilotos para la temporada 2027.

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