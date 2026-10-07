Qué necesita Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 en Mandalika

Tras una aplastante superioridad, Máximo Quiles llegaba a Japón con su primer 'match point', pudiendo proclamarse campeón de Moto3, y aunque no lo pudo hacer allí, ahora afronta el GP de Indonesia con el título a tiro. Analizamos qué combinaciones le permitirían coronarse cuando aún faltarían cinco carreras*.

Hay que recordar que en Moto3, como en Moto2, al no haber carrera sprint se pueden sumar un máximo de 25 puntos, por lo que quedan 150 puntos en juego contando el fin de semana en Mandalika, y tras Indonesia, quedarán 125 por repartirse.

Allí llega Máximo Quiles con 326 puntos, por los 199 de David Almansa. Después de ganar Almansa en Motegi y quedar segundo Quiles, quedaron descartados los otros dos pilotos que aún mantenían opciones, Álvaro Carpe (que llegó segundo a Japón pero fue tercero en carrera) y Brian Uriarte (cuarto en Japón, y cuarto en el campeonato).

Por tanto, la ventaja de Quiles sobre Almansa antes de Mandalika es de 127 puntos, por lo que le basta con perder solo dos puntos para ser campeón de Moto3 este domingo. Es decir, Quiles tiene que salir de Indonesia con 125 puntos de ventaja sobre Almansa para ser ya campeón, es decir, quedar por delante de su rival o inmediatamente detrás si Almansa es quinto o peor.

*¡POR CIERTO! Estamos dando por hecho que se hará la ronda de Losail (Qatar), porque si no se hiciera (y no se sustituyera), Quiles ya sería campeón, lo habría logrado en Japón.

Por refrescar, en Moto3 el primer clasificado consigue 25 puntos cada carrera, por 20 puntos del segundo, 16 del tercero, 13 del cuarto, 11 del quinto, 10 del sexto y así hasta el 15º, que suma un punto.

¿Y qué resultados le valen a Quiles para ser ya campeón en Mandalika? Básicamente será campeón allí si gana la carrera del domingo o queda segundo y el que gana no es Almansa. Pero hay más combinaciones posibles que coronarían a Máximo Quiles en Indonesia.

Qué resultados necesita Quiles en Mandalika para ser campeón de Moto3

Máximo Quiles será campeón en Mandalika si... y David Almansa en Manadalika es... Gana Da igual lo que haga Queda 2º Queda 3º o peor Queda 3º Queda 4º o peor Queda 4º Queda 5º o peor Queda 5º Queda 4º o peor Queda 6º Queda 5º o peor Queda 7º Queda 5º o peor Queda 8º Queda 6º o peor Queda 9º Queda 7º o peor Queda 10º Queda 8º o peor Queda 11º Queda 9º o peor Queda 12º Queda 10º o peor Queda 13º Queda 11º o peor Queda 14º Queda 12º o peor Queda 15º Queda 13º o peor No puntúa Queda 14º o peor

Hablando para Estrella Galicia 0,0 antes de este fin de semana, Quiles se mostró tranquilo:"Siempre es bonito llegar a la gira asiática y saber que tienes oportunidades de ganar el título. Sé que puedo conseguirlo y las ganas están ahí, pero no me quiero saturar. Vamos carrera a carrera, como durante toda la temporada. Si llega el próximo fin de semana, bien; si no, que llegue cuando cuando tenga que llegar. Sea donde sea. Cero presión y a disfrutar".

Para llegar a esta situación de poder coronarse con cinco carreras de adelanto, Máximo Quiles ha arrasado este curso. Se perdió la ronda de Silverstone tras fracturarse la clavícula, pero en las otras 15 carreras ha ganado 9 veces (en Goiania, Jerez, Le Mans, Montmeló, Balaton Park, Assen, MotorLand Aragón, Misano y Red Bull Ring) y ha sido podio en otras cuatro.

Así llega el campeonato de Moto3 a Mandalika

(En cursiva, los pilotos ya sin opciones de título)

Pos Piloto Puntos 1º M. Quiles CFMOTO Aspar Team 326 2º D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 199 3º Á. Carpe KTM 191 4º B. Uriarte KTM 187 5º M. Morelli CFMOTO Aspar Team 146 6º V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 120 7º H. Danish MT Helmets - MSI 105 8º V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 105 9º M. Bertelle LEVELUP - MTA 96 10º R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 81



