La consecuencia adicional del abandono de Russell en Malasia F1

El abandono de George Russell en el Gran Premio de Bahrein, celebrado en Malasia, tendrá enormes consecuencias para el resto de su temporada 2026 en la Fórmula 1, especialmente en lo que respecta al sistema ADUO.

El piloto de Mercedes rodaba en tercera posición bajo el Safety Car a cinco vueltas del final en Sepang, hasta que se detuvo a la entrada de la curva 1 debido a un fallo en la unidad de potencia. Inmediatamente se pensó en el impacto que tendría esto en la lucha por el título, ya que el segundo puesto de su compañero, Andrea Kimi Antonelli, amplió su ventaja en el campeonato a 84 puntos a falta de siete pruebas.

Pero Mercedes también se ve ahora obligada a replantearse su plan sobre cuándo proporcionar al inglés un nuevo motor, teniendo en cuenta que ello supondrá un retroceso de diez puestos en la parrilla, ya que ya ha utilizado los cuatro asignados para todo el curso.

"Se comunicó por radio mientras iba detrás del coche de seguridad y dijo que la unidad de potencia empezaba a hacer un ruido extraño", explicó el subdirector del equipo con sede en Brackley, Bradley Lord. "Vimos que los sensores no funcionaban correctamente y quedó claro que teníamos que detener el coche, ya que habíamos sufrido algún tipo de avería".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Srinivasa Krishnan

"Aún tenemos que entender qué implica esto para su reserva de unidades de potencia, ya que tampoco dispone de muchas unidades con bajo kilometraje. Así que eso puede significar que tengamos que modificar nuestro plan anterior".

El plan era que el próximo motor de Russell fuera la versión actualizada en el marco del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejoras, que concede a Mercedes una mejora.

Se cree que el piloto de 28 años tenía previsto cumplir su sanción en Austin, pero el problema de Sepang significa que quizá tenga que penalizar antes —este fin de semana en Singapur— y, en consecuencia, hacerlo sin la mejora.

Cuando se le preguntó si ese podía ser el caso, Lord confirmó: "Es posible, sí. Eso es lo que tenemos que aclarar. Pero sí, puede que haya un doble golpe, lo cual, para él, tras un revés tan desgarrador como el de hoy… Fue devastador verle. Y sí, puede que haya una especie de doble golpe, que no es más que una consecuencia realmente desafortunada de este problema".

Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Sepang supuso la continuación de una racha de mala suerte para el favorito al título antes de la temporada, que se retiró cuando iba en cabeza en Montreal por un fallo en la unidad de potencia, además de otros contratiempos en 2026.

Pero también ha habido problemas por parte de Antonelli, como su fallo en el motor en los últimos compases de la carrera de Barcelona, por lo que la falta de fiabilidad es la única preocupación en un año por lo demás dominante para Mercedes.

"Estoy tremendamente molesto, no estoy nada contento", declaró el jefe del equipo, Toto Wolff, a 'Sky Sports F1' tras la carrera de Malasia. "En primer lugar, no teníamos la velocidad que esperábamos tener antes del GP, así que hay mucho trabajo por hacer para recuperarnos, cosa que estoy seguro de que conseguiremos".

"Luego, la carrera se nos fue de las manos, literalmente, si tenemos en cuenta la lucha con Lewis Hamilton por detrás, que nos fue en contra. Teníamos una ventaja enorme: un VSC, dos coches de seguridad… No se puede tener peor suerte. Y, para colmo, un fallo en la unidad de potencia a pocas vueltas del final con George, lo cual es terrible para su clasificación en el campeonato y nada bueno para nuestros puntos del Mundial de Constructores".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

"Así que, por mucho que me encante estar aquí, si me fijo en las carreras en sí, esta ha sido una de mis peores experiencias, para ser sincero".

Mercedes sigue en camino de conseguir su primer título de constructores desde 2021, ya que aventaja en 151 puntos al segundo clasificado, Ferrari, una diferencia que era de 160 antes de Malasia.

"Este tema general, los abandonos, podría costarnos muy caro también en las siete carreras que quedan", añadió Wolff. "Un campeonato puede dar un giro radical en tu contra o a tu favor si sufres un abandono, y por eso esto no puede seguir así".