Qué necesita Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 en Mandalika
Máximo Quiles tiene a tiro el campeonato del mundo de Moto3 este fin de semana en Mandalika. Mira qué resultados necesita.
Tras una aplastante superioridad, Máximo Quiles llegaba a Japón con su primer 'match point', pudiendo proclamarse campeón de Moto3, y aunque no lo pudo hacer allí, ahora afronta el GP de Indonesia con el título a tiro. Analizamos qué combinaciones le permitirían coronarse cuando aún faltarían cinco carreras*.
Hay que recordar que en Moto3, como en Moto2, al no haber carrera sprint se pueden sumar un máximo de 25 puntos, por lo que quedan 150 puntos en juego contando el fin de semana en Mandalika, y tras Indonesia, quedarán 125 por repartirse.
Allí llega Máximo Quiles con 326 puntos, por los 199 de David Almansa. Después de ganar Almansa en Motegi y quedar segundo Quiles, quedaron descartados los otros dos pilotos que aún mantenían opciones, Álvaro Carpe (que llegó segundo a Japón pero fue tercero en carrera) y Brian Uriarte (cuarto en Japón, y cuarto en el campeonato).
Por tanto, la ventaja de Quiles sobre Almansa antes de Mandalika es de 127 puntos, por lo que le basta con perder solo dos puntos para ser campeón de Moto3 este domingo. Es decir, Quiles tiene que salir de Indonesia con 125 puntos de ventaja sobre Almansa para ser ya campeón, es decir, quedar por delante de su rival o inmediatamente detrás si Almansa es quinto o peor.
*¡POR CIERTO! Estamos dando por hecho que se hará la ronda de Losail (Qatar), porque si no se hiciera (y no se sustituyera), Quiles ya sería campeón, lo habría logrado en Japón.
Por refrescar, en Moto3 el primer clasificado consigue 25 puntos cada carrera, por 20 puntos del segundo, 16 del tercero, 13 del cuarto, 11 del quinto, 10 del sexto y así hasta el 15º, que suma un punto.
¿Y qué resultados le valen a Quiles para ser ya campeón en Mandalika? Básicamente será campeón allí si gana la carrera del domingo o queda segundo y el que gana no es Almansa. Pero hay más combinaciones posibles que coronarían a Máximo Quiles en Indonesia.
Qué resultados necesita Quiles en Mandalika para ser campeón de Moto3
|Máximo Quiles será campeón en Mandalika si...
|y David Almansa en Manadalika es...
|Gana
|Da igual lo que haga
|Queda 2º
|Queda 3º o peor
|Queda 3º
|Queda 4º o peor
|Queda 4º
|Queda 5º o peor
|Queda 5º
|Queda 4º o peor
|Queda 6º
|Queda 5º o peor
|Queda 7º
|Queda 5º o peor
|Queda 8º
|Queda 6º o peor
|Queda 9º
|Queda 7º o peor
|Queda 10º
|Queda 8º o peor
|Queda 11º
|Queda 9º o peor
|Queda 12º
|Queda 10º o peor
|Queda 13º
|Queda 11º o peor
|Queda 14º
|Queda 12º o peor
|Queda 15º
|Queda 13º o peor
|No puntúa
|Queda 14º o peor
Hablando para Estrella Galicia 0,0 antes de este fin de semana, Quiles se mostró tranquilo:"Siempre es bonito llegar a la gira asiática y saber que tienes oportunidades de ganar el título. Sé que puedo conseguirlo y las ganas están ahí, pero no me quiero saturar. Vamos carrera a carrera, como durante toda la temporada. Si llega el próximo fin de semana, bien; si no, que llegue cuando cuando tenga que llegar. Sea donde sea. Cero presión y a disfrutar".
Para llegar a esta situación de poder coronarse con cinco carreras de adelanto, Máximo Quiles ha arrasado este curso. Se perdió la ronda de Silverstone tras fracturarse la clavícula, pero en las otras 15 carreras ha ganado 9 veces (en Goiania, Jerez, Le Mans, Montmeló, Balaton Park, Assen, MotorLand Aragón, Misano y Red Bull Ring) y ha sido podio en otras cuatro.
Así llega el campeonato de Moto3 a Mandalika
(En cursiva, los pilotos ya sin opciones de título)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1º
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|326
|2º
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|199
|3º
|
Á. CarpeKTM
|191
|4º
|
B. UriarteKTM
|187
|5º
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|146
|6º
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|120
|7º
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|105
|8º
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|105
|9º
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|96
|10º
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|81
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