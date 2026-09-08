Leclerc, apto para Madring; su Ferrari SF-26 también

El Gran Premio de Italia no podría haber salido peor: Ferrari metió la pata de forma estrepitosa en la carrera y, en el día de la sensacional victoria de Andrea kimi Antonelli con Mercedes —al que los seguidores del Cavallino rindieron un apasionado homenaje de respeto y estima—, el equipo de Maranello puso de manifiesto de forma demasiado evidente todos sus defectos.

El toque a la salida de la Prima Variante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, obligando al británico a salirse hacia la grava, el espantoso accidente del monegasco poco después en la Parabolica y la falta de ritmo del SF-26, que relegó al siete veces campeón del mundo a un mísero sexto puesto, son los elementos que han caracterizado la estrepitosa debacle del Cavallino, que en su propio feudo sufrió la derrota más dura de la temporada, ya que incluso Red Bull y McLaren se situaron por delante de ellos.

No se ha hecho esperar la campaña contra Frederic Vasseur, ya que los altos cargos de la Scuderia están insatisfechos con la gestión del director del equipo francés. Por el momento, parecen simplemente rumores fruto de la dura derrota ante sus propios aficionados, que habían acudido en masa a Monza: hasta 400 000 espectadores abarrotaron el 'Templo de la Velocidad', batiendo el nuevo récord.

La suerte del equipo de Maranello de Fórmula 1 es que este fin de semana se vuelve a la pista en Madring para llevar a cabo el GP de España, en el original trazado situado en el recinto ferial de la capital ibérica, donde la Scuderia ya ha tenido ocasión de rodar con sus dos pilotos aprovechando uno de sus filming days.

Lewis Hamilton, de Ferrari, en la jornada de rodaje celebrada en el circuito de Madrid Foto de: Madring

Hay que dejar atrás las secuelas del GP de Italia, pero las noticias que se han dado a conocer en la habitual sesión informativa son positivas: Charles Leclerc se encuentra bien y ocupará su puesto como de costumbre en España. El choque contra las barreras a la salida de Alboreto al final de la vuelta 2 fue muy fuerte (se habla de más de 230 km/h y de una desaceleración de 50 G) y el piloto fue trasladado al centro médico para someterse a controles después de sentir molestias en el cuello y un pequeño problema de visión.

El monegasco se marchó de Monza sin presentar problemas, hasta tal punto que condujo hasta Montecarlo y ayer se sometió a más pruebas que no revelaron ninguna anomalía (a menudo, las consecuencias de ciertos accidentes se notan al día siguiente), por lo que estará presente en Madrid.

Las mayores preocupaciones se centraban en el estado de… salud del SF-26 número 16, pero también en lo que respecta a la mecánica llegan noticias positivas: el chasis y la caja de cambios están intactos a pesar del durísimo choque.

La unidad de potencia está bajo observación: aún se están realizando comprobaciones en algunos detalles, pero la sensación es que también se podrá salvar dicho motor, que además acababa de ser estrenado con la mejora del ADUO.

El accidente de Leclerc en Monza: chocó a 234 km/h

Ferrari, por lo tanto, puede planificar la visita a España con un suspiro de alivio. Por supuesto, no se pueden pasar por alto las duras palabras de Hamilton sobre la falta de gestión de los pilotos por parte del equipo y el descontento por no haber sacado, una vez más, el verdadero potencial del monoplaza debido a una pésima ejecución.

No es por retomar el mantra tan querido por Vasseur, pero la Scuderia confirma la falta de un piloto que sepa ahorrarle al Cavallino ciertas meteduras de pata en los momentos cruciales de la carrera en pista.

No hace falta ser un científico para ver una carencia que está costando muy caro en la lucha por el mundial. Pero, por lo que sabemos, no está previsto ningún refuerzo, salvo personal para la fábrica.